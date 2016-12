In einer Welt ohne Internet wäre Pamela Reif vielleicht Ärztin geworden oder Managerin, ihr Abitur jedenfalls hat sie mit einer glatten Eins abgeschlossen, Höchstpunktzahl in Mathe inklusive. Doch stattdessen ist Pamela Reif heute mit 20 Jahren das, was die Klatschspalten im Netz eine "Instagram-Queen" und die Werbeagenturen eine "Social-Media-Persönlichkeit" nennen: ein Star im Foto-Netzwerk Instagram, das allein in Deutschland um die neun Millionen Nutzer zählt, darunter viele Teenager, und das als das am schnellsten wachsende Online-Netzwerk überhaupt gilt.

Rund 2,6 Millionen Menschen verfolgen auf der Plattform, wo Pamela Reif gerade ist und mit welchen Produkten sie sich umgibt, sie verteilen Herzchen für ihre Fotos und kommentieren ihr Aussehen. Pam im hautengen Fitness-Dress von Puma: 79.200 Herzchen. Pam mit einer Dose Guampa-Energydrink in der Hand, lasziv an einer Wand lehnend: 88.500 Herzchen. Pam in Stiefeln, am Handgelenk eine Uhr von Kapten & Son: 61.000 Herzchen. Pam auf der Motorhaube eines Mietwagens von Sixt: 109.000 Herzchen. Ein Video mit Pam beim Hantelheben, versehen mit einem Hinweis auf eine Shopping-Aktion beim Fitness-Tee-Händler SkinnyMint: 605.000 Abrufe.

"Pamela Reif ist keine Prominente, die bereits eine Vielzahl von Fans hatte, bevor sie vor vier Jahren auf Instagram angefangen hat", sagt Julian Kawohl. "Sie hat ihre Marke dort generalstabsmäßig und strategisch klug auf dem Reißbrett aufgebaut."

Kawohl hat sich ziemlich intensiv mit Pamela Reif beschäftigt. Er ist Professor für Strategisches Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin. Zusammen mit der Betriebswirtin Ulrike Nestler hat er Hunderte Beiträge auf Instagram analysiert und ein Vierteljahr lang gemessen, wie deren Urheber mit ihren Fans kommunizieren. 20 besonders populäre Beispiele haben die Forscher ausgewählt – neben Reif zum Beispiel Models wie Stefanie Giesinger, Fußballer wie Mario Götze und YouTube-Prominente wie Bianca Heinicke, im Netz bekannt als Bibi. Ergebnis ist eine Studie, die der ZEIT exklusiv vorliegt. Und auch wenn sie nur einen Ausschnitt der deutschen Instagram-Szene unter die Lupe nimmt, zeigt sie eindrücklich, wie sehr die Grenze zwischen authentischen Beiträgen und Werbung bei prominenten Nutzern verwischt. "Die Mehrzahl der Foto-Posts bewirbt ein Produkt oder eine Marke", sagt Julian Kawohl, "und in fast allen Fällen sind die Beiträge nicht als Werbung gekennzeichnet."

Geschicktes Branding und Product-Placement, Styling-Tipps und Links zu Online-Shops: Was im Fernsehen als Schleichwerbung bezeichnet werden würde, das ist auf Instagram Programm. Bei Pamela Reif seien mehr als 80 Prozent werblich, bei Models wie Stefanie Giesinger im Schnitt mehr als 75 Prozent, bei Fußballern etwa zwei Drittel, hat Julian Kawohl ermittelt. "In manchen Fällen wird sehr klar ein bestimmtes Produkt empfohlen", sagt der Forscher, "oft werden aber unterschwellige Empfehlungen abgegeben, oder Namen und Marken tauchen irgendwo subtil im Bild auf – das ist für Nutzer nur auf den zweiten Blick als Werbung zu erkennen."

Stars wie Pamela Reif leben ziemlich gut vom Geschäft mit Instagram: Was vor vier Jahren als Hobby anfing, ist heute ihr Job. Sie hat eine Website, auf der sie sich vermarktet, und seit Kurzem sogar eine eigene App, über die sie ihre Lieblingsmarken vorstellt und Shopping-Tipps gibt. Die Macher des Energydrinks Guampa nennen sie "einen der erfolgreichsten Social Media Influencer in ganz Europa". Innerhalb weniger Jahre habe sie es geschafft, "mit ihrem positiven Lebensstil zum Vorbild für Millionen Follower und zum Gesicht einer neuen Generation zu werden". Und dass das so ist, liegt auch daran, dass all die Produktempfehlungen diese Generation kein bisschen zu stören scheinen. "Werbung in den Beiträgen führt nicht dazu, dass weniger Menschen die Kanäle der Stars abonnieren", sagt Forscher Kawohl, "es hat bei vielen Top-Bloggern in der Regel nicht einmal negative Kommentare zur Folge."

Die Nutzer von Instagram ertragen Werbung nicht nur bereitwillig – sie goutieren sie sogar, wenn sie privat, persönlich und sozial aufgeladen daherkommt. Das zeigt sich auch an den Interaktionsraten, die Kawohl und Nestler gemessen haben: Bei Pamela Reif etwa beteiligen sich im Schnitt fast vier Prozent ihrer Fans mit einem Kommentar oder vergeben ein Herzchen, wenn sie ein neues Foto veröffentlicht – mehr als bei Fußballern und Models. Und fast doppelt so viele wie bei Fußballvereinen, die auf Instagram präsent sind, weswegen Forscher Kawohl vermutet, dass manche Vereine Follower gekauft haben, um ihre Reichweite im Netz künstlich zu erhöhen.

Pamela Reif hat das wohl nicht nötig. Gerade hat sie geschafft, was Topmodel Cindy Crawford und Schauspielerin Halle Berry vorgemacht haben: Für den Schuhhändler Deichmann bewirbt sie nach ihr benannte High Heels, die "Pamela Reif Party-Kollektion", jedes Paar kostet um die 30 Euro. Der Agentur spot on news erklärte sie, mit der Kollektion wolle sie ihren Fans etwas "zurückgeben". Sie selbst habe sich zwar auch schon mal Designerschuhe für 600 Euro gekauft, aber viele ihrer Follower seien schließlich noch Schülerinnen und könnten sich keine ultrateuren High Heels leisten. Auf Instagram rekelte sie sich für Deichmann im weißen Abendkleid auf einem Teppich, umgeben von Schuhen. Macht: 86.100 Herzchen. Für sie – und für den Schuhhändler.