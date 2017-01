Der Wirt ist ernüchtert. "Früher", sagt er, "war das Publikum sehr gemischt. Heute haben wir nur noch das Übel hier." Es ist Donnerstagnachmittag, draußen wird es bereits dunkel, und ein Dutzend Menschen verliert sich zwischen Spielautomat, Musikbox, Bar und den Sitzecken, über denen orientalische Fantasielandschaften an die Wände gemalt sind.

Hansa-Treff heißt die Kneipe, Mehmet Simsit heißt der Wirt – und natürlich meint er die Gegend und nicht seine Gäste, wenn er von "Übel" spricht. Obwohl: Einige machen ihm das Leben schon schwer. Gestern zum Beispiel, die beiden afrikanischen Männer, die gleich aufs Klo verschwanden, zum Drogendealen, wie er vermutete. Als er sie stellte, drohten sie, seinen Laden zu zerlegen.

2009 übernahm er mit seiner rumänischen Frau Liliana, die kurz zuvor aus der Prostitution ausgestiegen war, das Lokal an der Westseite des Hansaplatzes. Seitdem trinken und rauchen und wärmen sich bei ihm diejenigen auf, die sonst keiner haben will. Freier, Huren, die wenigen Transvestiten, die es noch gibt in St. Georg, seit die Polizei präsent ist wie nie zuvor.

Vor genau fünf Jahren, im Januar 2012, hat der Hamburger Senat die "Verordnung über das Verbot der Kontaktaufnahme zu Personen zur Vereinbarung entgeltlicher sexueller Dienstleistungen im Sperrgebiet" beschlossen, wie sie behördlich heißt. Vor Ort wird es nur "Kontaktverbot" genannt.

Seither können Freier mit Bußgeldern belangt werden, wenn sie Prostituierte ansprechen.

Seither hat sich St. Georg rasant verändert. Denn auch wenn Prostitution in dem Viertel schon seit 1980 verboten ist, hat die Polizei bis dahin kaum eingegriffen. Nun patrouilliert sie stündlich am Hansaplatz, manchmal halbstündlich. Erwischen die Polizisten eine Frau beim Anschaffen, verteilen sie Bußgelder. Das erste Mal kostet 215 Euro, bei jedem nächsten Mal verdoppelt sich die Strafe, irgendwann wird aus der Ordnungswidrigkeit eine Straftat.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 3 vom 12.1.2017.

Seither ist vor allem das Leben derjenigen härter geworden, die bei Mehmet Simsit rauchen und trinken und sich aufwärmen. Die bei ihm eine letzte Anlaufstelle haben.

"Guten Tag Mehmet, hast du mich noch lieb?", ruft eine dunkelhaarige Frau in kurzer Lederjacke und hochhackigen Stiefeln. Simsit stellt sie vor: "Das ist Nora, sie gehört zum Inventar von St. Georg." Seit 26 Jahren arbeite sie auf der Straße, sagt Nora. "Ich bin 53, hab mich aber gut gehalten, oder? Sport und Männer, das ist mein Leben! Darf ich euch einen Drink ausgeben? Jägermeister?" Zu Nora kommen Freier, die es gerne etwas härter haben – was genau sie anbietet, will Simsit gar nicht wissen. "Irgendwas macht sie, ich frag nie nach", sagt er.

Renoviertes Gründerzeithaus mit Souterrain-Kneipe: der Hansa-Treff © Paula Markert für DIE ZEIT

Die Nachfragen kommen eher von seinen Gästen. Simsit und seine Frau Liliana helfen den Sexarbeiterinnen beim Ausfüllen von Behördenformularen, sie übersetzen, verschaffen ihnen einen Job an ihrer Bar oder in einer kleinen Reinigungsfirma, die ihnen gehört. Und sie unterstützen die Frauen, wenn sie sich von ihren Zuhältern loseisen wollen.

Wie hart das sein kann, hat Liliana Simsit selbst erfahren. Sie musste sich aus den Fängen eines Clans befreien, der sie auf die Straße schickte. Ihr Ex-Mann ist einer der beiden Schläger, die 2008 den Wirt der benachbarten Kneipe Windstärke 11 totprügelten. Als Liliana ausstieg, bekam sie Morddrohungen. Ihre Entscheidung machte schnell die Runde. "Wenn sie sich lösen kann, dann schaffen das auch andere, das war die Botschaft", sagt Mehmet Simsit. Seine Bar steht damit heute auch für Unabhängigkeit vom Gewaltmilieu. In seinen Hansa-Treff kämen nur Frauen, die auf eigene Rechnung arbeiteten, sagt er.

Die meisten der Sexarbeiterinnen stammen aus Bulgarien, viele Frauen aus der türkischsprachigen Minderheit sind darunter. Kenner der Szene schätzen, dass etwa 100 Bulgarinnen rund um den Hansaplatz unterwegs sind. Dazu kommen jeweils zwischen 15 und 35 Rumäninnen, Polinnen, Frauen aus der Slowakei – und in den letzten Jahren vermehrt Frauen aus Äquatorialguinea. Warum ausgerechnet aus dem kleinen westafrikanischen Land? Weiß niemand so recht.