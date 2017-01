Ein Blick ist etwas Flüchtiges. Ein kurzer Moment nur, er vergeht und ist nie wieder zurückzuholen. Ein Blick wird nicht festgehalten, nirgends gespeichert, und wendet er sich ab, ist meist auch die Erinnerung daran erloschen. Es ist dann, als hätte es ihn nie gegeben.

Wie soll man einen Blick beweisen?

Es ist die Nacht auf den 18. Oktober 2015, als ein Blick über das Leben von Dariusz K. entscheidet. Als sich zwei junge Männer, der eine im Mercedes, der andere im BMW, kurz in die Augen schauen. Dann beschleunigen sie ihre Autos auf mehr als 100 km/h. Sie rasen durch die Stadt, bremsen spät, beschleunigen, überholen einander riskant. Als sie von der Bargteheider Straße in die Jenfelder Allee einbiegen, verliert Alexander S., 29 Jahre alt, die Kontrolle über seinen Mercedes CLK AMG. Er kommt ins Schleudern, knallt ungebremst gegen einen Laternenmast.

Darius Z. sitzt auf der Rückbank. Der 29-Jährige ist sofort tot.

Ein Unfall, der mehr ist als ein tragisches Unglück, der die Folge ist eines Kräftemessens, wie man es auf Hamburgs Straßen immer häufiger beobachten kann: Vor allem junge Männer suchen den Nervenkitzel bei Autorennen, mitten im Straßenverkehr, mitten in der Stadt. Sie verabreden sich meist spontan, ein Blick an der Ampel, den Motor aufheulen lassen, eine Geste, das reicht. So auch bei dem fatalen Rennen auf der Jenfelder Allee. Der 31-jährige BMW-Fahrer war dem Freund im 367 PS starken Mercedes immer wieder dicht aufgefahren, hatte ihn mit der Lichthupe provoziert, grinsend überholt – bis der andere die Herausforderung annahm.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 51 vom 8.12.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Die Polizei beobachte dies Phänomen seit Monaten, sagt Sprecher René Schönhardt. "Dabei sind den Beteiligten andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer völlig gleichgültig, sie nehmen offensichtlich bewusst deren Gefährdung oder gar Schädigung in Kauf." Wolfgang Fastenmeier, Professor für Verkehrspsychologie, sagt: Die jungen Männer, die solche Rennen fahren, seien oft "impulsiv, aggressiv, bei einem gleichzeitig gering ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein. Sie empfinden sich selbst nicht als leichtsinnig, sondern als mutig."

Christoph S. fuhr eine 80-Jährige zum Krüppel. Das Gericht sprach ihn frei

Wenn solch ein spontanes Rennen schiefgeht, wie in Jenfeld, sind Polizei und Justiz oft hilflos. Wie können die Ermittler sicher sein, dass da nicht einfach zwei Autos unabhängig voneinander schnell nebeneinander herfuhren? Um sich für ein illegales Autorennen zu verabreden, genügt ein Blick. Aber gab es diesen Blick tatsächlich? Und schaffen es die Ermittler Monate später, das zu beweisen?

Wie schwer das ist, zeigt ein anderer Fall. An einem Montag Ende November betritt Christoph S. Saal 181 im Hamburger Amtsgericht. S. sieht aus wie ein Anwalt, mit Anzug und Aktentasche, aber er ist der Angeklagte. Vergangenes Jahr hat er die 80-jährige Thea D. auf der Ludwig-Erhard-Straße zum Krüppel gefahren. Die schweren Folgen des Unfalls hat sie nie überwunden, diesen Sommer starb die Frau.

Nun ist Christoph S. angeklagt, wegen fahrlässiger Körperverletzung. Thea D., davon ist die Staatsanwältin überzeugt, wurde Opfer eines Autorennens. Christoph S. soll sich ein Rennen mit Marcel G. geliefert haben, einem Gelegenheitsarbeiter und Audi-Fahrer. An einer roten Ampel sollen sich die beiden verabredet haben. Wieder: durch einen kurzen Blick nur. Deshalb sitzt neben Christoph S. auch Marcel G. auf der Anklagebank.

Nur, gab es das Rennen wirklich? Christoph S. leugnet das und beteuert, dass er nicht zu schnell gefahren sei. Er ist eine Ausnahmefigur unter den jungen Männern, die wegen solcher Vorwürfe vor Gericht stehen. S. hat Betriebswirtschaftslehre studiert, kommt aus einer Juristenfamilie, sein Vater verteidigt ihn vor Gericht. Der Vater kämpft für seinen Sohn auf eine Weise, die es den erwachsenen Töchtern von Thea D. im Saal manchmal schwer macht, die Ruhe zu bewahren. Er sagt, sein Sohn fahre einen BMW, keinen Rennwagen. Er spricht von einer "schicksalhaften Begegnung" zwischen der Fußgängerin und dem BMW-Fahrer. Die alte Dame, findet er, hätte ja nicht an dieser Stelle die Straße überqueren müssen. Zeugen treten auf, die zwar von hoher Geschwindigkeit der Fahrer berichten, aber sich an mehr nicht genau erinnern.

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Am Ende des Prozesses gibt sich die Staatsanwältin geschlagen. "Vielleicht sind Sie nur so nebeneinander hergefahren, vielleicht konnten Sie die alte Frau einfach nicht sehen", sagt sie zu den Angeklagten. Sie beantragt, beide Fahrer freizusprechen. Ein Rennen, wird auch die Amtsrichterin später in ihrem Urteil sagen, "war einfach nicht zu beweisen". Da sie den Unfall zumindest für vermeidbar hält, verurteilt sie Christoph S. wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldbuße von 2800 Euro. Marcel G. wird von allen Vorwürfen freigesprochen.