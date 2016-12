DIE ZEIT: Frau von Siemens, Ihr Ururgroßvater Werner von Siemens war als Unternehmer ein Pionier. Wie war er als Mensch?

Nathalie von Siemens: Werner war ein brodelnder Geist – wach, voller Ideen und stets auf der Suche nach dem Sinn. Erfindungen waren für ihn kein Selbstzweck, sie hatten nur dann einen Wert, wenn sie Menschen einen Nutzen stifteten. Er wollte am Fortschritt mitwirken, etwas Gutes schaffen.

ZEIT: Sie haben mit Historikern und Autoren Tausende seiner Briefe ausgewertet und sie zu einer autobiografischen Collage zusammengesetzt. Welches neue Bild des Siemens-Gründers ist dabei entstanden?

Von Siemens: Ich bin Werner durch die Briefe sehr nahegekommen. Drei Dinge sind mir klar geworden: erstens, mit wie vielen Menschen aus aller Welt – Wissenschaftlern, Unternehmern, der Familie – er sich fortwährend austauschte. Rechnet man die handschriftlichen Seiten in Lebenszeit um, muss er drei Stunden am Tag mit Briefeschreiben verbracht haben. Heute würde man sagen, er war ein brillanter Netzwerker. Zweitens ging er mit Fehlern offen um. Seine "telegraphische Grundregel" besagte, Fehler zunächst bei sich selbst zu suchen. Drittens hatte Werner Humor und eine gute Portion Selbstironie. Er konnte richtig witzig sein.

ZEIT: Wann zum Beispiel?

Von Siemens: In einem Briefwechsel wirft er seinem jüngeren Bruder Carl Geldgier vor. Der kontert unternehmerisch, dass "ein erfolgreiches Geschäft schließlich in Zahlen ausdrückbar sein muss". Woraufhin Werner seine Antwort mit "Dein boshafter, egoistischer, altersschwacher Bruder" unterschreibt. Das ist doch herrlich selbstironisch! Ein andermal schreibt er an seine zweite Frau Antonie, inmitten einer schweren unternehmerischen Krise: "Enge Stiefel! Keine Zigarren. Kleine Leiden zu den großen."

ZEIT: Er war auch ein Schlitzohr. Als ihm ein Verwandter Geld für die Pflege des Grabes seiner verstorbenen Gattin anvertraute, stopfte der Unternehmer damit – anstatt Blumen zu kaufen – Löcher in seinem Firmenbudget.

Von Siemens: Werner konnte Menschen für sich einnehmen, und sie sahen ihm vieles nach. Statt ihn zum Teufel zu wünschen, gewährte ihm besagter Verwandter das anvertraute Geld dann als Darlehen.

ZEIT: Große Vorfahren versteinern im Lauf der Zeit zu Statuen. Was ist Ihr Urahn für Sie?

Von Siemens: Als Unternehmer-Ikone wirkt Werner oft streng und diszipliniert. Aber wenn man sich mal Familienfotos anschaut und sieht, wie seine Kinder auf seinem Schoß herumlümmeln durften, wird klar, dass es in seiner Familie eine große Herzenswärme gab. Dann diese wilden, ungebändigten Locken, die zeigen: Er war nicht glatt und unzugänglich.

ZEIT: Sie haben einen zweiten berühmten Ururgroßvater: Hermann von Helmholtz, einen der bedeutendsten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Er war mit Werner von Siemens befreundet und verheiratete seine Tochter Ellen mit dessen Sohn Arnold – sie wurden Ihre Urgroßeltern. Empfinden Sie dieses Erbe als Bürde?

Von Siemens: Nein. Ich habe das Glück, dass meine Familie das Erbe nie benutzte, um mich in eine bestimmte Richtung zu lenken. Trotz meiner naturwissenschaftlich veranlagten Ahnen habe ich Philosophie studiert. Unserem Stammbaum verdanke ich nicht nur eine große Familie, sondern auch die Verbindung in andere Epochen hinein. Das ist für mich eine große Bereicherung.

ZEIT: Werner von Siemens war ein politischer Mensch, der sich in Debatten einmischte. Seine Nachfahren heute hingegen scheuen die Öffentlichkeit noch mehr als die Quandts. Wieso treten Sie als Familie nicht in Erscheinung?

Von Siemens: Wir fühlen uns der Diskretion verpflichtet. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.

ZEIT: Vielleicht werden Ihre Ururenkel dann einmal Ihre Briefe verwerten. Welche Schwächen hatte Werner von Siemens eigentlich?

Von Siemens: Er hatte wie alle großen Unternehmer eine unglaubliche Durchsetzungskraft. Wenn es nicht nach seinem Kopf ging, konnte er ganz schön zornig werden.

ZEIT: Er war ein Choleriker?