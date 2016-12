In einigen Hundert Metern Tiefe ist das Wasser stark salzhaltig, weil es Kontakt zu Salzstöcken hat. Es ist also nicht trinkbar. In warmen Monaten wird das kalte Salzwasser an die Oberfläche gepumpt (1) und aufgeheizt (2). Anschließend wird es an einer anderen Stelle in den Boden befördert (3), um dort die Wärme zu speichern. In kalten Monaten wird das heiße Salzwasser dann aus dem Speicher zurück an die Oberfläche geholt. Dort wird ihm die Wärme entzogen und zum Heizen genutzt (4). Die abgekühlte Salzlösung wird dann wieder an der Stelle zurück in den Boden gepumpt, wo sie ursprünglich entnommen wurde (1).