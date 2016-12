Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.



Am Abend des 19. Dezember sah ich zwei Desaster auf einmal. Zuerst kam die Meldung vom Anschlag auf den russischen Botschafter in Ankara. Ich hing noch voller Entsetzen am Bildschirm, da raste ein Lkw über den Berliner Weihnachtsmarkt. Nun verfolgte ich die beiden Katastrophen parallel, die in Deutschland im Fernsehen, die in der Türkei auf dem Smartphone-Display. Das bot die traurige Gelegenheit, zu vergleichen, wie zwei verschiedene Kulturen, Staaten und Medienlandschaften mit einer ähnlichen Sache umgehen.

Vorauszuschicken ist, dass die an Terror gewöhnten türkischen Fernsehleute viel offensiver agieren. Zwar wurde der Anschlag aufgezeichnet, da aber in jüngster Zeit bei allen Terroranschlägen noch vor der Ambulanz die Nachrichtensperre da ist, konnten sie den Mitschnitt nicht verwenden. Als die Kameraleute am Berliner Tatort eintrafen, war der Platz bereits abgesperrt. Obwohl kein Verbot bestand, wurde die ethische Regel, die Toten nicht zu zeigen, weitgehend beachtet. Aus demselben Grund zeigte die Mehrheit der seriösen deutschen Medien auch das Foto des leblosen Körpers des russischen Botschafters nicht, während es in allen türkischen Zeitungen auf der Titelseite prangte.

Can Dündar war Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet. Er schreibt jetzt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

In der Türkei wiesen Fernsehmoderatoren auch ohne offizielle Erklärung bereits nach wenigen Stunden auf eine Gülen-Verbindung des Anschlags in Ankara hin und säten damit Argwohn. In den Folgetagen konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf Mängel im Sicherheitsapparat. In Berlin wurde gleichfalls darüber diskutiert, wie der Attentäter vom Radar der Sicherheitsbehörden verschwinden konnte und wieso er nicht abgeschoben worden war. In Ankara wurde gefragt, warum man den Botschafter nicht hatte schützen können und wie der Attentäter in den Saal gelangen konnte.

In Berlin informierte ein Polizeisprecher am Tatort über alle Sender die Öffentlichkeit. Die türkischen Journalisten in Ankara hingegen mussten zwei Stunden auf offizielle Informationen warten. Moskau meldete eine Stunde vor Ankara, dass der russische Botschafter tot war. Das Attentat auf den Botschafter wurde in beiden Ländern als Angriff auf die jüngste Annäherung zwischen Ankara und Moskau interpretiert. In Deutschland ergriffen manche die Gelegenheit, einmal mehr die Flüchtlingspolitik der Regierung zu verurteilen, die meisten Kommentatoren aber achteten darauf, Flüchtlinge nicht in einen Topf mit dem Attentäter zu werfen. Obgleich manche nach schärferen Sicherheitsmaßnahmen riefen, wurde argumentiert, Grundrechte dürften nicht eingeschränkt werden. Nach einigen Tagen füllten sich die Weihnachtsmärkte wieder. Es ist schwierig, einzuschätzen, wie sich der Anschlag auf das Wählerverhalten auswirken wird, aber immerhin löste er keine rassistische Welle auf den Straßen aus. So lässt sich sagen, dass die beiden fast zeitgleich verübten Anschläge zumindest zunächst ihr Ziel nicht erreichten.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe