DIE ZEIT: Herr Engelhard, in Ihrem neuen Buch über die "Kulturhistorie einer arktischen Ikone" spüren Sie der Geschichte des Eisbären nach. Wann haben sich seine Wege mit denen des Menschen erstmals gekreuzt?

Michael Engelhard: Vor mindestens 8.000 Jahren. So alt sind die frühesten archäologischen Zeugnisse. Aber bestimmt trafen die beiden Spezies schon vorher aufeinander.

ZEIT: Was gibt es für Fundstücke aus der Jungsteinzeit?

Engelhard: Auf der Schochow-Insel in der Ostsibirischen See fand man Knochen von 21 erlegten Bären. Ebenfalls aus Sibirien stammt ein jüngeres, 2.000 Jahre altes Artefakt aus dem Grab einer Schamanin. Es belegt, wie die Menschen den Bären verehrten: Auf einer Tonschaufel ist ein Mensch zu sehen, dessen ausgestreckte Arme und Beine in die Tatzen eines Eisbären übergehen.

ZEIT: Wie interpretieren Sie das? Mensch wird Tier, Tier wird Mensch?

Engelhard: Offenbar gibt es die Vorstellung, dass die Grenze zwischen Bär und Mensch durchlässig ist. Diese Idee fasziniert nicht nur die indigenen Völker Sibiriens oder Nordamerikas. Sie taucht auch in den nordischen Sagen auf, vor allem nach der Besiedlung Grönlands. Kennen Sie das Video zu Hunter, einem Lied der isländischen Sängerin Björk? Sie verwandelt sich darin in einen Eisbären. Der Mythos von der Verwandlung illustriert die lange gemeinsame Geschichte von Mensch und Eisbär. Davon lässt sich, was ich besonders reizvoll finde, auch unser Gefühl der Verantwortung für das Wohlergehen dieser Tiere ableiten.

ZEIT: Wieso hat gerade der Bär für die Bewohner der arktischen Regionen diese Bedeutung? Warum nicht die Robbe oder ein anderes Tier?

Engelhard: Auch Walross, Schnee-Eule und Wolf galten den Menschen als mächtige Geisthelfer. Aber beim Eisbären kommt hinzu, dass er als einziges Tier den Menschen wirklich gefährlich werden konnte – mitunter hat er sie sogar in ihren Iglus attackiert. Und dann ist da noch die Ähnlichkeit mit dem Menschen, die ihn von anderen Tieren unterscheidet: seine Fähigkeit, auf zwei Beinen zu stehen, seine Neugier, die ähnlich im Gesicht platzierten Augen, das spielerische Verhalten, sein Höhlenleben, die Robbenjagd und letztlich sogar der manchmal zu beobachtende Kannibalismus.

ZEIT: Menschen haben den Bären Respekt erwiesen, sie aber auch getötet. Aus unserer heutigen Sicht passt das nicht zusammen.

Engelhard: Tiere zu töten in der Absicht, sie zu essen, ist in traditionellen Gesellschaften Teil des Lebens und vereinigt alle Wesen in einem Kreislauf. Der entscheidende Unterschied ist, dass das Töten direkt und nicht im Schlachthaus erfolgt. Der traditionelle Umgang ist ehrlicher, folgt bestimmten Regeln und gilt als respektvoll. Man darf auch nicht vergessen, dass das Töten auf Gegenseitigkeit beruht: Wir sprechen hier von einer Welt, in der Bären genauso Menschen angreifen.

ZEIT: Wie schmeckt Eisbärfleisch?

Engelhard: Ich habe es nie probiert, würde aber nicht zögern, wenn mir ein Eskimojäger, der das Tier für den Eigenverbrauch erlegt hat, etwas davon geben würde. Oder wenn man es mir im Rahmen eines traditionellen Festes offerierte.

ZEIT: Trotz der Wertschätzung für den Bären tragen Menschen kaum Eisbärfelle. Warum?

Engelhard: Die sind viel zu voluminös und warm. In einem Eisbärfellmantel sähen Sie nicht besonders elegant aus. Eher wie ein Yeti oder ein Teilnehmer von Scotts dem Untergang geweihter Expedition. Und Sie würden ohne Ende schwitzen.

ZEIT: Wie groß können Eisbären werden?

Engelhard: 1961 wurde in Kotzebue, Alaska, ein Tier erschossen, das eine Tonne wog, also mehr als ein VW Käfer. Aufgerichtet hätte es mühelos von oben in einen Basketballkorb schauen können.

ZEIT: Eisbären wurden nie domestiziert. Es gibt aber alte Illustrationen, auf denen man sieht, wie sie Schlitten ziehen. Wie geht das zusammen?

Engelhard: Die Fantasie, Eisbären ein Pferdegeschirr anzulegen, ist eng mit dem Wunsch verbunden, die Natur zu beherrschen. Da Eisbär und Weihnachtsmann gemäß gängiger amerikanischer Vorstellung am Nordpol zu Hause sind, wo es keine Rentiere gibt, passt die Kombi doch gar nicht so schlecht! Es gab sogar einmal einen Anlauf, diese Sache in der Wirklichkeit umzusetzen.

ZEIT: Wer kam denn auf diese Idee?