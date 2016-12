Carsten Hütter musste 52 Jahre alt werden, um aus der Schule zu fliegen. Es geschah am 8. November, gegen 19 Uhr. Hütter war zu einem Elternabend an der Pestalozzi-Oberschule in Meißen erschienen. Es sollte in der Diskussionsrunde um einen Vorfall gehen, der die Schule seit Tagen beschäftigte – eine Prügelei zwischen ausländischen und deutschen Schülern, in deren Verlauf ein Flüchtlingsjunge, ein unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber, ein Cuttermesser gezogen haben soll. Carsten Hütter, Abgeordneter der AfD im Sächsischen Landtag und sicherheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion, fühlte sich für das Thema zuständig. Eltern hatten ihm von der Veranstaltung erzählt, also ging er hin. Der Schulleiter aber verwies ihn des Hauses.

"Was soll hier vertuscht werden?", stand tags darauf in einer Pressemitteilung der AfD-Fraktion. "Gegen den ausdrücklichen Wunsch fast aller Eltern" sei Hütter hinausgeworfen worden. Zudem mutmaßt Hütter, die Schule habe die gewalttätige Auseinandersetzung zwischen den Schülern "auf ausdrücklichen Wunsch des Kultusministeriums" nicht öffentlich gemacht. Das jedenfalls habe er "gehört". Sollte sich dies bewahrheiten, so Hütter, dann hieße dies, das Kultusministerium habe "Gesundheit und möglicherweise auch Leben der eigenen Schüler durch Vertuschen gefährdet, nur um die fehlgeleitete Asylpolitik der eigenen Regierung nicht in 'Verruf' zu bringen".

Harter Tobak: Wird die AfD aus Veranstaltungen herausgehalten, damit das Wirken krimineller Flüchtlinge nicht öffentlich wird?

Die gute Nachricht: Man kann mit Carsten Hütter reden. Er gehört nicht zu den AfD-Politikern, die Medien meiden, er ist ein offener, umgänglicher Typ. Es fällt auf, dass Hütter am Telefon sehr viel milder über den Vorfall an der Meißener Oberschule spricht: "Ich habe einen Sohn im gleichen Alter, 13, und ich weiß, dass die Jungs gern einmal Machogehabe an den Tag legen", sagt er. Aber wenn der Begriff Messer falle, dann erschrecke man sich. Er selber sei bestimmt kein "Asylhasser". Und er sei auch nicht zu der Schule gefahren, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sondern weil sich eine Mutter an ihn gewandt und ihn eingeladen habe.

Am Telefon also klingt Hütter schon viel weniger empört, und den Grund weiß der Schulleiter der Pestalozzi-Oberschule. Lutz Jacob, 62, empfängt in seinem Büro, er ist ein schlanker, zurückhaltender Mann. War es wirklich so eine kluge Idee, einen AfD-Abgeordneten aus der Schule zu schmeißen? Jacob entgegnet: "Haben Sie es schon einmal erlebt, dass Politiker zu einem Elternabend erscheinen?"

Aber die AfD spricht doch von einem öffentlichen Informationsabend.

"Nein", sagt Jacob. "Wir haben ausschließlich Eltern eingeladen, niemanden sonst. Das war eine interne Veranstaltung in einem Klassenraum, bei der auch Namen von Schülern genannt werden." Deswegen müssten alle Eltern zustimmen, ehe ein Fremder teilnehmen könne. Er, Jacob, habe Hütter diese Gelegenheit sogar gegeben. Er sei mit ihm in den Klassenraum gegangen, habe Hütter darum gebeten, sich den Eltern einmal vorzustellen. Aber eine Mutter habe sich gegen Hütters Teilnahme verwahrt, und das sei ihr gutes Recht gewesen.

Was bleibt, ist der Vorwurf, dass die Schule oder der Freistaat den Vorfall zu vertuschen versucht habe. Und zwar ausgerechnet in Meißen, jener Region, in der die AfD besonders stark ist, in der auch einige der Pegida-Organisatoren zu Hause sind. "Ich finde den Vorwurf ganz schön unverschämt", sagt Jacob. Und erzählt dann, was sich beim sogenannten Messervorfall seines Wissen nach ereignet habe: Nach dem Sportunterricht in einer siebten Klasse habe ein deutscher Schüler einen ausländischen Klassenkameraden zu Boden geschubst und sich auf ihn gekniet. Dabei sei die Brille des Flüchtlingsjungen kaputtgegangen. Ein weiterer Schüler, ebenfalls Flüchtling, habe versucht, seinem Freund zu helfen, er habe sich gebückt und etwas vom Boden aufgehoben. Um was es sich handelte, habe bis heute nicht geklärt werden können. Einige Kinder erkannten jedenfalls ein Messer. Die Lehrer hätten deshalb die Kleidung und den Rucksack des Schülers komplett durchsucht, ebenso das Areal rund um die Turnhalle. Das Gleiche hätten auch noch einmal Polizisten getan. Niemand fand ein Messer.

Nach dem Vorfall forderte die Schule alle Schüler der Klasse auf, den Vorfall schriftlich zu schildern. Ein Schüler, der zunächst behauptet hatte, dass ein Flüchtlingsjunge ihm eine Schürfwunde beigebracht hatte, gab später zu, über seine eigenen Füße gefallen zu sein. Außerdem rief die Schule Mitarbeiter der Diakonie, als Krisenbewältigungsteam gewissermaßen. In der Klasse sei der Vorfall zwei Stunden lang besprochen worden. "Wir haben wirklich alles getan, was wir konnten", sagt Jacob. Und dann ist da noch dieses eine Detail: Der Schüler, der die Prügelei eröffnete, ist an der Schule als junger Anhänger rechtsextremer Gedanken bekannt; sein Vater zeigt sich bei Facebook, ebenfalls öffentlich einsehbar, dezidiert rechts. Schulleiter Jacob bestätigt, dass dieser Schüler schon in der Vergangenheit vor dem Rausschmiss stand: "Weil er sich immer wieder rechtsextrem äußert, mussten wir ihm kürzlich androhen, beim nächsten schweren Vorfall die Schule zu verlassen." Wenn man Jacob fragt, ob seine Schule eher ein Problem mit Neonazis habe als mit Flüchtlingen, sagt er: "Ja, das ist so. Ich habe zu meinem Kollegium gesagt: Was Sachsen erlebt, das erleben wir hier im Kleinen. Das ist ein Sumpf, und wir bekommen ihn eins zu eins zu spüren." In Hütters Pressemitteilung wird all das mit keinem Wort erwähnt. Hat Hütter also selbst getan, was er der Schule vorwirft – einen Teil der Wahrheit vertuscht? "Nein", sagt Carsten Hütter. "Ich habe das nicht gewusst.

Am Wochenende wurde er nun zum Bundestagskandidaten der Meißener AfD gewählt.