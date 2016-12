Abgehoben

Stößt die Rapperin Haiyti eine Pop-Revolution an? Kann gut sein

HipHop ist Männersache, weitgehend, das war auch in Hamburg nie anders. Doch dann tauchte auf einmal diese drahtige kleine Rapperin auf: Haiyti aka Robbery. Auf den Bühnen angesagter Clubs und im Netz wird sie gefeiert für ihren eigensinnigen Stil, schwere, pumpende Beats, darüber das Stakkato ihres Gesangs. Die Texte: spröde Liebeslyrik ("Willst du mit mir fahrn? / Ich drehe den Globus / und du hältst ihn an") und Elogen auf ein trashiges Gangstertum.

Für unseren Artikel begleiteten wir sie im September zu einem Auftritt in einem Berliner Club und schrieben: "Hier bahnt sich eine Pop-Revolution an. Das ist neu, ein Sound, der Falco, Haftbefehl und Hilde Knef vereint." Was ist aus dieser Revolution geworden? Haiyti postete den Link zum Artikel bei Facebook. Die Reaktionen: "LOL. That moment, wenn alte Salamis mit Hornbrille und Tweedsakko anfangen, Trap (Spielart des Rap, Anm. d. Red.) zu analysieren." Und: "Den Rest deines Lebens kannst du nun zwischen Filialen des Goethe-Instituts hin- und herjetten."

Wenig später bekam Haiyti den Hamburger Musikpreis Hans in der Kategorie "Bester Nachwuchskünstler". Neben der bürgerlichen Kulturförderung und Kritik etabliert sie sich aber auch in ihrem Genre: Diesen Monat erscheint sie auf dem Cover von Juice, dem offiziellen Presseorgan der deutschen HipHop-Szene. Die Zeile: Deutschraps Zukunft.

Gar nicht so unwahrscheinlich, dass unsere Diagnose stimmt: Sie wird ein Star, der mehrere Milieus begeistern kann.

DANIEL HAAS

Angefressen

Ein Vermieter ekelt Bewohner aus seinen Häusern – darf er das?

Die Liste der Beschwerden war lang: ätzende Buttersäure vor der Tür, eine eingeschlagene Fensterscheibe und muskulöse Männer, die den Weg im Flur mit Kampfhunden versperren. Im Sommer haben wir darüber berichtet, wie sich Mieter vom Immobilienbesitzer Sven Basner terrorisiert fühlen. Die Strategie, die sie dahinter vermuteten: Basner wolle sie aus ihren Wohnungen ekeln, um die Häuser dann zu verkaufen oder frisch saniert teurer zu vermieten.

Die Behörden schienen damals hilflos, und sie scheinen es heute noch immer. Spricht man erneut mit den Mietern Basners, sagen fast alle das Gleiche: Nichts habe sich verändert. Die Treppenhäuser seien weiterhin verdreckt, die Prostituierten nebenan empfingen immer noch Kundschaft, weshalb die muskulösen Männer weiter im Flur herumstünden – in dem das Licht schon wieder kaputt sei. Immerhin: Es gab bislang keine neuen Buttersäure-Anschläge.

Neu ist nur die Erkenntnis, dass Basner mit seinem Verhalten selbst dann durchzukommen scheint, wenn es öffentlich kritisiert wird. In unserem Text hatten wir ein Haus beschrieben, das bis auf eine Wohnung leer stand, weil die Mieter es nicht mehr aushielten, dort zu wohnen. Nun wurden die ersten Wohnungen offenbar neu vergeben.

Immerhin: Zwei Leserinnen schrieben, sie hätten überlegt, einzuziehen, seien dann aber auf den Bericht in der ZEIT gestoßen und hätten es sich deshalb anders überlegt.

SEBASTIAN KEMPKENS

Ausgeworfen

Das Kraftwerk Wedel produziert ätzende Flocken – beunruhigend

Erinnert sich noch jemand an die bunten Niederschläge im Osten des Elbuferstädtchens Wedel? Im Sommer hatte die ZEIT darüber berichtet: farbige Flocken aus dem alten Kohlekraftwerk, das Hamburg mit Fernwärme versorgt. Auf Autos und Veranden hinterließen sie Spuren, die sich nicht entfernen lassen, aus Sicht des Kraftwerkbetreibers Vattenfall waren sie harmlos, weil sie nur "zugelassene Baustoffe" enthielten.

Fliegen die Flocken noch immer?

Ja, schon deshalb haben die Wedeler den Auswurf, den das Kraftwerk über ihre Häuser hustete, nicht vergessen. Es gibt aber auch sonst wenig Grund zur Beruhigung. Plausibel war es ja nie, dass eine Substanz, die Autolack und Glasdächer verätzt, für Menschen harmlos sein soll. Eine Bürgerinitiative, die sich seit Jahren gegen unterschiedliche Zumutungen durch den Kraftwerkbetrieb wehrt, hat inzwischen ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben. Ergebnis: Die Niederschläge seien nicht nur stark sauer, die einzigen bislang untersuchten Substanzproben enthielten zudem bedenklich hohe Anteile des Metalls Nickel. Und: Das Gutachten, mit dem die schleswig-holsteinischen Umweltbehörden dem Niederschlag seine Unbedenklichkeit bescheinigt haben, sei aus zahlreichen Gründen unbrauchbar.

Mittlerweile hat Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck, dessen Behörde die Anwohner des Kraftwerks bislang im Baustoffregen stehen ließ, dem Ort einen Besuch abgestattet und Besserung versprochen. In der Bürgerinitiative sind sie skeptisch.

FRANK DRIESCHNER