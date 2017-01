In ihrer Bar in Hoheluft besteht die Wirtin auf ihrem Stammplatz: Sie setzt sich ans Ende des beleuchteten Marmortresens. Tine Wittler, 43, renovierte zehn Jahre lang deutsche Wohnräume in der RTL-Sendung "Einsatz in 4 Wänden" und erhielt dafür den Deutschen Fernsehpreis. Sie schreibt Romane und Sachbücher, produzierte einen Dokumentarfilm und leitet ein Kulturzentrum samt Café und Bar.

DIE ZEIT: Frau Wittler, Sie sagten mal: "Ich habe einen Wiedererkennungswert wie die lila Kuh, das ist Fluch und Segen zugleich." Worin liegt der Segen, worin der Fluch?

Tine Wittler: Der Segen ist, dass mir von vielen Menschen ganz viel Liebe entgegengebracht wird, sie freuen sich, mich zu sehen. Der Fluch ist, nicht aus seiner Haut zu können, immer und überall erkannt zu werden.

ZEIT: Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass Sie sich zur Marke gemacht haben?

Wittler: Das geschieht bei diesem übermächtigen Medium Fernsehen unweigerlich.

ZEIT: Was haben die Projekte, mit denen Sie Geld verdienen, gemeinsam?

Wittler: Die Kunst, das kreative Dasein. Ich bin jemand, der sich kreativ ausdrücken muss, durch Schreiben, Malen, Songschreiben, Designen.

ZEIT: Ist das nicht eine wilde Mischung?

Wittler: Ich langweile mich sehr schnell und suche daher immer wieder nach neuen Ausdrucksformen. Ich hasse Schubladen wie die Pest. Deshalb versuche ich auch immer, sie zu sprengen.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 2 vom 5.1.2017. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

ZEIT: Welche Schublade wollen Sie sprengen?

Wittler: Ich möchte, dass ein Denken in Schubladen gar nicht erst entsteht. In meinem Kulturzentrum will ich jungen Künstlern eine Bühne bieten. Hamburg hat eine unfassbar ausdifferenzierte Kulturlandschaft, die nicht genug gefördert wird.

ZEIT: Wie meinen Sie das?

Wittler: Gerade für Künstler, die gerade erst anfangen, gibt es kaum noch Spielwiesen, wo sie sich ausprobieren können. Ich appelliere an die Hamburger, den Blick zu weiten für Kunst und Kultur abseits des Mainstreams. Einfach mal irgendwohin zu gehen, wo man vorher nicht genau weiß, was einen erwartet. Dafür schlägt mein Herz.

ZEIT: Ihre meiste Energie stecken Sie gerade in das Kulturzentrum parallelwelt in der Gärtnerstraße?

Wittler: Ja, absolut. Mein Ziel ist, ein Stadtteilkulturzentrum zu etablieren, das ohne öffentliche Förderung überleben kann. Wir bieten Flächen, die künstlerisch genutzt werden können. Für Galerie, Kulturcafé, Lesungen, Live-Musik, Filmclub, Poetry-Slam. Und wir versuchen, das durch den gastronomischen Betrieb zu refinanzieren.

ZEIT: Gelingt das?

Wittler: Wenn man so etwas beginnt, muss einem klar sein, dass man damit erst mal kein Geld verdient.

ZEIT: Womit verdienen Sie Ihr Geld?

Wittler: Das ist unterschiedlich. Ich habe ja fünf Berufe gleichzeitig: meine Einrichtungsseminare, meine Konzerte, Vorträge, Schulungen, Lesungen. Wie das eben bei Künstlern so ist: Mal läuft das eine Pferd gut, mal das andere.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

ZEIT: 2013 wurde Ihre Einrichtungssendung Einsatz in 4 Wänden abgesetzt ...

Wittler: Wo wir beim Stichwort Geld sind: Wissen Sie, wie das mit der Sendung ausging? Die deutschen Finanzämter haben Steuerbescheide an unsere Protagonisten verschickt – Familien, die selber nichts auf der Naht haben. In den Bescheiden hieß es, das Geld, das wir in die Renovierung gesteckt haben, sei einkommenssteuerpflichtig.

ZEIT: Wie ist das ausgegangen?