Helle Thorning-Schmidt ist Profi genug, um zu wissen, wie sie die Menschen für sich und ihre Mission gewinnen kann. Als sie an diesem Tag ans Rednerpult im Weltsaal des Auswärtigen Amts in Berlin tritt, nimmt sie ihre Zuhörer mit auf eine Reise: auf die griechische Insel Lesbos, zu minderjährigen Flüchtlingen, die sie dort in einem Lager getroffen hat und die ihr nicht vom Schrecken des Kriegs erzählt haben, sondern von ihren Hoffnungen, Ärzte und Ingenieure und Fußballspieler zu werden. Mehr als fünfhundert Diplomaten und Experten hören zu, als die Chefin der Hilfsorganisation Save the Children sagt: "Wenn wir diese Kinder da nicht bald herausholen, dann verschwindet die Hoffnung für immer aus ihren Augen. Dann verlieren wir diese Generation." So versucht die 50-Jährige, sich Gehör zu verschaffen bei den politischen Führern Europas, zu denen sie selbst lange gehört hat. Zuletzt war sie Ministerpräsidentin von Dänemark – wie ihr filmisches Double aus der populären Polit-Fernsehserie "Borgen". Kurz nach ihrer Rede sitzt Helle Thorning-Schmidt im Berliner Büro ihrer Organisation. Ganz in der Nähe stand sie schon einmal als Jugendliche, erzählt sie. Ihr Vater wollte ihr damals die Mauer und Ost-Berlin zeigen, um zu verhindern, dass aus seiner Tochter eine Kommunistin würde. Das Erlebnis hat ihr Leben geprägt – ein Leben, dessen Höhen und Tiefen sie in diesem Gespräch zeichnen wird.

DIE ZEIT: Frau Thorning-Schmidt, als Sie noch Regierungschefin von Dänemark waren, hat Save the Children Sie kritisiert. Sie haben den Zuzug von Flüchtlingen begrenzt, vor allem den von Familiennachzüglern.

Helle Thorning-Schmidt: Moment! Während meiner Regierungszeit hat Dänemark, gemessen an der Bevölkerungszahl, mehr Flüchtlinge aufgenommen als fast alle anderen Länder in Europa. Es war aber schwer, das immer weiter fortzusetzen. In Dänemark bekommen alle neuen Flüchtlinge ja sofort eine Wohnung, sie leben nicht in Zelten oder Massenunterkünften. Deshalb musste ich etwas dafür tun, dass weniger Flüchtlinge kamen.

ZEIT: Heißt das, Sie würden heute wieder genauso handeln? Bei den Wahlen 2015 haben Sie die Macht verloren.

Thorning-Schmidt: Wir konnten am Ende keine Regierung bilden. Aber wir Sozialdemokraten haben unser Wahlergebnis verbessert.

ZEIT: In Dänemark haben die Sozialdemokraten schon früher mit Populisten um Wähler konkurriert als in Deutschland. Kann man aus Ihren Erfahrungen etwas lernen?

Thorning-Schmidt: Ich glaube, es kommt vor allem darauf an, dass Flüchtlinge arbeiten. Deshalb habe ich im Wahlkampf auch sehr deutlich gesagt, dass das in Dänemark von ihnen erwartet wird. Abgesehen davon glaube ich, dass wir die moderaten, ausgewogenen und hart arbeitenden Politiker der Mitte vor Verleumdungen schützen müssen. Damit meine ich die Politiker, die sich um Kooperationen und Kompromisse bemühen, auch wenn es hart ist.

ZEIT: Sie stammen aus einem wohlhabenden Land, ihre Organisation Save the Children hilft vor allem in armen Staaten. Was denken Sie heute über Ihre eigene Kindheit?

Thorning-Schmidt: Ich hatte eine Kindheit mit sehr vielen Freiheiten. Ich war das dritte Kind, die kleine Schwester, und meine Eltern hatten wenig konkrete Erwartungen an mich. Es gab keinen Leistungsdruck und wenig Vorschriften. Gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, dass mir die Welt offensteht. Mein Vater hat zu meiner Schwester und mir immer gesagt: Ihr könnt alles werden, was ihr wollt. Auch Regierungschefin.

ZEIT: So kam es dann ja später auch.

Thorning-Schmidt: Ich weiß, das klingt verrückt. Wahrscheinlich hat mir geholfen, dass ich in einer sehr politischen und sehr lebendigen Familie aufgewachsen bin. Da musste man als Jüngste schon energisch sein, um gehört zu werden. Außerdem galt bei uns die Regel, dass wir nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hatten, unsere Meinung zu sagen. Wenn wir beim Abendbrot über etwas in der Schule schimpften, fragte mein Vater, was wir denn unternommen hätten, um die Dinge zu ändern. Ich glaube, diese Haltung habe ich übernommen: Ich höre Kindern zu und respektiere sie.