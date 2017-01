Entspannt sitzt Jörg Pilawa, 51, wenige Stunden vor seiner Sendung auf einem Sofa im Studio Hamburg in Tonndorf. Kein Wunder, der Moderator leitet seit mehr als 20 Jahren Quizshows im privaten und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Angefangen hat er 1987 bei Radio Schleswig-Holstein, später moderierte er Fernsehklassiker wie die "NDR Talkshow" und "Herzblatt". Heute produziert Pilawa mit seiner Firma "Herr P." fünfmal die Woche das "Quizduell" im Ersten.

DIE ZEIT: Herr Pilawa, was lernt man als Quizshow-Moderator über Geld?

Jörg Pilawa: Das hat sich in den Jahren verändert. Ich habe früher immer gefragt: "Was würden Sie mit dem Gewinn machen?" Noch vor 15 Jahren kamen dann Antworten wie: "Was Verrücktes, was ich mir sonst nie gönnen würde." Das Käfer-Cabrio der Jugenderinnerung, die teure Handtasche. Heute frage ich das nicht mehr.

ZEIT: Warum?

Pilawa: Heute kommen Antworten wie: "Ich muss erst mal den Dispo ausgleichen, ich muss etwas zurücklegen." Die Not ist heute eine andere.

ZEIT: Bewerben sich andere Leute als früher?

Pilawa: Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Es sind die gleichen Leute wie früher, aber sie haben andere Sorgen. Es hat sich etwas in der Gesellschaft verändert, es ist heute einfach schwieriger. Gerade in den vergangenen Jahren fällt mir auf, dass die Leute sich Sachen von einem Gewinn gönnen, die vor 15, 20 Jahren einfach normal waren: Urlaub, ein neuer Herd. Und ich habe jetzt mehr als 2500 Quizsendungen gemacht ...

ZEIT: Sie stocken. Überwältigt?

Pilawa: (lacht) Augen auf bei der Berufswahl! Als ich bei Sat.1 mit dem Quiz am Vorabend angefangen habe, wurde ich in einem meiner ersten Interviews gefragt: "Was glauben Sie, wie lange läuft so eine Quizunterhaltung?" Ich sagte: "Geben Sie uns mal zwei Jahre, das wäre eine gute Halbwertszeit für eine TV-Show." Wenn Sie mich heute dasselbe fragen, sage ich: "Das Einzige, was überleben wird, ist die Quizshow."

ZEIT: Warum?

Pilawa: Weil sie etwas hat, was andere TV-Formate nicht haben: Interaktivität. Du rätst auf dem Sofa mit, bist sofort emotionalisiert, freust dich, wenn du etwas weißt, regst dich über Kandidaten auf, die etwas nicht wissen. Fernsehen wird mit dem Bauch geguckt. Und Quiz ist eine einfache Formel, die funktioniert.

ZEIT: Es heißt, Sie stünden vor Aufzeichnungen schon mal vor dem Spiegel und sagten: "Jörg, warum hast du nicht etwas Richtiges gelernt?"

Pilawa: (lacht) Es ist so: Einer Samstagabendsendung geht eine Entwicklungsphase von drei bis sechs Monaten voraus. Da passieren viele Dinge: Gäste sagen ab, ausgedachte Spiele funktionieren nicht, recherchierte Antworten entpuppen sich als falsch, die falsche Bühne wird eingebaut ... Das sind Momente, in denen ich mich früher gefragt habe: Warum hast du nichts Vernünftiges gelernt?

ZEIT: Und heute?

Pilawa: Mittlerweile bin ich komplett im Reinen damit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mal die Wahl hatte, Medizin zu Ende zu studieren. Wenn ich mir angucke, womit sich meine ehemaligen Kommilitonen rumschlagen, dann geht es mir verhältnismäßig gut. Echt, da bereue ich nichts. Das ist wohl auch der Vorteil am Älterwerden: Man wird entspannter. Früher hatte ich Existenzängste.

ZEIT: Um Geld müssen Sie sich nach 20 Jahren in den Hauptsendezeiten keine Gedanken mehr machen.

Pilawa: Auch früher ging es nicht um Geld. Ich dachte: "Was machst du, wenn das nicht aufgeht mit dem Fernsehen?" Ich hatte mein Studium dafür geschmissen. Ich habe alles auf diese Karte gesetzt. Wenn das nichts geworden wäre, dann hätte ich mich mit 30 umgeguckt: "Und jetzt?"

ZEIT: Haben Sie genug verdient, um mit dem Moderieren aufhören zu können?

Pilawa: Ja, das könnte ich. Meine Frau ist verbeamtet als Lehrerin (lacht). Aber ich trage die Verantwortung für meine Mitarbeiter.