Das Hamburger Abendblatt hat am vergangenen Donnerstag einen Artikel über die Gerichtsprozesse in Zusammenhang mit den Übergriffen in der Silvesternacht 2015 veröffentlicht, der sich fast ausschließlich mit der Berichterstattung der ZEIT zu diesem Thema auseinandersetzt. In dem Beitrag des Autors Holger Schöttelndreier finden sich, neben zahlreichen persönlichen Invektiven, auch eine ganze Reihe von Falschaussagen, gegen die die ZEIT rechtlich vorgehen wird. Die absurdesten Vorwürfe wollen wir hier kurz richtigstellen.

Zur Erinnerung: Am 10. November 2016 veröffentlichten wir unter der Überschrift In die Enge getrieben einen Text unserer Redakteure Sebastian Kempkens und Frank Drieschner, der die Arbeit der Ermittler nach den Übergriffen in der Silvesternacht scharf kritisierte. Wir berichteten über drei angeklagte Flüchtlinge, die eine Frau auf der Großen Freiheit begrapscht haben sollen. Obwohl es keine belastbaren Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung gab, wurden sie etwa ein halbes Jahr lang eingesperrt. Am Ende gab es Freisprüche für alle Angeklagten mitsamt mehrerer Tausend Euro Entschädigung.

Das Abendblatt urteilt über unsere Berichterstattung mit einem bemerkenswert geschmacklosen Vergleich: "Die Ergebnisse dieser Recherche sind von Qualitätsjournalismus so weit entfernt wie der Silvester-Mob von einvernehmlichem Sex."

Die Anklage basierte vor allem auf den Aussagen einer jungen Frau, die in der Nacht sexuell belästigt wurde und als Hauptbelastungszeugin vor Gericht auftrat. Wir schrieben, dass die Polizei einen entscheidenden Ermittlungsfehler beging: Sie ließ diese wichtigste Zeugin mit den Bildern vom angeblichen Tatort vor der Vernehmung allein – und erst danach belastete sie die drei Angeklagten. Das Abendblatt schreibt: "Eine frei erfundene Behauptung." Tatsache ist: Vor Gericht hat die Zeugin selbst ausgesagt, sie sei "fünf bis zehn Minuten" mit den Bildern allein gelassen worden. Von der Richterin darauf angesprochen, sagte die verantwortliche Kommissarin, sie könne sich nicht mehr erinnern, ob sie die Zeugin allein gelassen habe. Als die ZEIT die Polizei mit dem Vorwurf konfrontierte, widersprach sie ihm nicht.

Ferner unterstellt das Abendblatt, die ZEIT habe den vorliegenden Fall mit einem anderen verwechselt: "Möglicherweise sprechen Drieschner und Kempkens hier einen Vorfall aus Bremervörde an. Mit dem vorliegenden Fall (dem Prozess in Hamburg, Anm. d. Red.) hat das aber überhaupt nichts zu tun. Das behauptet übrigens nicht einmal Richterin Meier-Göring." Hierzu stellen wir fest: Jedes Wort in unserem Artikel bezieht sich auf den Hamburger Prozess. Unsere Recherchen ergaben zudem, dass kein Abendblatt- Journalist die Richterin Meier-Göring zu dem Thema befragte.

In derselben Ausgabe, in der der Artikel In die Enge getrieben erschien, haben wir auch einen Kommentar des renommierten Strafverteidigers Johann Schwenn abgedruckt, der sich ebenfalls mit den Silvesterprozessen beschäftigt. Das Abendblatt wirft Schwenn vor: "Virtuos jongliert auch Strafrechtler Schwenn mit der Wahrheit (...). So behauptet er: ›Die junge Opferzeugin hatte die drei Männer erst dann als Täter identifiziert, nachdem die Polizei in einer suggestiv gestalteten Vernehmung Fotos von einer Menschenmenge in der Silvesternacht gezeigt und sie in dem Glauben gelassen hatte, auf den Bildern sei die Tatsituation zu sehen.‹ Wie Schwenn, der weder im Prozess noch bei der Vernehmung der Angeklagten dabei war, zu dieser Einschätzung kommt, bleibt sein Geheimnis."

Dazu stellen wir fest: ZEIT- Redakteur Sebastian Kempkens hat die Hauptverhandlung als einziger Journalist von Anfang bis Ende verfolgt. Der Vorwurf, Schwenn sei im Prozess nicht anwesend gewesen, fällt also auf die Kollegen des Abendblatts zurück. Inhaltlich bleibt zu sagen: Selbstverständlich hat die Opferzeugin die Männer erst in der Befragung als Täter identifiziert. Sie hatte ja, wie der Abendblatt- Autor zuvor selbst berichtet hatte, in einem ersten Telefonat gesagt, sie könne die Täter nicht beschreiben. Zudem wurde im Prozess mehr als deutlich, wie sehr die Aussagen der Zeugin von den Bildern und der suggestiven Fragetechnik beeinflusst worden waren.