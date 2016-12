Ein lustiges Völkchen versammelt sich in den Filmen des Regisseurs Hong Sang Soo. Filmschaffende, Maler, Literaten und Studenten treffen zusammen, tauschen sich aus, streiten und verlieben sich. Zu gern möchte man sich einfach zu ihnen setzen und ihnen mit etwas Soju, dem alkoholischen Nationalgetränk Koreas, zuprosten. In Hongs naturalistischen Filmen umkreisen sich Mann und Frau beständig im Gespräch, treffen Sehnsüchte auf Missverständnisse – kurz: ist die Suche nach der Liebe das zentrale Motiv. Auch Regisseur Martin Scorsese verehrt die schon auf zahlreichen Festivals ausgezeichneten Filme seines koreanischen Kollegen, die voller Freude mit Wiederholungen und den versteckten Untertönen des Small Talks spielen. In Locarno wurde im vergangenen Jahr nun verdientermaßen Right Now, Wrong Then mit dem Goldenen Leoparden gekrönt.

In Hong Sang Soos siebzehntem Spielfilm verschlägt es den Protagonisten Ham Chun Su (Jung Jae Young), einen Regisseur mittleren Alters, in das rund fünfzig Kilometer südlich von Seoul gelegene Städtchen Suwon. Für den nächsten Tag ist die Vorführung eines Films des Regisseurs mit anschließendem Publikumsgespräch geplant, doch bis dahin hat Ham Chun Su Zeit zum Müßiggang in der Stadt. Kurzerhand beschließt er, an dem grauen Wintertag die berühmte Palastanlage Haenggung zu besichtigen. Mehr gelangweilt als fasziniert von der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Anlage, schlendert er durch den Museumspark und trifft schließlich auf die junge Künstlerin Yoon Hee Jung (Kim Min Hee). Sie wirkt rührend verträumt und sucht noch nach ihrem Platz im Leben, während Ham Chun Su etwas selbstgefällig erscheint. Beide kommen ins Gespräch und verbringen schließlich einen Tag zusammen.

Hongs Kino ist minimalistisch: Es wird episodisch erzählt, die Kameraeinstellungen sind distanziert gewählt, und die vordergründig unspektakulären Geschichten verschwimmen förmlich mit ihren Rahmenhandlungen. Auch Right Now, Wrong Then ist eine einzige meisterliche Reduktion. Die Musik wird genauso sparsam eingesetzt wie Kameraschnitte oder -bewegungen. Doch die alltäglichen Szenen einer Annäherung sind trotzdem höchst lebendig. Durch das ungekünstelte, beinahe improvisiert erscheinende Spiel der beiden Hauptdarsteller erhält der Film eine überraschende Leichtigkeit. Die ruhigen Bildabläufe lassen den Zuschauer zum Beobachter dieser so natürlichen Romanze werden. Durch die geradlinige Präsentation fallen Kleinigkeiten, wie etwa die versteckte innere Unsicherheit Ham Chun Sus, ins Gewicht und kann die Spontaneität des Zusammentreffens ihren Charme entfalten.

Kino - "Right Now, Wrong Then" (Trailer)

Mitten im Film lässt Hong die Handlung enden, und der gemeinsame Tag von Ham Chun Su und Yoon Hee Jung wird déjà-vu-gleich noch einmal geschildert, allerdings mit kleinen Nuancen innerhalb des Gesprächs, die zu einem alternativen Verlauf der aufkeimenden Romanze führen. Einige Kamerapositionen sind nun anders gewählt, und es wird auf die vorher noch vorhandene Erzählerstimme verzichtet. Welche Version des Zusammentreffens real, erträumt oder im Reisschnapsdelirium entstanden ist, bleibt dabei völlig offen. Unvollkommene Gesprächsschlenker und die Sekunden des Zögerns zelebriert der oftmals in der Tradition des Nouvelle-Vague-Regisseurs Éric Rohmer verstandene Hong Sang Soo. Auch die Komik zwischenmenschlicher Missverständnisse wird ausgespielt. Es geht um den Blick auf Kleinigkeiten und um die Magie der lupenhaften Betrachtung der Zusammenkunft.

"Sie sind so unglaublich offen" sagt Yoon Hee Jung zu dem Regisseur in der zweiten Version der Geschichte und wirkt selbst viel befreiter im Umgang mit Ham Chun Su als noch beim ersten, von verschämten Lügen und Schmeicheleien geprägten Treffen. Sie hält mehr Augenkontakt, gibt mehr von sich preis. Die Chemie zwischen den beiden scheint nun eine ungleich bessere zu sein, auch wenn sich an der Ausgangskonstellation nichts geändert hat. Im feinen Spannungsverhältnis zwischen Echo und Variation liegt denn auch die Stärke des Films. Ein klein wenig mehr Interesse am Gegenüber, ein kurzes Lächeln oder eine etwas andere Formulierung können Gesprächen einen anderen Verlauf geben, Beziehungen beginnen oder gleich versanden lassen. Letztlich veranschaulicht und feiert der koreanische Regisseur den einzelnen Moment.

Right Now, Wrong Then führt dabei auch die manipulativen Möglichkeiten des filmischen Mediums vor Augen. Man kann hier förmlich im Selbstversuch betrachten, was eine andere Kameraeinstellung oder ein etwas anderer Dialog ausmachen und wie sich die Bedeutungen der Szenen innerhalb der locker skizzierten Geschichte wandeln können. Dieser feinsinnige Film lädt dazu ein, über die eigene Wahrnehmung im Kino zu sinnieren und gleichzeitig über die entlarvenden Zwischentöne der anderen zu schmunzeln.

Anmerkung: In der gedruckten Ausgabe der ZEIT vom 8.12. stand fälschlicherweise, der Film sei in diesem Jahr in Locarno ausgezeichnet worden. Richtig ist 2015. Der Fehler wurde für die Online-Ausgabe korrigiert. Die Redaktion