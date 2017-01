Ende Oktober löste ich auf dem Flughafen von Erbil im Nordirak einen Alarm aus. Ich hatte nahe der Front, an der irakische Armee und kurdische Peschmerga gegen den "Islamischen Staat" (IS) kämpfen, eine Patronenhülse aus dem Staub geklaubt und eingesteckt, Kaliber 12,7 x 99, verschossen von einem schweren Maschinengewehr. Erst tags zuvor war dieser Abschnitt der Straße nach Mossul den Dschihadisten abgenommen worden. Ich wollte die Hülse mit nach Hause nehmen. Ich wollte das verdammte Teil als Briefbeschwerer auf meinen Schreibtisch stellen, etwas Greifbares in der Hand halten können, das belegt: Da wird etwas Handfestes, Reales, Tödliches gegen den IS unternommen. Der Sicherheitschef des Flughafens war nett; aber die Hülse blieb im Irak.

Der Wunsch, es könne so etwas wie eine silver bullet geben, um dem ganzen Schrecken ein Ende zu bereiten, ist natürlich naiv, nichts als eine hilflose Projektion. Der IS wird nicht durch einen Kriegseinsatz wieder aus unseren Leben verschwinden. Ich weiß das. Aber Ende Oktober war das Jahr 2016 schon derart angefüllt mit Terror – von Brüssel über Orlando bis Nizza; von Hannover über Würzburg bis Ansbach –, dass die Momente, in denen mich die professionelle Kühle verließ, häufiger geworden waren. Und der Anschlag in Berlin war noch gar nicht geschehen.

In keinem anderen Jahr habe ich so viele Nächte vor dem Rechner verbracht, um mich nach Anschlägen durch Dschihadistenforen zu wühlen, auf der Suche nach Hinweisen und Bekennerschreiben. In keinem anderen Jahr habe ich so oft gedacht: Sie sind schneller als wir, raffinierter. Und in keinem anderen Jahr war ich so oft wütend.

Ich war wütend, als ich Anfang 2016 in einer europäischen Hauptstadt mit den Leitern zweier Sicherheitsbehörden bei einem Hintergrundgespräch zusammensaß, die mir haarklein darlegten, wie desaströs es um den Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden der EU und der Schengenstaaten bestellt ist. Wieso sind wir nicht besser? Ich war wütend, als im März 2016 dasselbe Netzwerk, das im November 2015 schon Paris so fürchterlich versehrt hatte, in Brüssel zuschlug, mit Selbstmordattentätern im Flughafen und in der U-Bahn. Wie konnte das passieren? Und ich war wütend, als immer klarer wurde: Der IS hat tatsächlich Kämpfer, als syrische Flüchtlinge getarnt, nach Europa entsandt. Wie viele genau? Wir wissen es nicht. Sicher ein Dutzend. Vielleicht aber auch drei Dutzend. Oder noch viel mehr?

"Hunderte", antwortete der Mann, der sich mir als "eine Art IS-Außenminister" vorgestellt hatte, auf diese Frage. "Ich weiß das." Das war ein halbes Jahr nach Brüssel. Es war der erste kühle Herbstabend im Nahen Osten. Ich erinnere mich deshalb so genau daran, weil er in dem Café, in dem wir uns verabredet hatten, einen Minztee bestellte, mit der Begründung, eine frühe Erkältung habe ihn erwischt. In einem Buch habe ich vor zehn Jahren mal geschrieben: Terroristen trifft man nicht zum Kaffee. Auch das stimmte also nicht mehr. Ich wünschte ihm gute Besserung. Darf man das, einem Terroristen gute Besserung wünschen? Auch darüber kann man einen Abend nachgrübeln.

Der erkältete Mann trug Anzug und gestreiftes Hemd, er hätte Politiker oder Geschäftsmann sein können. Eine Stunde lang erzählte er mir von der Ursuppe, aus der Jahre später der IS entstehen sollte. Der erste Feuerüberfall des sich formierenden Widerstandes auf die US-Armee in Falludscha. Die schleichende Dschihadisierung. Die Ankunft der ersten ausländischen Freiwilligen. Der Treueid auf Osama bin Laden. Er war dabei gewesen, in führender Rolle. Einige der heute wichtigsten IS-Kader, erzählte er, seien noch 2004 seine Untergebenen gewesen. Er nannte Namen, vieles war überprüfbar. Ich kann hier nicht in die Details gehen, aber der Mann ist, wer er zu sein behauptet. Er war auch sehr nett. Jedenfalls zu mir. Am Ende des Treffens, als ich meine Notizen durchging, hakte ich nach: Ich hatte eine Art Lebenslauf von ihm, aber es fehlten die Jahre 2005 bis 2007. Was er denn da gemacht habe? "Da habe ich Schiiten abgeschlachtet", antwortete er.

Ach so. Schiiten abgeschlachtet. Na klar.

Der erkältete Mann sprach über das Morden mit derselben Beiläufigkeit, mit der auch der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, in seinem Bekennervideo über "Kreuzfahrer" und "Ungläubige" spricht: "Schweine", die es "abzuschlachten" gelte – sonst nichts.

Ich mache diesen Job seit siebzehn Jahren. Aber die Dosis von Hass und Vernichtungswillen, mit der ich in diesem Jahr konfrontiert wurde, hat mich erschüttert wie lange nichts mehr. Es ist ein Irrglaube, man verstehe Terroristen umso besser, je mehr man über sie wisse. Man weiß nur mehr über sie.