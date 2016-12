Die unendliche Geschichte der komplizierten Preisgestaltung bei Flugreisen ist um ein Kapitel reicher. Das zeigt das Beispiel von Leser Martin R., der öfter mit Eurowings unterwegs ist. Dort buchte er für Anfang Februar 2017 einen Flug von Berlin nach Stuttgart – für knapp 69 Euro im Smart-Tarif.

Manchmal allerdings kann er eine Reise nicht antreten. Ökonomisch stellen sich ihm dann zwei Fragen: Wie groß wäre in diesem Fall sein finanzieller Verlust? Und was wäre er wohl zu zahlen bereit, um dieses Risiko abzusichern? Klar: 69 Euro wären futsch. Und mehr als das würde wohl niemand für eine Absicherung zahlen, der klar bei Verstand ist.

Doch Martin R. sollte für seinen Stornoschutz bei Eurowings 231 Euro zahlen. Andere Verbindungen ergeben ähnliche Werte. Was die These zu belegen scheint, wonach der Mensch kein Homo oeconomicus ist, sondern so sehr von irrationalen Verlustängsten geplagt wird, dass er Versicherungsprämien sogar dann bezahlt, wenn diese seinen Maximalschaden übersteigen. Harter Stoff.

Diese Option "kostet auf ein und derselben Strecke immer gleich viel", erklärt Eurowings dazu. Was natürlich nichts erklärt, sodass man spekulieren muss. Immerhin ist in den 231 Euro das Recht enthalten, bis kurz vor Abflug umzubuchen. Der Preis entspricht in etwa dem, was man heute für einen kurzfristig gebuchten Flug am selben Abend zahlen müsste.

Warum dann also früh buchen? Weil sonst noch das Risiko bleibt, dass die Maschine ausgebucht ist, man also gar nicht mitkommt. Wie viel man sich die Absicherung gegen dieses Risiko kosten lässt, ist eine weitere Variable in der komplizierten Welt der Flugpreise. Einfach und billig sind die Tarife nur in der bunten Welt der Reisewerbung. Doch spätestens während der Buchung lernt jeder Kunde, dass er nicht nur Passagier ist, sondern auch Spekulant in eigener Sache. Selbst wenn er das vielleicht nie von sich gedacht hätte.