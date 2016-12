1991

Als der russische Präsident Boris Jelzin in der Staatsdatscha von Wiskuli eintrifft, sind die Ukrainer schon zur Wildschweinjagd aufgebrochen. Im Urwald von Belowesch an der Westgrenze der Sowjetunion geht das besonders gut für jene wenigen, die jagen dürfen. Die einstöckige weiße Villa mit hellbraunen Säulen vor dem Eingang ist eine Lieblingsdatscha der sowjetischen Nomenklatura. In dieser Idylle trifft Jelzin am Abend des 7. Dezember 1991 den Präsidenten der Ukraine und den höchsten Repräsentanten Weißrusslands. Jelzin überreicht seinem weißrussischen Kollegen Stanislaw Schuschkewitsch breit lächelnd ein Gastgeschenk: ein Dokument aus der Zarenzeit, das die russische Herrschaft über eine weißrussische Stadt festlegt. Schuschkewitsch plaudert elegant über den Fauxpas hinweg.

Bald ist das Abendessen fertig. Der russische Präsident erholt sich noch in seinem Zimmer von der Anfahrt, während Schuschkewitsch und der ukrainische Präsident bei einem Drink im Erdgeschoss warten. Als Jelzin dazukommt, kann das Abendessen beginnen. Und damit nimmt ein welthistorisches Ereignis seinen Lauf, das Europa und Asien umwälzen und ganze Generationen von Landkarten über Nacht obsolet machen wird.

Jelzins Nachfolger Wladimir Putin hat es die "größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts" genannt. Der ehemalige Vizepräsident des Obersten Sowjets Juri Woronin spricht von einem "Staatsstreich" und der "Verschwörung" im Belowescher Wald. In Moskau liegen Bücher aus mit Titeln wie "Wer hat wen verraten?" und "Wie sie die Sowjetunion umbrachten". So reden viele in Russland über den 8. Dezember 1991, den Tag, an dem das Weltreich unterging. Doch das Treffen in Wiskuli verlief ganz anders, als es viele heute in Erinnerung haben wollen. Und es hat den Völkern der Sowjetunion am Ende mehr Segen als Schaden gebracht.

Beim Abendessen sitzt Jelzin dem vor einer Woche neu gewählten ukrainischen Präsidenten Leonid Krawtschuk gegenüber. Sie sind die Hauptpersonen, denn wenn Russland und die Ukraine sich einigen, müssen die Weißrussen mitziehen. Schuschkewitsch, der Vorsitzende des Obersten Sowjets Weißrusslands, und die Stellvertreter der Präsidenten, Jelzins Vertrauter Gennadi Burbulis und Krawtschuks Vize Witold Fokin, komplettieren die Runde. Jelzin erhebt das Glas und versucht, Leonid Krawtschuk von einem neuen Unionsvertrag der Sowjetrepubliken zu überzeugen. Das ist ein Vertrag, der an die Stelle der alten Sowjetverfassung treten und die Sowjetunion retten soll. Krawtschuk hebt ebenfalls das Glas und sagt rundheraus: "Nein."

Da wird Jelzin und seinem Vize Gennadi Burbulis klar, dass dies ein schwieriges, vielleicht fatales Treffen werden kann. "Die Ukraine war am Wegschwimmen, und das wollten wir auf jeden Fall verhindern", erinnert sich Burbulis heute, 25 Jahre später, in seinem Moskauer Büro.

Jelzin will nicht als derjenige dastehen, der die Ukraine nach über 300 Jahren Union mit Russland verliert. Er lässt sich ein weiteres Glas Champagner einschenken. Alle um den langen polierten Holztisch in der Staatsdatscha wissen: Die starke Verhandlungsposition der Ukraine in Wiskuli gründet sich auf die jüngsten Abstimmungen in dem jungen Staat zwischen den Karpaten und der Krim. Jelzin will nicht glauben, dass auch die russischsprachigen Regionen im Osten für die Unabhängigkeit eintraten. "Was, hat auch der Donbass dafür gestimmt?", fragt er. "Ja", sagt Krawtschuk selbstsicher. "In keiner Region liegt die Zustimmung unter 50 Prozent."

Am 1. Dezember haben die Ukrainer mit überwältigender Mehrheit ihre Unabhängigkeit bekräftigt und Krawtschuk zum neuen Präsidenten gewählt. Als Erste hatten sich die baltischen Republiken, dann die kaukasischen Republiken für unabhängig erklärt. Stück um Stück zerbröckelte das mächtige Sowjet-Gebäude. Der schwerste Schlag aber war der Putsch im Sommer 1991. Am 19. August erhob sich die alte Macht gegen den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow. Während dieser unter Hausarrest stand, kämpfte der russische Präsident Boris Jelzin den Aufstand nieder. Nach dem Putsch folgten die Austritte der meisten Republiken aus der Sowjetunion. Als Jelzin und Krawtschuk nach Wiskuli aufbrachen, war die Sowjetunion praktisch nicht mehr existent. Aber niemand hatte sie für tot erklärt – aus Angst, was dann passieren könnte. Immerhin stellt sie neben den USA die größte Nuklearmacht der Erde dar. Die Atomwaffen sind auf mehrere Republiken verteilt, auch auf die Ukraine.