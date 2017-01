DIE ZEIT: Herr Büchner, Sie versuchen als Chefredakteur in Ihrem Leben etwas, das viele Männer bewegt: Familie und Beruf zu vereinen.

Wolfgang Büchner: Ich weiß nicht, ob ich das bewusster mache als andere, aber natürlich spielt das für mich eine wichtige Rolle.

ZEIT: Als Sie beim Spiegel als Chefredakteur angefangen haben, wurden Sie gleich dafür kritisiert, dass Sie etwas Elternzeit genommen haben. Ist das sinnbildlich für die ganze Branche oder nur für dieses eine Haus?

Büchner: Kleine Korrektur: Ich habe einen Monat Elternzeit genommen, unmittelbar bevor ich beim Spiegel angefangen habe. Und zu Ihrer Frage. Unsere Branche hat in Sachen Gleichberechtigung von Mann und Frau sicher noch Nachholbedarf.

ZEIT: Vor zwei Jahren verließen Sie den Spiegel im Streit. Cordt Schnibben, Ihr Hauptkritiker, warf Ihnen damals öffentlich vor, Sie würden sich nur für Strukturen und nicht für Inhalte interessieren.

Büchner: Zu Cordt Schnibben und zum Spiegel sage ich nichts mehr.

ZEIT: Sie haben noch gar nie etwas zum Spiegel gesagt.

Büchner: Ich habe keine Lust, darüber eine öffentliche Auseinandersetzung zu führen.

ZEIT: Vor Weihnachten wurde der Chefredakteur von Spiegel Online entlassen, da haben Sie sich geäußert. Auf Twitter schrieben Sie: "Print im freien Fall, Online innovativ und in einem schwierigen Markt stabil. Wer muss gehen? Der Online-CR......"

Büchner: Ich finde es sehr bedauerlich, und es hat mich überrascht, dass Florian Harms gehen musste. Er ist ein großartiger Kollege, ein kluger Kopf, der sehr viel über die Digitalszene weiß. Er hat einen fantastischen Job gemacht. Und auch wenn das von ihm eingeführte Pay-Modell von Spiegel Online kein großer Erfolg war, hat das Haus damit viel gelernt.

ZEIT: Wieso wurde Harms entlassen?

Büchner: Das müssen Sie die Gesellschafter des Spiegels fragen.

ZEIT: Im Sommer 2015 kamen Sie zu Ringier nach Zürich. Haben Sie da dem CEO Marc Walder gesagt: Bei mir kommt zuerst die Familie, dann der Beruf?

Büchner: Nein, aber ich habe ihn gefragt, wie wichtig ihm meine Präsenz in Zürich ist. Worauf mir Marc Walder sagte: Mir ist egal, ob Sie in Zürich oder Shanghai sind, Hauptsache ist, die Arbeit wird gemacht. Das fand ich eine vernünftige Grundlage. Als mein Sohn in diesem Juni geboren wurde, nahm ich, wie in der Schweiz üblich, fünf Tage Vaterschaftsurlaub …

ZEIT: … gesetzlich vorgeschrieben ist hierzulande nur ein Tag …

Büchner: … bei Ringier ist man da anscheinend etwas großzügiger. Anschließend habe ich zwei Wochen von zu Hause aus in Berlin gearbeitet.

ZEIT: Nach nur einem Jahr waren Sie bereits wieder weg von Ringier. Seit dem 1. Januar 2017 sind Sie Chief Content Officer bei der Madsack Mediengruppe in Hannover. Wieso?

Büchner: Ich hatte bei Ringier eine Aufgabe mit einer großen Verantwortung übernommen. Normalerweise sollte man so einen Job mindestens zwei, drei Jahre lang machen. Das wäre besser gewesen, da muss man nicht drum herumreden. Für mich war dieses Angebot aus Hannover aber so verlockend, dass ich mir sagte: Da will ich hin!

ZEIT: Sie hatten sich nicht, wie berichtet wurde, mit der Ringier-Spitze überworfen?

Büchner: Nein.

ZEIT: Es ist auch nicht so, dass Sie Ihre Digitalstrategie durchsetzen wollten, aber der Verleger Michael Ringier intervenierte und sagte: Wir wollen wieder die gedruckte Boulevardzeitung Blick stärken?

Büchner: Das habe ich so nicht erlebt.