Nicole Hargrove ist den Freudentränen nahe. So ruhig und bedächtig sie eigentlich ist, überschlägt sich jetzt die Stimme der kräftigen Frau mit der blonden Pagenfrisur. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Bis vor einer Woche noch schien die Globalisierung unaufhaltsam, ein ökonomisches Naturgesetz, gegen das die 40-Jährige keine Chance hatte. Dann aber kam Donald Trump – und brauchte bloß ein paar Tage und einige Twitter-Meldungen, um die Globalisierung in ihre Schranken zu weisen – und die Fabrik zu retten, in der Hargrove seit 13 Jahren arbeitet. Für sie ist Trump ein Held. "Der Mann könnte sich auf einer eigenen Insel zur Ruhe setzen", sagt sie gerührt, "aber er kümmert sich um uns."

Das Unternehmen, für das Hargrove arbeitet, heißt Carrier und stellt Klima- und Heizanlagen her. Zehn Stunden steht sie für eine Schicht im Werk in Indianapolis am Montageband. Im Sommer, wenn es viele Aufträge gibt, sieht Hargrove ihre Kollegen häufiger als ihre Familie. Viele der Arbeiter sind befreundet oder miteinander verwandt. Carrier war immer mehr als ein Arbeitgeber. Seit den fünfziger Jahren ist das Unternehmen eine Institution in Indy, wie die Einheimischen ihre Stadt nennen. Carrier spendete immer für den Zoo und den jährlichen Spendenmarsch gegen Krebs. Von den Steuern des Unternehmens konnten Schulen gebaut und saniert werden. Auch heute geht es der Firma nicht schlecht: Erst vor ein paar Monaten ersetzte Carrier in Indy alte durch hochmoderne Maschinen. Und der Mutterkonzern United Technologies machte vergangenes Jahr insgesamt sieben Milliarden Dollar Profit.

Trotzdem kündigte Carrier im vergangenen Februar an, über 2.000 Jobs in der Region zu streichen und nach Mexiko zu verlagern. Für Hargrove war das ein Schock, für Trump eine Steilvorlage für seinen Wahlkampf. Er machte Carrier zum Symbol für alles, was falsch läuft in Amerika. Es ging um Arbeitsplätze in der Produktion. Und um ein Werk in Indianapolis, diesem Industriezentrum, dessen Autoproduktion der Detroits einst kaum nachstand. Die Hauptstadt des Bundesstaates Indiana liegt im "Heartland", jener mehrheitlich weißen Mitte des Landes, die Trump wieder zum einstigen Glanz führen will. "Wenn ich Präsident werde", verkündete Trump kurz nach Bekanntgabe der Pläne, werde es keine 24 Stunden dauern, "dann meldet sich Carrier bei mir und erklärt, dass sie in den USA bleiben, einhundert Prozent Garantie, dass das geschieht."

Kaum jemand nahm Trump damals ernst. Er konnte ja alles Mögliche versprechen.

© ZEIT-Grafik

Auch Anfang vergangener Woche ist die Skepsis noch groß. Chuck Jones steht im Versammlungsraum des Gewerkschaftshauses, eines abgenutzten Zweckbaus aus den Sechzigern. Hinter ihm an der Wand die US-Fahne, über ihm eine Discokugel. Sie erinnert an Zeiten, als es noch Gründe zum Feiern gab. Jones, Anfang 60, in Cowboyhemd und Arbeitsstiefeln, spricht gerade mit CNN. Er ist der Chef des Local 1999, der regionalen Abteilung der Stahlarbeitergewerkschaft. Sie vertritt auch die Carrier-Arbeiter und konnte bisher wenig gegen die Pläne des Managements ausrichten. Durch die Verlagerung, teilte man Jones mit, würden 65 Millionen Dollar jährlich eingespart. Jones und seine Gewerkschafter boten daraufhin an, auf 23 Millionen Dollar Sozialbeiträge und Zuschläge zu verzichten. Carrier lehnte ab. "In Mexiko arbeiten sie für drei Dollar die Stunde, unsere Löhne liegen bei 23 Dollar", sagt Jones und zieht trotz Rauchverbotsschildern an seiner Marlboro.

Nur ein paar Wochen nach Carrier kündigte auch sein eigener Arbeitgeber an, sein Werk mit 350 Beschäftigten in Indianapolis zu schließen. Rexnord, ein Hersteller von Kugellagern, wollte ebenfalls nach Mexiko ziehen. Jones arbeitet seit 1969 für das Unternehmen. Direkt nach dem Schulabschluss hat er dort als Arbeiter angefangen. Es waren gute Zeiten damals. Die Industrie boomte. Die Gewerkschaften waren stark. Noch 1989 gehörten 32 Unternehmen zum Local 1999. Seitdem aber sind 22 davon aus der Region verschwunden. Manche haben dichtgemacht, andere sind abgewandert. Jones gibt dem Freihandel die Schuld. "Unfairer Handel", wie er es nennt. Um den zu stoppen, müsste Trump die Globalisierung stoppen, und das könne er nicht, glaubt Jones.

Einen Tag später verkündet Trump per Twitter: "Großer Tag für Indiana und die großartigen Arbeiter dieses wundervollen Staates. Wir werden unsere Unternehmen und Jobs behalten." Rund die Hälfte der Stellen sollen nun doch in Indiana bleiben. Carrier bestätigt die Erfolgsmeldung. Und Trumps Anhänger jubeln. "Das ist erst der Anfang", glaubt Nicole Hargrove, die Carrier-Mitarbeiterin aus der Produktion, die zu diesem Zeitpunkt hofft, dass auch ihr Job erhalten bleibt. Jones ist weiter genervt: "Ich begrüße Trumps Erfolg", sagt er danach, "aber weder er noch der Kongress sollten vergessen, dass es noch viele andere Unternehmen gibt, die nach Mexiko verschwinden." Als er den Satz ausspricht, ist er gerade in Verhandlungen mit seinem eigenen Arbeitgeber.

Am Donnerstag kommt Trump im Privatflugzeug angeflogen. Im Carrier-Werk lässt er sich die Herstellung zeigen, klopft Arbeitern auf die Schulter, fragt nach ihren Kindern. "Ein Sieg für den kleinen Mann", sagt einer der Carrier-Arbeiter in die Mikrofone der Journalisten. Er habe Greg Hayes, den Chef des Mutterkonzerns United Technologies, angerufen, und der habe sofort reagiert, sagt Trump. "Ich wünschte, ich hätte diesen Anruf schon früher gemacht, dann hätte ich die Entscheidung, die Stellen zu streichen, von vornherein verhindert." Was Trump nicht erwähnt: Sein Deal rettet nur tausend Stellen, also nicht einmal die Hälfte der bedrohten Jobs. Dafür erhält Carrier sieben Millionen Dollar Subventionen. Was also bedeutet dieser Deal für Amerika und Indianapolis? Und was für das mexikanische Monterrey, in das Carrier die Arbeitsplätze eigentlich verlagern wollte?