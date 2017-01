Die Jahresringe von Bäumen sorgen nicht nur für die dekorative Maserung des Holzes. Man kann mit ihnen auch das Alter des Baums bestimmen. Klimaforschern erzählt das Muster der Ringe noch mehr: In welchen Jahren war es warm und feucht, sodass der Baum gut wuchs, wann war es eher kalt und trocken? Die Bäume liefern uns in den gemäßigten Breiten detaillierte Klimadaten für die vergangenen 1.000 Jahre

Bei uns entstehen die Jahresringe, weil das Wachstum eines Baums einem klaren, von den Jahreszeiten bestimmten Muster folgt: Im Frühjahr wachsen Bäume schnell, und so entsteht das helle Frühholz, das aus großen Zellen mit eher dünnen Wänden besteht. Im Sommer und Herbst wächst der Baum langsamer, es bildet sich das dichtere, dunklere Spätholz. Im Winter ist Pause.

In den Tropen gibt es keine Jahreszeiten wie bei uns, die Temperaturen sind übers ganze Jahr hinweg weitgehend ähnlich. Aber in vielen Regionen wechseln sich Regen- und Trockenzeiten ab, oft nach einem sehr regelmäßigen Muster. In Trockenzeiten stoppt das Wachstum, bei Regen geht es wieder los. Dann bilden die Bäume auch Ringe – manchmal zwei pro Jahr statt einem.

Aber auch in Gegenden, in denen praktisch das ganze Jahr über konstante Wetterbedingungen herrschen, wachsen Bäume nicht mit konstantem Tempo. Selbst wenn keine sichtbaren Ringe entstehen, kann die chemische Untersuchung eines Baums unterschiedliche Wachstumsperioden enthüllen. Im Jahr 2006 berichteten Wissenschaftler der Princeton-Universität in der Zeitschrift Geophysical Research Letters (Poussart et al., 2006), dass sie mit Röntgenstrahlen in einem scheinbar ringlosen thailändischen Baum Schichten mit unterschiedlichen Kalziumkonzentrationen nachweisen konnten. Die Ringe reichten zurück bis ins Jahr 1909.

Auch wenn man sie nicht sehen kann – praktisch jeder Baum bildet "Jahresringe" der einen oder anderen Art, die man im Labor nachweisen kann.

Die Adressen für "Stimmt’s"-Fragen: DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg oder stimmts@zeit.de.’’

Das "Stimmt’s?"-Archiv: www.zeit.de/stimmts’’

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio