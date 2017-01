Die Deutschen haben ein rekordverdächtiges Feuerwerk in die Luft geballert. Geschätzte 130 Millionen Euro haben sie für die Silvesternacht ausgegeben, mindestens. Besonders beliebt waren die Pappkästen mit 16 hintereinandergeschalteten Raketen, sogenannte Batteriefeuerwerke. Sie leuchteten den Himmel fast wie bei einer professionellen Show aus.

Aber das eigentlich Bemerkenswerte an dem lauten Geschehen ist etwas anderes: Das Neujahrsknallen scheint nur eine Episode zu sein in einem nicht enden wollenden Feuerwerk der Wirtschaft. Da können Tod und Teufel ihre Aufwartung machen, Börsianer und Unternehmer sind in Feierlaune. Da mag die westliche Welt sich vor Terroristen und Populisten fürchten, da mag 2016 gestandenen Politikern als das bislang übelste Jahr dieses Jahrhunderts gelten. Ja, auch die liberale Demokratie mag in Gefahr sein, in Syrien kann ein Krieg ganz nah an Europa toben, und in der Ukraine herrscht zumindest kalter Krieg. Doch es scheint der Ökonomie egal zu sein. Und die Frage ist, was hinter dieser Abkopplung steht?

Allen voran sind es die Börsianer, die kein Halten mehr kennen. Am Montag dieser Woche war es wieder so. Im Herzen des weltoffenen Istanbuls hatte ein IS-Terrorist 39 Menschen umgebracht – und nährte damit nicht bloß die Angst vor dem Terror, sondern dürfte auch zur weiteren Radikalisierung der Türkei beitragen. Und der Deutsche Aktienindex? Legte um ein Prozent zu. Zehn Milliarden Euro Börsenwert mehr, als sei überhaupt nichts gewesen.

Nicht weniger verrückt erscheint es, dass die Kurse von New York bis London regelrecht emporgeschossen sind, nachdem Donald Trump zum nächsten amerikanischen Präsidenten gewählt wurde. Einige Monate zuvor hatte die Börse schon das britische Votum für den Brexit so schnell vergessen wie der fröhlich pfeifende Premier Cameron die Trauer um den Verlust seines Amts. Wird schon nicht so schlimm, so das Motto.

Tatsächlich kann es schlimm werden, selbst wenn der Streit um die Ausstiegsbedingungen glimpflich enden sollte. In der bisher schwersten Krise der Europäischen Union entschließt sich eines ihrer großen Mitgliedsländer zu gehen. Das könnte andere Länder motivieren, es den Briten nachzumachen – vor allem, wenn dort Nationalisten an die Macht kommen, was in Paris und Rom zumindest nicht mehr ausgeschlossen ist.

Darin liegen große wirtschaftliche Gefahren, die aber die Finanzmärkte nicht unbedingt widerspiegeln. Lange haben Ökonomen versucht, uns "rationale Erwartungen" als Beschreibung der wirtschaftlichen Wirklichkeit zu verkaufen. Demnach übersetzen die Menschen am Markt alle verfügbaren Neuigkeiten und auch alle neuen Möglichkeiten und Gefahren adäquat in Aktienkurse oder Anleihenpreise. Doch so funktionieren wir weder als Einzelne, noch geht es auf Märkten so zu.

Robert Shiller, Ökonom an der Yale-Universität und Nobelpreisträger, hat die wahren Mechanismen erforscht. Unter anderem fand er heraus, dass es an der Börse – und nicht nur dort – einen großen Unterschied macht, ob ein Ereignis nur fest erwartet wird oder sichtbar eintritt. Meistens entscheiden Investoren nämlich, ohne alle Eventualitäten zu durchdenken. Das Geschehen selbst löst dann Wahrnehmungen und Empfindungen aus, die man selbst kaum vorhergesagt hätte. In dem Moment werden manchmal sogar Entscheidungen möglich, die alle Beteiligten vorher ausgeschlossen hätten.