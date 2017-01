DIE ZEIT: Ihr Centre for Family Research an der Universität Cambridge beschäftigt sich seit 30 Jahren mit nichttraditionellen Familienformen. Was sagt die Forschung über das neueste Phänomen, die Co-Elternschaft?

Tabitha Freeman: Homosexuelle Paare kennen diese Art der Familiengründung ja schon seit Längerem. Durch die neuen Vermittlungsplattformen im Internet wird die Idee auch für Heterosexuelle interessant. Meist handelt es sich dabei um Menschen, die gebildet sind und in wirtschaftlich stabilen Verhältnissen leben. Sie nutzen die Kontaktbörsen, weil sie sich Kinder wünschen, ihnen aber der Partner fehlt.

ZEIT: Sie könnten auch auf andere Weise Kinder bekommen, Frauen etwa mit einer Samenspende.

Freeman: Genau das wollen sie nicht. Sie möchten, dass ihr Kind eine Mutter und einen Vater hat. In diesem Punkt denken diese Eltern also ziemlich traditionell. Zudem hat man in England und anderen Ländern die anonyme Samenspende abgeschafft. Die Kinder sollen ein Recht haben, den Spender kennenzulernen. Da sagen sich viele Frauen, dass der biologische Vater von vornherein mehr Verantwortung übernehmen sollte.

ZEIT: Nach welchen Kriterien wählen die zukünftigen Co-Eltern ihren Partner aus?

Freeman: Wir haben in unserer Studie rund 100 Nutzer von Pride Angel befragt, der größten Plattform in England. Der Mehrheit war zuallererst die Gesundheit des Partners wichtig. Zudem bevorzugten heterosexuelle Männer wie Frauen eher heterosexuelle Partner, für Schwule und Lesben war die sexuelle Orientierung ihres zukünftigen Co-Elternteils weniger bedeutsam.

ZEIT: Welche Rolle spielen die Vorstellungen von Kindererziehung? Will man, dass der Partner in diesem Bereich ähnlich denkt wie man selbst?

Freeman: Das wurde genannt, stand aber nicht im Vordergrund.

ZEIT: Erstaunlich, die gemeinsame Erziehung wird die Co-Eltern doch viele Jahre beschäftigen!

Freeman: Vielleicht weiß man erst, wenn man Kinder hat, wie sehr man bei der Kindererziehung unterschiedlicher Meinung sein kann. Interessant ist auch die Zeit, die diese Paare für das Kennenlernen einplanen: in der Regel ein paar Monate. Zukünftige Studien werden zeigen, ob das reicht, um jene freundschaftliche Beziehung mit dem Co-Elternteil aufzubauen, die fast alle Befragten wünschen.

ZEIT: Wie stellen die Interessenten sich die künftige elterliche Arbeitsteilung vor?

Freeman: Auch das erinnert eher an traditionelle Muster: Fast alle Frauen wünschen sich, ihr Kind jeden Tag zu sehen. Sie wollen am liebsten, dass es mit ihnen zusammenwohnt. Männer dagegen sind im Schnitt mit einigen Kontakten pro Woche zufrieden. Homosexuelle Männer ähneln übrigens den Frauen; sie wollen ihr Kind möglichst jeden Tag um sich haben.

ZEIT: Wie geht es den Kindern in diesen Familien?

Freeman: Dazu gibt es noch keine Forschung, das Phänomen ist ja erst zwei, drei Jahre alt. In unserer neuen Studie werden wir solche Familien begleiten.

ZEIT: Sie haben in Ihrem Institut Tausende Kinder über Jahrzehnte beobachtet: solche, die durch künstliche Befruchtung im Labor gezeugt wurden, andere, die ihr Leben einer Samen- oder Eizellspende oder einer Leihmutterschaft verdanken. Wenn Sie diese Forschungsergebnisse auf die Co-Elternschaft übertragen, was dürfen wir erwarten?

Freeman: Der Forschungsstand ist mittlerweile eindeutig: Die Kinder in den neuen Familienformen unterscheiden sich nicht von anderen Kindern. Sie sind psychisch stabil, entwickeln sich in der Schule normal, haben Freundschaften. Das Verhältnis zu ihren Eltern ist gut. In einigen Studien zeigen sie sogar leichte Vorteile gegenüber herkömmlich gezeugten Altersgenossen. Das könnte damit zusammenhängen, dass im Labor gezeugte Kinder besonders gewünscht waren.

ZEIT: Es gab die Sorge, dass Eltern, die oft Jahre unter der Kinderlosigkeit gelitten haben, an ihren Nachwuchs zu große Erwartungen stellen oder ihn zu sehr verwöhnen.

Freeman: Diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Die Eltern kümmern sich in den ersten Jahren mitunter etwas intensiver um ihre Kinder, später normalisiert sich das Verhalten jedoch. Insgesamt ist die Beziehung zwischen Kindern und Eltern weder besser noch schlechter als in anderen Familien.

ZEIT: Gilt das auch für schwule und lesbische Eltern?