Zu wenig Abiturienten, zu wenig Studierende – das war einer der großen Vorwürfe gegen das deutsche Schulsystem nach dem Pisa-Schock 2001. Heute, 15 Jahre später, lautet der Vorwurf: zu viele Abiturienten, zu viele Studierende! Philologenverband, Konrad-Adenauer-Stiftung, die ARD-Sendung titel, thesen, temperamente und viele andere vertreten dabei eine bestechend einfache These: Die Zahl der Abiturienten wachse nur, weil das Abitur immer einfacher werde. Der Preis: Viele Studierende könnten weder ordentlich rechnen noch fehlerfrei schreiben. Nach dieser Logik steht jeder zusätzliche Abiturient für das sinkende Niveau des Abiturs. Der ehemalige SPD-Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin hat in diesem Zusammenhang gar "die neue deutsche Bildungskatastrophe" ausgerufen.

Weil ihnen Beweise fehlen, weichen die Abiturkritiker gerne auf die Mängel der heutigen Abiturienten aus: Sie versagen in Prozentrechnung, Dreisatz und Rechtschreibung, heißt es dann. Das kommt an. Dazu fällt jedem eine weitere kleine Geschichte ein, die den Niedergang des Abiturs belegen soll. So gehört die Logik "mehr Abiturienten = einfacheres Abitur" längst zum Standardrepertoire der Bildungspolitik.

Wen interessieren da Fakten? Etwa jene aus den aktuellen Vergleichsstudien: Seit Anfang der 2000er Jahre wird das Wissen der Schüler getestet – mit Pisa, Timss, Iglu, Vera3, Vera8. Die Ergebnisse dieser Leistungsvergleiche offenbaren viele Schwächen unseres Schulsystems. Sie zeigen aber auch: In den untersuchten Zeiträumen sind die Lernstände der Schüler meistens besser geworden. Besser! Nicht schlechter! Auch der letzte Bildungsbericht der OECD bestätigt, dass der Leistungsstandard in gymnasialen Bildungsgängen infolge der ansteigenden Schülerzahl nicht gesunken ist.

Ties Rabe SPD, ist auch Mitglied im Präsidium der Kultusministerkonferenz.

Das ist keinesfalls selbstverständlich. Immer seltener wird zu Hause Deutsch gesprochen. Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist deutlich gestiegen. In jeder zweiten Hamburger Familie etwa ist ein Elternteil oder das Kind im Ausland geboren. Zudem kommen immer mehr Kinder aus bildungsfernen Familien.

Im Jahr 2005 haben alle Hamburger Abiturienten die Lernausgangsuntersuchung (LAU) in Deutsch, Englisch, Mathematik und in den Naturwissenschaften absolviert. 2012 wurde der gleiche Test mit den neuen Abiturienten wiederholt. Das Ergebnis: Beide Gruppen hatten den gleichen Lernstand. Das war eigentlich unmöglich. Denn Zahl und Anteil der Abiturienten waren in diesem Zeitraum um ein Drittel gewachsen. Deutlich mehr Schüler hatten keine Gymnasialempfehlung, hätten früher also höchstens die mittlere Reife geschafft. Und trotzdem: das gleiche Lernniveau! Wer hätte das gedacht?

Diese Frage konnte man sich auch während der Olympischen Spiele in Rio stellen. Wer hätte gedacht, dass das kleine Großbritannien genauso viele sportliche Erfolge feiert wie die 20-mal größere Volksrepublik China? Die Antwort: Großbritannien fördert seine Sportler besser! Frühförderung, gezielte Trainingsangebote, bessere Sportlehrer ... Klar, dass im Vergleich zu China 20-mal so viele Briten Spitzensportler werden.

Was im Sport jeder für normal hält, wird in der Bildungspolitik krampfhaft geleugnet. Nämlich die einfache Wahrheit, dass bei besserer Förderung mehr Menschen gute Leistungen erreichen. Wenn Schüler heute 12 bis 13 Jahre zur Schule gehen, dann lernen sie auch mehr als früher in neun bis zehn Schuljahren. Ausgerechnet beim Lernen aber glauben viele an biologische Grenzen, nach denen nur ein fester Anteil der Menschheit klug genug für ein "ordentliches" Abitur sei. Doch warum soll in der Bildung unmöglich sein, was im Sport funktioniert?