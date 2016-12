Ihre gemeinsame Geschichte beginnt 2.800 Meter über dem Meeresspiegel. Es ist der Winter des Jahres 1993. Es schneit, die Luft ist dünn, und Franz B. läuft auf einer Skihütte der Liebe in die Arme. Er balanciert sein Tablett durchs Selbstbedienungsrestaurant am Tiefenbachgletscher in Sölden, Österreich, Franz stellt sich an, rückt vor, und da, hinter der Kasse, sitzt sie: Bianca G., 20, schulterlanges schwarzes Haar, schlank. Eine Hübsche, denkt er. Sie kassiert ihn ab, er zahlt und lächelt. Dann fragt Franz B., 25, Junggeselle und Baggerfahrer, ob man sich mal treffen wolle?

14 Jahre später treten Franz und Bianca Hand in Hand vor ihre Haustür. Es ist die Nacht zu Weihnachten, kalt und klar. Der erste Schnee des Winters liegt. Blaulicht erhellt die Dunkelheit. Kriminaltechniker sichern Spuren, der Staatsanwalt nimmt Ermittlungen auf, und Polizisten führen das Ehepaar zu zwei Einsatzwagen. Sie setzen Bianca G. in den einen, Franz B. in den anderen. Franz blickt aus dem Fenster. Oben, in der gemeinsamen Wohnung im ersten Stock, steht ein geschmückter Christbaum, darunter liegen Geschenke, zwei Kinderbetten sind leer, und im Institut für Rechtsmedizin in Zürich liegen bald, auf kaltem Blech, zwei schmale tote Körper.

Die Autos fahren an. Die Eheleute werden ins Gefängnis gebracht, sie stehen im Verdacht, ihre siebenjährigen Zwillinge umgebracht zu haben.

In den kommenden Monaten werden die Eltern in Untersuchungshaft sitzen. Franz B. wird bestreiten, dass er oder seine Frau etwas mit dem Tod der Kinder zu tun haben. Bianca G. wird sagen, ihr Mann sei ein Mörder. Franz B. wird das alles nicht glauben, bis er von einem Doppelleben erfährt, von Lügen und von Morden. Er wird seine Vergangenheit verlieren, seine Gewissheit, und überlegen, Selbstmord zu begehen. Franz B. wird aus der Welt geschleudert.

Der Prozess: ein Schweizer Medienspektakel. Der psychiatrische Gutachter sagte: ein außergewöhnlicher Fall. Der Richter sagte: böse, brutal, erbarmungslos, unmenschlich. Der Anwalt sagte: schon was Spektakuläres. Und Franz B. fragt: Warum?

Aus einem Brief von Bianca: Franz, nach dem Warum frage ich mich jeden Tag und Nacht. Ich möchte mir und dir so gerne eine Antwort auf diese Frage geben doch ich habe leider keine. Ich denke, es muss doch einen Grund für diese Taten gegeben haben, doch ich weiss sie nicht.

Herr B., glauben Sie, jemals Antwort zu finden auf das Warum? "Kaum", sagt B.

Er ist ein Mann weniger Worte, hat eine Stimme ohne Stärke. Nie hat er in der Öffentlichkeit gesprochen über die Frau, die Kinder, die Tat. Er wollte keine Aufmerksamkeit, nur Ruhe, und weitermachen, irgendwie. "Aber es ist Zeit jetzt", sagt er.

Ordnung herrscht hier und Ruhe. Franz B., lang und dünn, die Haare kurz, lebt heute abgeschieden in einem Dorf am Zürichsee, das Haus hat er vor fünf Jahren gekauft und selbst renoviert. Besuch empfängt er selten. Er versteht die meisten Menschen nicht mehr, ihre Sorgen, ihre Sehnsüchte. Der Freundeskreis wird kleiner. Manchmal, denkt er, sei das Tier der bessere Freund. Er hat sich zurückgezogen aus einer Wirklichkeit, die ihn verraten hat. Seit bald neun Jahren sucht er nach Gründen, nach Antworten, nach Anhaltspunkten für Unbegreifliches. "Ich hätte die Hand für sie ins Feuer gelegt", sagt er.

Franz, ein Bauernsohn, merkt damals, auf der Skipiste, schnell, dass mehr daraus werden könnte. An Wochenenden fährt er ins Ötztal, läuft Ski mit Bianca, geht spazieren mit ihr, küsst sie. Franz verliebt sich. Nach anderthalb Jahren zieht Bianca zu ihm in die Schweiz. "Angenehm im Umgang war sie, nicht hochnäsig, beliebt bei den Leuten. Normaler Durchschnitt eben", sagt B. in die Stille des Esszimmers.

Franz versucht, Bianca den Anfang in der Schweiz zu erleichtern, besorgt ihr Arbeit als Kellnerin. Nach einer Woche kündigt sie, Streit mit der Chefin. Ein anderer Job endet, als Bianca gerade arbeitet und das Gebäude währenddessen zu brennen beginnt. Sie arbeitet ab und an Teilzeit, meist ist sie zu Hause. Einmal ruft sie Franz an: Du, da steht ein Mann vor der Wohnung – der bedroht mich. Franz eilt herbei, doch da ist niemand. Kreditkarten von Familienmitgliedern des Franz B. kommen abhanden.

Wochen später reißt Bianca ihren Franz aus dem Tiefschlaf: Bei uns ist eingebrochen worden. Schau! Die massive Eingangstür ist aufgebrochen, die Bankkarte entwendet, noch in der gleichen Nacht werden 1.000 Franken abgehoben. Doch nur Franz und Bianca kennen die PIN. "Im Nachhinein, klar, ergibt das alles Sinn", sagt Franz B. "Aber wer verdächtigt schon den eigenen Partner, wenn der neben dir steht?"