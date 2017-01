Die Zukunft meldet sich per SMS. "Deine Hermes-Sendung 01347131832155 ist am Paketshop eingetroffen. Bitte wähle hier ein Zeitfenster für die Zustellung ..." Die Zukunft duzt zwar so ungefragt, als hätte sie früher bei Ikea gearbeitet. Aber sie verfügt über die beiden Zauberwörter "... per Roboter".

Per Roboter? Soll er mal kommen.

Der Smartphonebildschirm zeigt das Stadtviertel in der Draufsicht. Eine dünne Linie verbindet den Paketshop mit daheim, und ein blauer Punkt kommt entlang dieser Route langsam näher gezuckelt. Dreizehn Minuten später die Nachricht: "Dein Starship-Roboter wartet draußen auf Dich." Starship-Roboter?

Im Hof vor der Haustür harrt er, dieser, ja was denn eigentlich?

Ein Roboter ist eine programmierbare Maschine, die dem Menschen mechanische Aufgaben abnehmen kann. So oder so ähnlich könnte man es in einem Wörterbuch nachlesen. Doch das Wort Roboter ruft ungeachtet jeder Definition auch Vorstellungen wach: Blechkerle, futuristische Vehikel, wesengewordene Geräte. Der Kontrast könnte kaum größer sein.

Im Hof vor der Haustür steht ein kniehohes, kühlboxhaftes Fahrzeug mit sechs Plastikrädern und so einem Warnwimpel, wie man ihn von Kinderfahrrädern kennt. Nur dass hier am oberen Ende der Fahnenstange Leuchtdioden sitzen. "Klappe öffnen", ermuntert das Smartphone. Ein Tipp aufs Telefon, und am Heck des Roboters schnalzt ein Entriegelungsbolzen. Klack! Der glänzend schwarze Deckel gibt den Blick ins gut bierkastengroße Innere frei, in dem ein grün-weißes Päckchen liegt.

Ein Eimer auf Rädern von einer Firma namens Sternenschiff. Wer darin keine Spannung erkennt, der hat kein Gespür für Fallhöhe. Und wer erwartet, die Zukunft manifestiere sich zwangsläufig raumschiffhaft, der übersieht sie womöglich. Übersieht zum Beispiel, dass dieses simple Paketwägelchen ein besonders interessanter Roboter ist, ganz ernsthaft, ein plausibler Bote aus der näheren Zukunft.

Um das zu erkennen, hilft es, zweierlei zu unterscheiden: das Gerät von Starship und seine Anwendung bei Hermes.