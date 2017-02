Der CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat sich kürzlich von der Kleidung sowohl des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner wie auch des Vizevorsitzenden der AfD Alexander Gauland klar distanziert. Lindner rede genauso wie Gauland, sagte er der Bild am Sonntag. Der einzige Unterschied bestehe darin, dass Lindner statt eines abgewetzten Tweedsakkos einen überteuerten Maßanzug trage.

Die Aussagen Taubers haben auch deshalb für Aufsehen gesorgt, weil viele Mitglieder der CDU zutiefst verunsichert sind. Seit Jahren befindet sich die Union politisch und modisch in einer Umbruchphase. Als stilbildende Volkspartei hat sie an Einfluss verloren. Viele langjährige Parteimitglieder fragen sich jeden Tag aufs Neue: Was bedeutet es eigentlich noch, konservativ zu sein? Was ist rechts, und was ist links? Und was, ganz konkret, soll ich heute anziehen?

Die heutige CDU ist nicht mehr die homogene Gruppe der schlecht gekleideten dicken Männer der Kohl-Ära (löbliche Ausnahme: der schwarze Männer-Burkini Klaus Töpfers beim Sprung in den Rhein). Sie umfasst alles vom eng anliegenden Einreiher Thomas de Maizières bis zum freizügigen Dekolleté Angela Merkels in der Osloer Oper. Bloß über die modischen Extreme ist man sich noch einig: Den radikalen Nudismus lehnt die CDU ebenso ab wie die Vollverschleierung. Das heißt übersetzt: Um am öffentlichen Leben teilzunehmen, muss man als Konservativer etwas anhaben – aber auch nicht zu viel. Mit seiner ästhetischen Abgrenzung zu FDP und AfD hat Tauber eine überfällige Richtungsdebatte angestoßen. Man darf mit Spannung darauf schauen, wie die Partei reagieren wird.

Generalsekretär Tauber (Typ smarter Brillenträger mit Glatze, auch optisch ein Gewinn für die Union) gilt als kluger Kopf. Als Vordenker, der sich nicht scheut, die großen strategischen Fragen anzupacken. Und er ist sich der Bedeutung der Mode sehr bewusst. Als die CDU im letzten Sommer mal wieder in einer Selbstfindungskrise steckte, war es Tauber, der den Parteifreunden Mut machte und sagte, sie könnten sich sicher sein, "dass die CDU gut angezogen ist für den Herbst".

Gut angezogen ist auch Tauber. Doch gut angezogen heißt nicht gleich teuer angezogen. Tauber weiß, dass ein eleganter Anzug von Cinque bei Wormland schon für knapp 300 Euro über den Ladentisch geht. Deshalb ist seine Kritik an Lindners Kleidung ("überteuert") auch nicht als Fundamentalkritik am Liberalismus zu verstehen. Eher schon als Hinweis, dass sich die heutige FDP nicht mehr so bürgernah kleide wie die C&A-Generation der Genscher-Ära. Will Besserverdiener Lindner mit der Union koalieren, muss er beim Preis Zugeständnisse machen und Anzüge von der Stange kaufen.

Grundsätzlicher fällt Taubers Kritik an der AfD aus. Mit seiner Absage an abgewetzte Tweedsakkos zieht er eine klare Linie. Mit den Ewiggestrigen und ihrem altväterlichen Kartoffeladel-Chic will Taubers neue CDU nichts zu tun haben. Tauber ist kein Jagd- und Landmode tragender Reaktionär. Er repräsentiert das Lebensgefühl junger urbaner Konservativer, die auch Migranten willkommen heißen, sofern sie gewisse Mindeststandards westlicher Kleideretikette erfüllen. Kein Islamismus, kein Nudismus!

Die große Frage ist nun, wie sich Tauber im Wahlkampf zur SPD positionieren wird, denn sie hat ja ein ähnliches Identitätsproblem wie die CDU. Seitdem ein Modemagazin Justizminister Heiko Maas zum bestangezogenen Mann Deutschlands ernannt hat, sind die alten Grabenkämpfe wieder entbrannt. Krawatte: ja oder nein? Elegant wie Heiko Maas oder doch lieber zwanglos wie Ralf Stegner?

Natürlich weiß auch Tauber, dass die Zukunft der CDU nicht allein an der Wahl des Koalitionspartners hängt. Sollte die CDU im Herbst gewinnen, warten größere Herausforderungen als die Jack-Wolfskin-Outfits von Gabriel und die Maßanzüge von Lindner. Der neue US-Präsident (ausgebeulte Sakkos, feuerrote Krawatten) gilt als enormer Unsicherheitsfaktor. Islamisten bedrohen die westliche Kleiderordnung. Und dann ist da noch der russische Präsident (freier Oberkörper und Silberkettchen), der immer für eine böse Überraschung gut ist. Die Aufgabe der deutschen CDU und ihres Generalsekretärs Tauber muss darin liegen, die modische Mitte gegen ihre Feinde zu verteidigen.

Dieser Text erschien in ähnlicher Form in der ZEIT 3/2017.