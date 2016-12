Ihr intensiver Blick ist schwer auszuhalten. Dann malt sie, schnell und sicher, trägt dick auf, kleistert schwungvoll in düsteren Farben. Sie pinselt kein Stillleben wie die anderen aus der Damenklasse, sie plakatiert Menschen aus dem Armenhaus: schwermütige Mütter, alkoholisierte Väter, schlecht genährte Kinder. Vergeblich verlangt der Meistermaler, der sie unterrichtet, mehr Präzision und mehr Ästhetik. Sie macht unbeirrt weiter – und aus Paula Modersohn-Becker wird eine Wegbereiterin des Expressionismus, die ihrer Zeit weit voraus ist.

Kino - "Paula" (Trailer) © Foto: Pandora Film / Martin Menke

Nun wurde das Leben der Malerin verfilmt, die von 1876 bis 1907 lebte. In der Hauptrolle: Carla Juri. Die Szenen, in denen die Schweizer Schauspielerin die deutsche Künstlerin im Atelier darstellt, zählen zu den besten im biografischen Spielfilm Paula – Mein Leben soll ein Fest sein, der in diesen Tagen in die Schweizer Kinos kommt.

Im Vorfeld der Dreharbeiten verschlang die 31-Jährige alles, was ihr zu Modersohn-Becker zwischen die Finger kam: Tagebücher, Briefwechsel, wissenschaftliche Studien. Sie besuchte Museen und Künstler. Daneben malte sie selber stundenlang, bis sie in einen Zustand der Selbstvergessenheit geriet: "Das war befreiend, machte mich fast schon süchtig", sagt sie am Rande eines Fotoshootings in der Kunsthalle Bremen. Modersohn-Becker lebte unweit von hier, in der Künstlerkolonie Worpswede.

Das Handwerk sei der Schlüssel zur Figur der Paula, erzählt Juri später bei einer Tasse Grüntee. Für Modersohn-Becker war Malen ein innerer Drang, ein existenzielles Bedürfnis – und das gehörte sich nicht für eine Frau am Ende des 19. Jahrhunderts. Paula sei angeeckt, habe mit ihrer Kunst missfallen, sich immer wieder frei geschaufelt von Erwartungen. Auch Juri fragt sich in ihrer Karriere immer wieder: Wie weit kann man in der Kunst gehen, ohne sich ums Publikum zu kümmern? Fünf Filme hat sie allein im vergangenen Jahr gedreht: In der Fortsetzung des Hollywood-Kultfilms Blade Runner stand sie an der Seite von Ryan Gosling und Harrison Ford vor der Kamera; wen oder was sie spielt, das ist noch geheim. Davor arbeitete sie mit dem britischen Avantgarde-Regisseur Peter Greenaway; in Walking to Paris mimt Juri einen 16-jährigen Knaben, der in einem Bordell lebt und den Bildhauer Constantin Brancusi nach Paris begleitet. Und da sind noch Morris from America, in dem die Schweizerin eine strenge Lehrerin verkörpert, oder der Western-Thriller Brimstone. Juri ist darin als stumme Freundin der Hauptdarstellerin Dakota Fenning zu sehen.

DIE ZEIT: Frau Juri, sind Sie glücklich über Ihren internationalen Erfolg?

Carla Juri: Glück ist ein großes Wort. Ich bin unterschiedlich glücklich. Manchmal denke ich: Das war jetzt mein letzter Film!

ZEIT: Das ist nicht Ihr Ernst.

Juri: Es gibt in meinem Beruf sehr viel Unsicherheit. Wenn ein Film abgedreht ist, geht eine intensive Phase zu Ende. Man nimmt Abschied, von der Rolle, vom Team. Aber jeder Film ist auch ein Neuanfang, man bekommt immer wieder eine neue Chance, alles richtig zu machen.

ZEIT: Haben Sie sich nie überlegt, sich einem Theaterensemble anzuschließen und nebenbei ausgewählte Filme zu drehen?

Juri: Ich ziehe den Film vor, weil er mich stärker fordert. Filmemachen ist intimer. Die Kamera ist so nahe, dass man Gedanken lesen kann. Man dreht unchronologisch: Manchmal stirbt man in der zweiten Woche und wird in der vierten Woche wiedergeboren. Und die starke Präsenz der Technik am Filmset ist herausfordernd.

Carla Juri Die 31-jährige Schauspielerin wuchs in einer dreisprachigen Familie in Ambrì, in der Tessiner Leventina, auf. Ihren Durchbruch hatte sie als Helene in der Verfilmung des Skandalbuchs Feuchtgebiete. 2010 wurde sie für ihre Rolle in Eine wen iig, dr Dällebach Kari mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet. Nun verkörpert sie die Malerin Paula Modersohn-Becker. Paula – Mein Leben soll ein Fest sein läuft am 22. Dezember in den Schweizer Kinos an.

Aufgewachsen ist Carla Juri in Ambrì, in der Tessiner Leventina. Allein das Eishockey bot dort etwas Ablenkung. Also spielte sie in der Bubenmannschaft des HC Ambrì-Piotta. Doch mit 15 Jahren war Schluss, weil Mädchen nicht mehr zugelassen waren. Mit Unterstützung ihres Trainers ging sie für ein Austauschjahr an ein Sport-College nach New York, um weiter dem Puck nachjagen zu können. Für Carla Juris war es der Aufbruch aus der Talenge, raus in die weite Welt, wo sie sich sah. So verreiste sie nach Abschluss des Gymnasiums erneut ins Ausland, besuchte Schauspielschulen in Los Angeles und in London und erhielt bald ihre ersten Filmrollen.

ZEIT: Frau Juri, worauf achten Sie bei der Auswahl Ihrer Rollen?

Juri: Ich brauche eine innere Resonanz, wenn ich das Drehbuch lese. Effekt interessiert mich nicht. Mich interessiert die Geschichte, der Inhalt.

Bei Peter Greenaway brauchte es keine langen Gespräche, als sie sich in London erstmals trafen. Es hat gleich gefunkt. Der Regisseur schilderte ihr die Handlung von Walking to Paris wie eine Gutenachtgeschichte – und sie hörte gespannt zu, obwohl sie das Drehbuch fast schon auswendig kannte. Die Figur habe sie extrem berührt. Sie wollte die Rolle – und sagte sofort zu.

Im Museum in Bremen schwärmt Carla Juri von der Zusammenarbeit mit ihm. Sie habe gespürt, wo ihr Platz auf dem Set sei und was Greenaway von ihr erwarte. Diese wortlose Verständigung war für sie ungewöhnlich. Das habe sie so noch nie erlebt.