Er wird umgarnt, umschmeichelt und eingeschüchtert – oft vergeblich. Da nützen auch Wahlplakate wenig, die mit Sprüchen wie "Wählen! Statt wundern" derzeit um die Gunst des Nichtwählers werben. Als Phänomen ist er nicht neu, der Anteil der Wahlverweigerer steigt seit Jahren kontinuierlich, oft stellen sie gar die stärkste Gruppe. Das heißt auch: Mit ihrer Stimmabgabe könnten sie jedes Ergebnis auf den Kopf stellen. Für die anstehende Stichwahl um das Amt des Staatsoberhauptes gilt das umso mehr. Denn Wechselwähler zwischen den beiden Hofburg-Anwärtern wird es nur wenige geben. So werden diejenigen, die am kommenden Sonntag gar nicht wählen gehen, letztlich über den Wahlausgang entscheiden. Entsprechend erbittert versuchen beide Kampagnenteams, die Nichtwähler noch für ihren Kandidaten zu mobilisieren – oder zumindest zu entmutigen, für den Mitbewerber zu stimmen. Doch wer ist dieses ominöse Wesen überhaupt? Wer soll hier angesprochen werden?

Bislang galt eine einfache Faustregel: Je niedriger der Bildungsabschluss, je geringer das Einkommen, umso eher verzichtet jemand auf sein Stimmrecht. Nichtwähler, so ist immer wieder zu hören, seien politikverdrossen, frustriert und desinteressiert. Das Gros der Verweigerer stellten jene, die sich von den politischen Eliten nicht mehr vertreten fühlen – und irgendwann auch tatsächlich nicht mehr vertreten werden. Wenn ganze Bevölkerungsgruppen den Wahlen fernbleiben, kostet eine Politik, die zu ihren Lasten geht, niemanden sein Amt. Politische Angebote richten sich an jene, die zur Wahl gehen.

Doch bei dieser Wahl ist wenig normal. Nach einem Jahr Wahlkampf sind viele müde, an Sinn und Zweck des Amtes des Bundespräsidenten wird schon länger gezweifelt. Und das Land ist polarisiert – so sehr, dass sich viele offenbar nicht mehr zurechtfinden.

Einer davon ist Matthias Huber. Der 32-Jährige hadert seit Wochen mit sich selbst. "Es ist sicher eine der schwierigsten politischen Entscheidungen, die ich bislang getroffen habe", sagt er und meint damit: Am Sonntag wird er weder Alexander Van der Bellen noch Norbert Hofer wählen und einen ungültigen Stimmzettel in die Urne werfen. Dabei ist der Steirer alles andere als politikverdrossen: Huber ist Präsident der Jungen Alpenregion, eines Zusammenschlusses von Jugendorganisationen christlich-konservativer Parteien aus Bayern, Österreich, Italien, Liechtenstein, der Schweiz und Slowenien. Er war lange Jahre Funktionär der Jungen Volkspartei und sitzt im Gemeinderat von St. Oswald bei Plankenwarth in der Nähe von Graz. In Schulen hielt Huber Workshops ab, um Jugendliche für Politik und Demokratie zu begeistern.

Aber jetzt steht er selbst ratlos da. "Griss, Khol und Hundstorfer waren die Kandidaten der Mitte, sie sind in der ersten Wahlrunde weggefallen. Nun befinde ich mich vor dem Malheur, dass ein Linksaußen und ein Rechtsaußen zur Wahl stehen", sagt er. Keiner der beiden Anwärter könne ihn repräsentieren, keiner habe etwas mit seinem Weltbild gemein.

So wie Huber geht es vielen. Sie sind politisch interessiert, sie wollen nicht protestieren und auch niemandem einen Denkzettel verpassen. 27,3 Prozent der Wahlberechtigten blieben bei der Stichwahl im Mai zu Hause, und mehr als ein Drittel dieser Nichtwähler gab in einer Umfrage des Instituts Public Opinion Strategies an, keinen der Kandidaten für wählbar zu halten – lediglich neun Prozent meinten hingegen, sie hätten ganz einfach kein Interesse an Politik. "Das ist eine der großen Auffälligkeiten bei dieser Wahl", sagt Peter Hajek, der die Untersuchung durchgeführt hat: Gerade Konservative und Neos-Wähler seien am schwächsten mobilisiert worden. Diese Gruppe tue sich schwer, einem der Kandidaten etwas abzugewinnen, sagt Hajek. Er glaubt: "Wäre Irmgard Griss in die Stichwahl gekommen, wäre die Sache am 22. Mai gegessen gewesen."