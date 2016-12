Juan Caro

Vamos! Juan Caro erhebt sich aus dem Plüschsessel des Trump-Hotels in Washington und tritt hinaus in die dunkle Winternacht. Während er die Stufen des Seiteneingangs herunterfedert, hört er die Sprechchöre vom Haupteingang herüberhallen:

"Wir lehnen den neuen Präsidenten ab!"

"Sie hat die Mehrheit gewonnen!"

"Liebe übertrumpft Hass!"

Eine Demonstration gegen den neuen Präsidenten. Gegen seinen Präsidenten.

Caro läuft zu seinem Auto, holt sein rotes "Make America great again"- Plakat hervor, springt wieder auf die Straße und stellt sich vor die Demonstranten. Eine Menschenmenge staut sich an diesem Samstag nach Trumps Wahl vor dem abgesperrten Eingang in der 1100 Pennsylvania Avenue. Schmal steht er ihnen mit seinem Poster gegenüber. Hunderte Gesichter, von Wut verzerrt, wenden sich ihm zu. Kälte, Furcht und Trotz steigen in ihm auf. Ein Polizist bittet ihn, hinter ein Auto zu treten, aus Sicherheitsgründen.

Juan Caro ist Student und Trump-Anhänger

"Hey", ein Demonstrant schiebt sein Fahrrad heran, "glaubst du, dass Trump die Mauer bauen wird?"

"Ich glaube nicht, dass er sie bauen wird."

"War das nicht der Kern seiner Kampagne?"

"Er wird es versuchen, aber nicht schaffen."

"Obwohl er den Supreme Court, den Senat und den Kongress hat? Was hältst du von dem Muslim-Bann?"

"Äh, was?"

"Findest du nicht, dass der Muslim-Bann unamerikanisch ist? Scheißunamerikanisch?" Der Demonstrant stützt sich auf seinem Lenker auf.

"Schau", sagt Caro, "er wird unser Präsident sein. Wir müssen sehen, was er dann tut."

Juan Caros großes Thema ist die Meinungsfreiheit. Er ist ein guter Redner, aber er ist nicht gut darin, andere von ihrem neuen Präsidenten zu überzeugen. Trumps Sieg hat das liberale Amerika aufgebracht, viele Schwule, Schwarze und Frauen sind zur heutigen Demonstration gekommen. In diesem Bild des aufgepeitschten Amerikas wirkt Caro mit seinem schwarzem Haar und dem dunklen Teint wie ein optischer Fehler: Sollte er nicht auf der anderen Seite des Protests stehen?

Trump-Wähler werden oft als wütend, alt und gestrig beschrieben, doch er ist ein offener 21-jähriger Student, der aus Kolumbien stammt.

Unter den vielen Einwanderergruppen, die in ihren Little Saigons und Little Italys in den USA leben, sind die Latinos mit rund 55 Millionen die größte. Unter den vielen Gruppen, die sich vom neuen Präsidenten Amerikas bedroht fühlen, stechen sie besonders heraus. Trump hat Mexikaner "Vergewaltiger" genannt, er will Millionen hispanischer Illegaler abschieben und eine Mauer bauen, um den Zuzug aus Lateinamerika zu stoppen. Die Entscheidung, wie viel er davon wahr machen wird, könnte den Charakter dieses Landes fundamental verändern. Seine ersten Nominierungen – beispielsweise die Berufung des langjährigen Einwanderungskritikers Jeff Sessions als Justizminister – deuten auf einen radikalen Rechtsruck hin.

Einst hat Amerika jedem Einwanderer das Glück versprochen, sofern er nur hart genug dafür arbeitet. Das galt als gerecht. Nun lautet das Versprechen, dass eine neue Form der Gerechtigkeit einziehen wird: Amerikaner zuerst, Einwanderer danach, Illegale weg.

Cesar Vargas

Das Bild seiner Mutter vor dem Altar wird Cesar Vargas sein Leben lang nicht vergessen. Er war fünf Jahre alt, als sie ihn eines Nachmittags nach der Schule abholte und mit ihm und seinem Bruder ins Stadtzentrum von Puebla fuhr, einer der größten Städte von Mexiko. In einer Plastiktüte hatte sie die wichtigsten Dokumente verstaut: Geburtsurkunden, Zeugnisse, medizinische Unterlagen. Noch heute sieht er sie in der großen Kathedrale niederknien und beten: für eine Zukunft, in der die Familie nicht in einer kleinen Hütte mit Wellblechdach leben würde, sondern in einem reichen Land. Seine nächste Erinnerung zeigt ein Feld bei Tijuana, in der Ferne leuchteten die Lichter jenseits der Grenze. "Vamos!", rief ihr Schleuser, der wie alle Schleuser hier coyote genannt wurde, und Cesar Vargas rannte.