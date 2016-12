Von außen betrachtet scheint es keine Bewegung zu geben. Seit viereinhalb Jahren sitzt der saudische Blogger Raif Badawi im Gefängnis, weil er mit seinen liberalen Artikeln das Regime verärgert hat.

Von innen betrachtet werden die letzten Wochen voll quälender Unruhe für Raif Badawi gewesen sein. Ende Oktober erfuhr seine Ehefrau, Ensaf Haidar, dass die Prügelstrafe wieder aufgenommen wird: 1.000 Peitschenhiebe sollte ihr Mann insgesamt bekommen, so lautete die Verurteilung, 50 Hiebe musste er bereits ertragen. Seitdem ruht die Strafe. Die Information über die Wiederaufnahme erhielt die Familie von der gleichen Person, die vor der ersten Folterung im Januar 2015 gewarnt hatte, dementsprechend viel Glauben schenkt ihr Ensaf Haidar. Auch ihr Mann, so Haidar, habe von der Wiederaufnahme gehört. So ist die Folterstrafe doppelt effektiv. Der Gefangene leidet zunächst unter den körperlichen Schmerzen und später, wenn er in der Zelle ausharrt, unter den psychischen, in der quälenden Erwartung der nächsten Hiebe. Viele Monate lang, sagt seine Frau, habe Raif Badawi Hoffnung gehabt, dass er freikommen würde. Seit einigen Monaten heißt es nur, es gehe ihm nicht gut. Sein Optimismus schwinde.

An dem Urteil, das zu Raif Badawis Schicksal geworden ist, lässt sich auf juristischem Weg nicht mehr rütteln: zehn Jahre Gefängnis, danach ein zehnjähriges Reiseverbot, eine Geldstrafe, eine Publikationssperre und die körperliche Züchtigung. Der saudische König könnte Raif Badawi begnadigen und so die Ausreise ins Exil nach Kanada, wo seine Familie lebt, ermöglichen. Am Anfang seines Prozesses lehnte Badawi diese Lösung ab, weil sie für ihn einem Schuldeingeständnis gleichkam. Mittlerweile ist die königliche Amnestie seine letzte Hoffnung.