Als sie nach vielen gescheiterten Fluchtversuchen im Jahr 1943 endlich eine Überstiegsstelle im Stacheldrahtzaun findet und wohlbehalten in der Schweiz ankommt, macht Françoise Frenkel sich alsbald an die Arbeit und schreibt die Geschichte ihrer Odyssee auf. Erst vor wenigen Jahren wurde ihr Bericht – seinerzeit in einem Schweizer Verlag veröffentlicht – in einem französischen Antiquariat wiederentdeckt und neu aufgelegt.

Jetzt liegt das Buch auf Deutsch vor. Mit einem liebevollen Vorwort von Nobelpreisträger Patrick Modiano.

Wir lesen ein ungewöhnlich berührendes Zeugnis einer Frau auf der Flucht. Françoise Frenkel erzählt bescheiden, präzise und detailreich von Verstecken und Freunden, von Verrat und Angst, von Verhören und Schrecken im Süden Frankreichs und in der Haute-Savoie.

Das Buch ist in einer so klaren, unverstellten Sprache der Humanität geschrieben, dass man sich bewegt hineinliest in das Leben dieser Frau. Schon als Studentin in Paris hatte die polnische Jüdin Frymeta Idesa Frenkel viel Zeit stöbernd bei den Bouquinisten an den Quais verbracht und erkannt, dass es ihre Berufung sei, Buchhändlerin zu werden.

Und so gründet sie Anfang der zwanziger Jahre die erste französische Buchhandlung in Berlin, in der Passauer Straße 39. Ein Abenteuer, das zunächst gelingt. 18 Jahre lang wird ihr Laden Zentrum, später Zuflucht für Menschen, die neugierig und weltoffen bleiben möchten.

Colette kommt zu einer Lesung, André Gide, André Maurois und viele andere.

Ab Mitte der dreißiger Jahre beginnen dann aber die Schikanen und Denunziationen. Immer wieder beweist Frenkel kühlen Kopf – gerade in Situationen der Gefahr. Einem SS-Mann, der sie verhört wegen einer Auslandsreise nach Belgien, erklärt sie, sie habe ihren Freunden diese großartigen deutschen Autobahnen zeigen wollen. Er strahlt und lässt sie gehen. Die Angst bleibt, und sie beobachtet besorgt die "rasante Verwandlung der deutschen Kinder in erregte Larven der Hitlerjugend".

Ende August 1939 besteigt Françoise Frenkel im letzten Augenblick einen Zug nach Paris. Als die Deutschen vorrücken, flieht sie erneut. Avignon, Vichy, Nizza, Annecy. Und immer wieder – selbst in bedrohlichen Situationen – findet sie Ruhe in sich selbst und eine staunenswerte Freude an der Schönheit von alten Gassen, duftenden Blumenfeldern oder "der Sanftmut der frühen Morgenstunde".

Drei Jahre lang irrt sie als Flüchtling umher. Wohnt in Hinterzimmern, im Kloster und einmal sogar neben einem Schlachthof, in beißendem Blutgeruch und Nächten voller Todesschreie. Hoffnung und Verlorenheit wechseln einander ab. Das Buch atmet greifbare Traurigkeit und erzählt voller Achtung von den standhaften Helfern ebenso wie von den windigen Schleusern, die man damals natürlich noch nicht so nannte. Und von den Träumen von wundervollen Ländern, "in denen kein Krieg herrschte".

Was für ein aktuelles Buch.

Françoise Frenkel füllt Wörter wie Flucht, Verhör oder Razzia mit Bildern und Alltag. Wie besorgt man sich Ausweise, Essen, Kleider? Wem darf man trauen? Soll man sich umbringen oder den richtigen Schritt erspüren im allgemeinen Totentanz, um doch zu überleben?

Was ohne die Courage und Zuwendung anderer nicht gelingen konnte. Und so hat Françoise Frenkel ihren Bericht den "Menschen guten Willens" gewidmet.

Françoise Frenkel: Nichts, um sein Haupt zu betten. Mit einem Vorwort von Patrick Modiano; aus dem Französischen von Elisabeth Edl; Hanser Verlag, München 2016; 288 S., 22,– €, als E-Book 16,99 €