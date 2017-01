Hinterher weiß man immer nicht, wer angefangen hat, jedenfalls tragen Frauen ihre Handtaschen jetzt bevorzugt in der Armbeuge. Victoria Beckham tut es, Reese Witherspoon tut es, Olsen-Twin 1, Olsen-Twin 2 und jede dritte Frau in deutschen Fußgängerzonen. Im Englischen gibt es für diese Technik inzwischen einen Fachbegriff, man spricht vom arm-crook hook, dem Armbeugehaken also, in den die Tasche gehängt wird. Rein motorisch betrachtet, haben wir es mit einem Hybriden aus Becker-Faust und fuck off- Arm zu tun. Aber warum tun die Frauen das?

Anders als Schal und Gürtel macht die Handtasche ja schon im Namen klar, wo sie hingehört. Und manches spricht dafür, sie genau so zu tragen: in der Hand eben. Da ist sie zwar nicht umfassend, aber hinreichend gegen Diebstahl geschützt. Und spitzt sich die Lage zu, eignet sie sich mit etwas Schwung auch als Dreschflegel. Die Monty Pythons haben dem Genre "Die Handtasche als Waffe" mit den gangs of old ladies , die in britischen Parks arglose Männer verprügeln, ein Denkmal gesetzt.

Ihren Platz in der Hand hat die Handtasche allerdings erst im Laufe des 19. Jahrhunderts eingenommen. Vorher baumelte sie bevorzugt an der Hüfte oder in die Kleidung geknotet, die Trägerin hatte auf diese Weise beide Hände frei. Im 20. Jahrhundert fing die Tasche dann an zu wandern. Maggie Thatcher trug sie – ebenso wie die Queen und Queen Mum – gern auf Unterarmmitte und wummste sie bei Meinungsverschiedenheiten auch mal auf den Tisch. Das Oxford English Dictionary verzeichnet seitdem das Stichwort handbagging ("Verbalangriff einer Frau, rücksichtsloser Angriff auf eine Person oder Idee").

Gleichzeitig wurden die Taschen immer schwerer, weil es mit ein paar Trambahngroschen und Taschentüchern allein halt längst nicht mehr getan ist und schon das wichtigste Gadget der selbstoptimierten Frau, die Mineralwasserflasche, ein halbes Kilo wiegt. Plus Telefon, plus Laptop, plus Vitamintabletten, plus Kaugummi, plus Zahnbürste, plus ein halbes Pfund Plastikkarten.

Und sie sind teuer geworden. Moderne Klassiker wie die Kelly Bag von Hermès kosten selbst gebraucht noch fünfstellige Summen. Fashionexperten, bekannt aus Fashionmagazinen, sehen hier übrigens den Ursprung des Armbeugehakens. Weil exklusive Labels Prominente zu Werbezwecken kostenlos mit arschteuren Handtaschen versorgen, haben Prominente dafür Sorge zu tragen, die arschteuren Handtaschen prominent ins Paparazzo-Bild zu rücken. Frontal geht das am besten. Und angeblich war Victoria Beckham die Erste, die auf die Idee kam.

Vielleicht sagen Sie jetzt: Kann man ja machen, muss doch die Victoria Beckham wissen, ob die das machen will. Stimmt, irgendwie. Aber mittlerweile warnen Ärzte davor, dass Schultern und Sehnen dabei Schaden nehmen können. Vor allem wenn die Taschen schwer sind. An sich spricht natürlich rein gar nichts dagegen, seine Gesundheit in lustvoller Absicht zu ruinieren. Es sieht nur überhaupt nicht aus, als würde es Spaß machen.

Tatsächlich wirkt der arm-crook hook nur gestisch triumphal. In Wirklichkeit ist er eine Kapitulation. Herumwirbeln kann die kiloschweren Geräte kein Mensch. Bestenfalls würde man jemanden damit erschlagen, wenn man die Tasche aus großer Höhe fallen ließe, von einem Baum etwa. Solchermaßen selbst entwaffnet, schreiten die Frauen durchs Leben. Und das Einzige, was ihnen bleibt, um Kritik am Sosein der Dinge zum Ausdruck zu bringen, ist ein ausgestreckter Mittelfinger an der Becker-Faust.