Zwei Empfänge, sechs Redner, ein Thema: Deutschlands teuerstes Konzerthaus. Beim Blankeneser Neujahrstreffen im Hotel Louis C. Jacob sprachen am vergangenen Dienstag die Politiker Peter Gauweiler und Wolfgang Bosbach und der Verleger Klaus Schümann.

Am nächsten Tag, beim großen Festakt in der HafenCity, traten auf: Joachim Gauck, Olaf Scholz und Christoph Lieben-Seutter.

Die Elbphilharmonie bleibt eine Baustelle für Ausdeuter und Erklärer aller Art. Wer zeigen will, wie das hanseatische Bürgertum, die Bundesrepublik, Europa und womöglich der Weltgeist funktionieren, der besingt dieses Haus.

Jede Interessengruppe hat ihren eigenen Sound, und jetzt, eine Woche nach dem schönen, weihevollen und zu Recht in allen Medien gepriesenen Eröffnungsspektakel, kann man noch einmal zurückblenden in diese beiden Abende und nachhören, wo sich die Geister scheiden bei der Auslegung des Gebäudes.

Elbphilharmonie in Hamburg

Elbphilharmonie: 19 Uhr, Großer Saal, alle sind auf ihren Plätzen, Beethovens Ouvertüre zu Die Geschöpfe des Prometheus, op. 43 erklingt. Dann Auftritt des Ersten Bürgermeisters. Die Elphi habe die Herzen der Stadt "im Sturm erobert", sagt Olaf Scholz. Seit Anfang November seien über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher auf der Plaza gewesen. Die Konzerte des Eröffnungshalbjahres: restlos ausverkauft. An der Verlosung für die Auftaktkonzerte hätten über 220.000 Hamburger teilgenommen.

Elbchaussee: Das Publikum, ein Who’s who der Hamburger Wirtschafts- und Polit-Elite, drängelt sich durchs Entree des Hotels. Erster Redner ist Klaus Schümann, Gastgeber und Herausgeber des Klönschnacks, eines Lokalblättchens, das man nur so lange unterschätzt, bis man die Gästeliste der Empfänge der letzten Jahre durchgegangen ist: Christian Wulff, Sahra Wagenknecht, Joachim Gauck, Olaf Scholz.

Nach ein paar einleitenden Worten und der zurzeit gängigen Verwunderung über Trump und Brexit, sagt Schümann: "Hätte Hamburg in Sachen Elbphilharmonie einen Volksentscheid durchgeführt, stünde dort heute ein Getränkeabholmarkt."

Die halbe Million Besucher auf der Plaza, die Hunderttausenden Interessenten für Karten sind in dieser Diagnose kaum mehr als ein statistischer Kollateralschaden. Der Grundton ist klar: Das Volk will nichts Großes und entscheidet sich im Zweifelsfall fürs Mediokre.

Elbphilharmonie: Olaf Scholz erklärt, Kultur halte eine zivilisierte Gesellschaft im innersten Kern zusammen, und "die gesamte Kulturnation Deutschland präsentiere sich zu diesem Anlass in herausragender Weise". Hamburg setze mit der Elbphilharmonie ein unübersehbares Zeichen für die große Bedeutung, "die Kunst und Kultur in einer freien Gesellschaft zukomme".

Man kann das für typisch deutsch halten, die Vorstellung, dass Zivilisation – also Politik, Wirtschaft, Technik – erst durch die Kultur, das heißt durch geistige, künstlerische und religiöse Aspekte, ein sinnvolles Ganzes ergibt. Auch die Idee der Kulturnation, dass sich eine nationale Identität über die Beschwörung kultureller Gemeinsamkeiten und den Stolz auf große ästhetische Leistungen herstellen lässt, ist diskutabel. Was aber auch anklingt: Das Konzerthaus soll die Großzügigkeit eines modernen Gemeinwesens darstellen, das sehr viel Geld aufwendet, um einen Ort zu schaffen, der gerade nicht dem Kapital huldigt (auch wenn Karten sehr teuer sein können), sondern den zweckfreien Ritualen der Ästhetik.

Elbchaussee: Peter Gauweiler, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der CSU, tritt ans Rednerpult. Weißer Schnauzer, weiße Haare, ein bayerischer Volkstribun mit dem Charme eines Talkmasters. "Es wird klar, dass die Zahl von Menschen in begrenzten Räumen eine Obergrenze benötigt", sagt er in den Saal, wo sich die Gäste drängeln und Kellner die Tabletts mit Häppchen über ihren Köpfen balancieren. Gelächter. "Im nächsten Jahr dürfen dann doppelt so viele Leute herkommen. Dann werden Kerzen ausgeteilt, und wir bilden eine Lichterkette." Noch mehr Gelächter.

Mit der Elbphilharmonie, sagt Gauweiler, habe man "ein Novum" in die Welt gesetzt, anders als das Reichstagsgebäude in Berlin oder die Frauenkirche in Dresden, das seien nur Restaurationen gewesen. "Was die Leute in Hamburg geleistet haben, das zeigt, dass es bei uns nicht nur Verhinderer und Flughafennichtbauer gibt wie in Berlin, sondern dass Saft und Kraft noch nicht verloren sind in Deutschland."

Dann folgt ein Lob der Hanse, "eine der denkwürdigsten Vereinigungen aller Zeiten, nicht nur für ein paar Jahrzehnte wie die EU, sondern über fünfhundert Jahre". Und die Mahnung: "Wir brauchen die Globalisierung, aber wir müssen auch im 21. Jahrhundert wissen, wo wir zu Hause sind. Wir müssen wissen, wo wir hingehören."

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Klassische Feier des Föderalismus, aber es kommt noch ein anderes Motiv hinzu: Als Wirtschaftsbürger müssen wir uns zwar an der Globalisierung beteiligen, wir dürfen jedoch nicht deren Ideal – den Kosmopolitismus – übernehmen. Globalisierung bedroht uns durch Nivellierung, so die Kritik, und wir unterscheiden uns kaum noch voneinander. Die Elbphilharmonie hingegen zeigt: Wir sind zu singulären Leistungen fähig.