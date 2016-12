Read the English version of this article here

Ist das der erste Vorgeschmack einer gefährlichen Zukunft? Als Donald Trump in der vergangenen Woche mit der taiwanesischen Präsidentin telefonierte, hat er China an der empfindlichsten Stelle provoziert. Taiwan gilt in Peking als abtrünnige Provinz, jede Anerkennung taiwanesischer Unabhängigkeit zählt als feindseliger Akt. Peking hat protestiert. Trump hat erst defensiv, dann patzig geantwortet. Äußerungen aus dem Kreis von Trumps Beratern deuten darauf hin, dass der Affront gewollt und geplant war. In der greifbaren Realität der Handelsbeziehungen oder Truppenbewegungen ist nichts passiert. Aber der nächste amerikanische Präsident wird sein Amt unter einer selbst geschaffenen Wolke von chinesischem Misstrauen antreten. In einer giftigen Atmosphäre zwischen den beiden mächtigsten Staaten der Welt.

Asien, zwischen Indien, Australien und Japan, ist eine eigentümliche Mischung aus Ruhe und Risiko. Dies ist keine Chaosregion wie der Mittlere Osten oder Teile Afrikas, keine Krisenlandschaft von Staatszerfall, Flüchtlingsströmen und entfesseltem Terrorismus. Im Gegenteil: Hier wachsen Wohlstand und Selbstbewusstsein, es herrscht eine Stimmung historischer Zuversicht. Die Chancen sind auch dem Geschäftsmann Donald Trump nicht entgangen. Er baut (mit einem lokalen Partner) ein 57-geschossiges Bürohaus in der philippinischen Hauptstadt Manila, betreibt in Indien mehr Immobilienprojekte als in jedem anderen Land, und die Industrie- und Handelsbank von China hat Quartier im New Yorker Trump Tower bezogen. (2019, noch während der Amtszeit des künftigen Präsidenten, steht der Mietvertrag zur Verlängerung an: eine der vielen anrüchigen potenziellen Interessenverstrickungen, in denen Trump sich bewegt.)

Gleichzeitig ist Asien ein Schauplatz extremer Konkurrenz: Wenn irgendwo auf dem Globus in den kommenden Jahrzehnten Krieg droht, dann hier. Es ist eine Aussicht, die nicht nur gespenstisch, sondern geradezu irreal wirkt, besonders für Europäer, die das große Morden der Jahre 1914 bis 1945 hinter sich gelassen und die atomare Vernichtungsdrohung des Ost-West-Konflikts erleichtert überlebt haben. Aber in Asien wird aufgerüstet und militärisch demonstriert, mit Manövern und Flottenpatrouillen, wie unter den europäischen Großmächten vor dem Ersten Weltkrieg.

Donald Trump hat in den vergangenen Monaten nicht wenig dazu beigetragen, die Angst um die Zukunft Asiens zu befeuern. Seine Wahlkampfäußerungen über die US-Alliierten Japan und Südkorea waren der ultimative geopolitische Schocker: Wenn sie weiterhin von den Vereinigten Staaten verteidigt werden wollten (gegen China und gegen den unberechenbaren Paria-Staat Nordkorea), müssten sie gefälligst mehr dafür zahlen. Gleichzeitig legte er beiden Ländern nahe, über die Anschaffung eigener Nuklearwaffen nachzudenken.

Das war, als hätte ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat 1980 für die Anwesenheit von US-Soldaten in der Bundesrepublik eine Sicherheitssteuer verlangt – verbunden mit dem Gedanken, der beste Schutz gegen die Sowjetunion sei vielleicht doch eine westdeutsche Atombombe. Der japanische Premierminister Shinzo Abe ist gleich nach der US-Wahl zu einem Panikbesuch beim Noch-nicht-Präsidenten Trump nach New York gereist. Abe erklärte hinterher in einem Akt der Selbst- und Bürgerberuhigung, nach seinem Eindruck könne er Trump vertrauen. Konkrete Ergebnisse wurden nicht bekannt.

Die bedrohlichste, auf die ganze Region ausstrahlende Rivalität ist allerdings die zwischen dem aufstrebenden China und einer nicht asiatischen Macht: Amerika, das seine Position an der Spitze der internationalen Hierarchie verteidigen will.

Trump hat angekündigt, an seinem ersten Tag im Amt das geplante transpazifische Freihandelsabkommen TPP zu beerdigen – mit dem Pakt wollte der scheidende Präsident Barack Obama die wirtschaftliche und politische Stellung der USA in Asien festigen. Strategisch gesehen ist Trumps Äußerung eine defensive Geste, so als wolle er China das Feld überlassen. Entspannungspolitik gegenüber Peking kann man von ihm gleichwohl nicht erwarten. Anders als über Wladimir Putin hat Trump sich bisher nicht freundlich über die chinesische Führung geäußert. Einige von Trumps Beratern sind als ausgesprochene Hardliner im Umgang mit Peking bekannt – und als militante Unterstützer Taiwans. Er selbst hat damit gedroht, Importe aus China mit Strafzöllen zu belegen. Trump will das Land offiziell zum "Währungsmanipulator" erklären (wegen des angeblich künstlich unterbewerteten Yuan). Die Grundstimmung ist also nicht Großmachtkumpanei (wie vielleicht mit Russland), sondern das Wedeln mit der "gelben Gefahr". Die Taiwan-Provokation passt ins Bild.

Allerdings muss man sich klarmachen, dass es schon vor Donald Trump ein Problem zwischen den Vereinigten Staaten und China gab. Das Verhältnis der beiden Länder ist seit etwa 2010 unaufhaltsam schlechter geworden – und in dieser ganzen Zeit war der liberale, internationalistische, besonnene Barack Obama US-Präsident. Die chinesisch-amerikanische Konfrontation, so scheint es, entwickelt sich wie ein bösartiger Naturvorgang.

In Washington wird die Story so erzählt: China ist zu einer aggressiven, unberechenbaren Macht geworden. Es maßt sich die Souveränität über Inselgruppen oder Seegebiete an, die mit mindestens ebenso viel Recht von Nachbarstaaten wie Japan, Vietnam oder den Philippinen beansprucht werden – und es weigert sich, internationale Schlichtungen anzuerkennen. China baut in den umstrittenen Gewässern des Südchinesischen Meers künstliche Inseln, die als Basis für militärische Operationen dienen können. Es droht mit Krieg, falls Taiwan sich eines Tages formell unabhängig erklären sollte. Letztlich möchte China die Amerikaner mit ihren Schiffen, Basen und Bündnissen aus Asien verdrängen, um dem dann schutz- und wehrlosen Rest des Kontinents seinen Willen aufzuzwingen.