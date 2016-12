Als Celso Barros Junior die Arme hebt, teilt sich vor ihm das Meer aus Autos, Motorrädern und Reisebussen. Der Zollbeamte winkt einen Fiat-Fahrer nach links in eine Parkbucht, die anderen Fahrzeuge dürfen weiterfahren. "Das ist hier ein gefährlicher Job", ruft Barros, während er sich im Kofferraum des Wagens durch Pappkartons und knisternde Verpackungen in Weihnachtsfarben wühlt. "Mehrfach habe ich schon eine Waffe beantragt, aber die Antwort wird verzögert und verzögert. Was soll ich bitte schön machen, wenn hier einer abhauen will? Mit zwei Fingern auf ihn zeigen und rufen: peng, peng?"

Celso Barros Junior tut seinen Dienst beim brasilianischen Zoll seit 26 Jahren auf dem gleichen Posten. Er ist auf der "Brücke der Freundschaft" stationiert, einer 550 Meter langen Konstruktion, die seit 1965 Brasilien, Argentinien und Paraguay miteinander verbindet. Der Beamte ist Grenzschützer aus Passion, ein Kenner von Zäunen und Barrieren in aller Welt. Sogar auf Urlaubsreisen lässt er sich Einrichtungen zum Schutz gegen Schmuggler und Flüchtlinge zeigen. Besonders begeistert war er nach einem London-Trip. "Da wird am Flughafen wirklich jedes Gepäckstück untersucht", berichtet er. An seinem Arbeitsplatz hingegen ist er zunehmend frustriert. "Täglich überqueren 38.000 Menschen diese Brücke", klagt Barros, "und wissen Sie, wie viele wir hier mangels Personal anhalten und durchsuchen können? Nicht mal ein Prozent!"

Barros hat eine Ahnung davon, was ihm in vielen Kofferräumen und Handschuhfächern entgeht: Auf der anderen Seite der Brücke, in Paraguay, ist Ciudad del Este, die Stadt des Ostens, zu einem Schmugglernest mit schätzungsweise 250.000 Einwohnern gewachsen. Täglich sieht er in der Ferne ihre grellen Leuchtreklamen für Luxusuhren, Mode und Kosmetik. Er sieht Einkaufspaläste, die so ehrgeizig in die Höhe wachsen, dass sie von seiner Seite der Grenze aus wie Banktürme aussehen.

Ciudad del Este ist an diesem Ort entstanden, weil Paraguay eine erzkapitalistische Regierung hat – und seine Nachbarstaaten nicht. In Paraguay liegt der typische Zoll bei zwölf Prozent, die Steuern sind niedrig, und der Staat hält sich aus vielem raus – was zu einem krassen Gefälle zwischen Arm und Reich geführt hat.

© ZEIT-Grafik

Argentinien und Brasilien dagegen haben in den vergangenen 15 Jahren ehrgeizige Sozialprogramme aufgelegt, die Steuern sind hoch, Zölle liegen bei 35 Prozent, es gibt Einfuhrverbote und viele Vorschriften für Importeure. Damit sollen argentinische und brasilianische Hersteller vor Billigkonkurrenz geschützt werden. "Aber hier auf der Brücke können Sie alle Regeln vergessen", sagt Barros, der Zollbeamte. "Schauen Sie sich mal um. Auf dem Fluss unter uns wechseln alle paar Stunden Schmugglerboote die Ufer. In der Luft über uns kreisen Schmuggler in Kleinflugzeugen. Wir haben hier keine Chance!"

Wer Rodrigo als Einkaufsführer in der Ciudad del Este engagiert, muss gut zu Fuß sein. Der schlaksige junge Mann in Jeans und Polohemd stürmt regelrecht zwischen Marktständen und durch Einkaufshallen im Neonlicht voran, während er Besuchern den Weg weist. Auf jedem Quadratmeter in der Stadt der Schmuggler wird irgendetwas verkauft, und kein Außenstehender könnte ohne Hilfe den Überblick behalten. Auf überdimensionierten Bildschirmen laufen Werbespots, grell geschminkte Schönheiten drücken Besuchern Werbezettel in die Hand, Kinder zupfen an Ärmeln und bieten weiße Socken in Fünferpacks an. Rodrigo zieht mit schnellen Schritten an Fachgeschäften für Tapeten, Sonnenbrillen, Pistolen, Angelköder, Nussknacker und Haartrockner vorbei; ab und zu schaut er zur Orientierung auf sein Handy.

Das wichtigste Handwerkszeug eines Einkaufsführers wie Rodrigo ist nämlich ein Onlinesystem, das die Händler hier vor Jahren eingerichtet haben. In das "Rede Paraguay" tippt Rodrigo ein, was seine Besucher brauchen, etwa die Modellnummer für eine Kamera. Dann kann er Anbieter und Lagerbestände sehen. "Dieses Modell? Haben wir!", sagt schließlich ein Händler mit dicken Brillengläsern und Totenkopftattoos auf beiden Handrücken. Er steht in einem von Hunderten vollgestopfter Elektronikläden, die einer wie der andere aussehen. "Ich verkaufe Ihnen die Kamera zum halben Preis wie bei Ihnen daheim."

Die Händler, das merkt man schnell, sind Experten für internationale Warenpreise, regionale Wirtschaftspolitik und Devisenhandel. Sie können beeindruckend genau einschätzen, was ein angereister Argentinier oder Brasilianer sucht, weil es im jeweiligen Land gerade knapp ist. Sie sind stets über die neuesten Windungen des südamerikanischen Protektionismus auf dem Laufenden.