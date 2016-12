Zum Wahlsieg von Donald Trump gab es ein Kursfeuerwerk der Rüstungsaktien. Anleger ließen die Anteilspreise von Raytheon, Northrop Grumman oder Lockheed Martin steigen. Schließlich hatte Trump als Präsidentschaftsbewerber immer wieder versprochen, das seiner Ansicht nach unter Obama vernachlässigte Militär wieder zu stärken. Also würden doch nun wohl die Aufträge zunehmen, dachten sich die Börsianer.

Ja und nein, muss man heute sagen. Die Unternehmen sind überraschend unter den Beschuss des künftigen Präsidenten geraten. Die erste Twitter-Salve feuerte er Anfang Dezember gegen die Nummer eins der Branche, Boeing. Dabei ging es um die Air Force One, das berühmte Flugzeug für den Präsidenten selbst. "Boeing baut neue 747 Air Force One für künftige Präsidenten, aber die Kosten sind außer Kontrolle, mehr als vier Milliarden Dollar. Bestellung stornieren!", forderte Trump in seiner elektronischen Botschaft. Tatsächlich handelt es sich bei dem Auftrag um zwei Flugzeuge, und noch befindet sich das Projekt im Entwicklungsstadium und auch im Rahmen des Budgets, das deutlich unter den besagten vier Milliarden liegt.

Egal, vergangene Woche schlug Trump erneut zu. Dieses Mal fand sich der Konkurrent Lockheed Martin wegen des F-35-Kampffliegers in seinem Visier. Ebenfalls via Twitter ließ er wissen: "F-35-Programm ist außer Kontrolle. Milliarden Dollar an Militär- und anderen Ausgaben können und werden eingespart werden." Lockheed führt ein breites Konsortium von Dutzenden Unternehmen aus acht verschiedenen Ländern, das die neuen Kampfjets für das Pentagon bauen soll. Inzwischen sind die Kosten für den Großauftrag, der verschiedene Flugzeugtypen für die Armee, die Marine und die Luftwaffe umfasst, auf 400 Milliarden Dollar angeschwollen, rund doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Allein der neue Helm für die Piloten koste rund 400.000 Dollar, berichtete das Wall Street Journal. Laut Analysten ist es das teuerste Rüstungsprojekt aller Zeiten.

Trump ist nicht der erste Kritiker des Kampfjetprogramms. Die Pläne für die F-35-Flieger, die 2001 beschlossen worden waren, wurden seither mehrmals geändert. Alles verspätete sich, alles wurde teurer. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums sprach in dem Zusammenhang von "Beschaffungsmissbrauch". Doch es ist mehr als ungewöhnlich, dass sich ein künftiger Präsident persönlich um die staatliche Beschaffung kümmert. Trump sieht sich offenbar in der Rolle des Chefeinkäufers. "Dafür bin ich da", sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC.

Der Vorstandschef von Lockheed Martin, Jeff Babione, verteidigte sein Unternehmen. Die F-35-Flotte sei ein "beeindruckendes Programm". Der Aktienanalyst Peter Arment von der Investmentfirma Baird Equity Research hält es für unwahrscheinlich, dass Trump den Auftrag tatsächlich stornieren kann. Allerdings sind die laufenden Ausgaben für diese Programme Teil des jährlichen Staatshaushalts und müssen entsprechend genehmigt werden, und da könnte der Präsident Trump auf die Kostenbremse treten. "Die Botschaft an die Rüstungsindustrie ist, dass sie möglicherweise einen größeren Anteil am Kostenrisiko tragen muss", so Arment am Montag. Im Klartext: Die Branche könnte unter dem neuen Präsidenten nicht mehr so einfach explodierende Kosten auf den Steuerzahler abwälzen.

Gelänge es Trump, das zu ändern, dann wäre das keine Kleinigkeit. Massiv überzogene Budgets und jahrzehntelange Verzögerungen sind im Rüstungsgeschäft die Regel. Und während Trump im Wahlkampf zwar mehr Ausrüstung fürs Militär versprochen hat, wollte er die Mittel dafür durch Einsparungen anderswo hereinholen. Das dürfte im Pentagon auf wenig Gegenliebe stoßen. Anfang des Monats berichtete die Washington Post über eine Studie, die das Verteidigungsministerium selbst in Auftrag gegeben hatte. Sie sollte Einsparpotenziale finden. Das Resultat übertraf die Erwartungen der Auftraggeber. Experten der Unternehmensberatung McKinsey und anderer Firmen kalkulierten, dass ohne wesentliche Einschnitte bei den Operationen des Militärs Einsparungen in Höhe von 125 Milliarden Dollar über fünf Jahre möglich seien.

Die Bürokratie des Pentagons ist berüchtigt. Ein Viertel des jährlichen Etats von 580 Milliarden Dollar entfällt auf Buchhaltung, Personalverwaltung, Logistik und Immobilienmanagement. Die Verteidigungsbehörde beschäftigt eine Million Beamte und Subunternehmer allein in der Verwaltung. In den eigentlichen Streitkräften befinden sich 1,3 Millionen. Laut der Washington Post versuchten die Pentagon-Verwaltungschefs zu verhindern, dass die Studie bekannt wurde. Es sollte keinen Anlass für das Parlament geben, weiter zu sparen.