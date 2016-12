Wahrscheinlich hat jeder Deutsche schon einmal einen Film gesehen, der von der Constantin Film produziert wurde. In den sechziger Jahren wurde die Firma mit Edgar-Wallace- und Karl-May-Verfilmungen bekannt. Später, unter der Leitung des 2011 verstorbenen Produzenten Bernd Eichinger, wurde das Unternehmen zu einem populärkulturellen Geschichtengenerator, immer nah am Zeitgeist, immer dicht am Publikumsgeschmack und zielstrebig auf die neuesten Bestseller zusteuernd.

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Die unendliche Geschichte, Der bewegte Mann, Ballermann 6, Der Name der Rose, Der Schuh des Manitu, Der Untergang, Der Baader Meinhof Komplex, Feuchtgebiete, Fack ju Göhte – rund vierzig der erfolgreichsten hundert deutschen Filme der letzten fünfzehn Jahre wurden von Constantin Film produziert. Ob man die einzelnen Filme mag oder nicht – fest steht: Wenn es in unserer subventionierten deutschen Filmlandschaft etwas gibt, was dem Auftreten amerikanischer Filmmoguln vergleichbar ist und auch nur annähernd Filmindustrie genannt werden kann, dann Constantin Film. Umso überraschender kam die Nachricht, dass die Firma möglicherweise verkauft werden soll.

Hierzu ein kleiner Erläuterungsschlenker: Eigentümer von Constantin Film ist die Dachfirma Constantin Medien AG, ein Unternehmen, das neben dem Filmbereich auch Sport- und Eventmarketing betreibt sowie mit den Senderechten für Sportübertragungen handelt. Auf der letzten Hauptversammlung von Constantin Medien AG versuchte einer der Großaktionäre – Dieter Hahn –, den Verkauf der Filmabteilung zu betreiben, was der zweite Großaktionär – der Schweizer Unternehmer Bernhard Burgener – vehement zu verhindern versuchte. Es wurde um Stimmrechte, Formalien, angeblich heimlich getätigte Aktienkäufe gestritten. Am Ende standen unversöhnliche Fronten und wechselseitige Klagen. Die Entscheidung liegt jetzt bei den Gerichten.

Früher gab es nur einen Produzenten: Bernd Eichinger

Wäre ein Verkauf für die Constantin Film, um mit ihren eigenen Titeln zu sprechen: Der Untergang? Voll normaaal? Oder Werner – Gekotzt wird später? Und wie ist überhaupt die Stimmung im bayerischen Herzen der deutschen Filmbranche? Schauen wir also in München vorbei, im Schwabinger Sitz der Firma. Seit dem Tod von Bernd Eichinger ist Martin Moszkowicz kreativer und geschäftlicher Kopf von Constantin Film. Der Endfünfziger, der einen Studiochef in einem Hollywoodfilm spielen könnte, sitzt in seinem Büro und verströmt die Gelassenheit eines Menschen, der in dieser Branche schon so einiges gesehen hat. "Niemand, auch nicht diejenigen, die den Verkauf betreiben, wollen das Film-, Fernseh- und Mediengeschäft von Constantin Film irgendwie beschneiden", sagt er. "Im Gegenteil: Sie wollen es mit möglichst viel Profit verkaufen und sind daran interessiert, dass es ein florierendes Unternehmen bleibt."

Nach Bernd Eichingers Tod habe man die Firma sehr verändert, sagt Moszkowicz. "Früher gab es nur einen Produzenten, das war Bernd Eichinger. Und wir mussten erst einmal schauen, dass wir die Leistung, die Bernd als Produzent wie ein Kreativreaktor gebracht hat, irgendwie aufteilen und ausgleichen. Jetzt gibt es bei uns 24 Produzenten, und wir haben die Firma auf andere Beine gestellt. Sie wurde umgebaut in einen modernen Medienkonzern." Ein bisschen merkt man Moszkowicz bei diesem Thema schon an, dass unter seiner unternehmerischen Souveränität das Herzblut wallt. "Constantin Film ist halt nicht irgendeine Firma, sondern eine Firma, die Teil des deutschen Films ist und der deutschen Kinolandschaft. Und zwar eine der wenigen unabhängigen Firmen, die es im Verhältnis zu den großen internationalen Konzernen überhaupt noch gibt. Und das ist natürlich ein ganz anderer Wert als die paar Millionen Euro, die bei einem etwaigen Verkauf erlöst werden könnten." Er richte sich auf einen längerfristigen Streit unter den Gesellschaftern ein, sagt Moszkowicz: "Das ist natürlich blöde, weil es Unsicherheit in unsere Gesellschaft trägt und die Leute nachfragen, was wir machen. Wir müssen versuchen, in unser Tagesgeschäft so viel Ruhe reinzubringen, wie es halt geht."

Tagesgeschäft, das ist die Verfilmung von Helene Hegemanns Buch Axolotl Roadkill, die im Januar auf dem Sundance Film Festival Premiere feiern wird. Oder der anstehende Kinostart von Andreas Dresens Timm Thaler-Film. Oder auch die Fortsetzung der internationalen Zombie-Serie Resident Evil mit Milla Jovovich. Rund 300 Millionen Euro, zwei Drittel des Umsatzes der Dachfirma Constantin Medien AG, kommen von Constantin Film.

Letztlich ist die Rangelei um den Verkauf von Constantin Film auch ein Kulturkampf. Oder Unkulturkampf. Das wird klar, wenn man sich den Werdegang des Mannes anschaut, der den Verkauf betreibt: Dieter Hahn, einst Manager und Kronprinz des Medientycoons Leo Kirch. Mit riskanten Investitionen in Sportübertragungen (Formel Eins und Fußball) und in das damals noch nicht etablierte Bezahlfernsehen verspekulierte sich Hahn Mitte der neunziger Jahre. Eine Kettenreaktion, zu der die Deutsche Bank maßgeblich beitrug, führte zum Untergang des Leo-Kirch-Imperiums – mit sechseinhalb Milliarden Euro eine der größten Pleiten der deutschen Nachkriegsgeschichte.