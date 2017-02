Manche nennen sie Deutschlands Erziehungspäpste: die Chefs des in Hamburg verlegten Magazins "Eltern". Das Besondere ist: Seit über 30 Jahren wird es von derselben Familie geführt. Herausgeber Norbert Hinze fing 1968 an und wurde 1986 Chefredakteur. 2003 löste ihn seine Ehefrau Marie-Luise Lewicki ab, die seit 1990 bei "Eltern" arbeitet. Sie ist bis heute Chefin des Magazins, Hinze wurde Hausmann und kümmerte sich um seinen Ziehsohn Marcel. Jetzt reden sie gemeinsam über schlechte Noten, übers Bügeln und Entmännlichung.

DIE ZEIT: Marcel, bei Ihrer Erziehung waren zwei Profis am Werk. War das ein gutes Gefühl?

Marcel Lewicki: Ich habe die Rezepte, die in Eltern propagiert werden, zum Glück nie eins zu eins am eigenen Leib erfahren. Ich könnte jetzt schwer sagen, dieser Teil meiner Erziehung speist sich aus dem und dem Ansatz, es war eigentlich immer ...

Norbert Hinze: ... ganz normal.

Marcel: Ja, wirklich, es war extrem angenehm.

ZEIT: Ach, kommen Sie ...

Hinze: Man muss wissen: Marcel ist nicht mein leiblicher Sohn. Ich hatte damals schon zwei Kinder aus erster Ehe und bin sein Ziehvater. Das Gute war, wenn es zwischen seiner Mutter und ihm geraucht und geblitzt hat, dann konnte ich sagen, hallo, jetzt mal schön ruhig ...

Marcel: Norbert war der good cop.

Hinze: Marie-Luise regte sich wieder ab, und nach 15 Minuten konnte man wunderbar entspannt über das Thema weiterreden.

ZEIT: Worüber regen Sie sich auf?

Marie-Luise Lewicki: An seinem eigenen Kind kann man die Eigenschaften am wenigsten leiden, die man an sich selber nicht mag. Ich war als Jugendliche genauso schlampig wie Marcel. Und ich habe mich in der Ordnungsdiskussion mit ihm später benommen wie meine Mutter, obwohl ich es eigentlich besser gewusst hätte. Aber da war etwas stärker als ich. Irgendwie dachte ich, jetzt habe ich so viel Mühe investiert, diesem Kind viel Freiheit zu geben, und jetzt macht er den gleichen Kram, den ich gemacht habe. Mit dem Unterschied, dass ich mich ja gegen meine strengen Eltern auflehnten musste. Da war ein Stück ein Beleidigtsein drin. Ich wollte schaffen, dass er ordentlicher wird.

ZEIT: Dabei ist das Motto Ihrer Zeitschrift doch: Eltern, entspannt euch. Liebt euer Kind, und putzt ihm die Zähne.

Hinze: Das war mein Spruch. Ich habe ihn oft Eltern gesagt, die verzweifelt waren, weil sie unbedingt alles richtig machen wollten.

Lewicki: In der Theorie stimmt das mit der Entspannung auch. Aber Theorie hilft im Zustand akuter Wut nicht. Andererseits hilft dann auch das berühmte Bauchgefühl nicht. Das Bauchgefühl würde nämlich sagen: Schrei los, lass deinen Zorn raus! Man muss einen Mittelweg finden.

ZEIT: Sagt sich so leicht.

Lewicki: Ich finde Eltern, die Fehler machen, sind für ein Kind ein gutes Vorbild. Jedenfalls wenn sie in der Lage sind, hinterher zu sagen, ich habe Mist gebaut, es tut mir leid. Das Allerschlimmste sind doch perfekte Eltern. Wie muss sich ein Kind fühlen, wenn seinen Eltern alles gelingt, während ihm ständig etwas schiefgeht?

Marcel: Ich habe mal für fünf Tage hintereinander die Schule geschwänzt. Wenn man einen Tag gefehlt hat, das war nie ein großes Problem. Am zweiten Tag dachte ich: Was, wenn die Lehrerin nach einer Entschuldigung fragt? Schiebe ich es doch lieber noch mal auf ... Es kam schließlich raus, als die Lehrerin meine Mutter angerufen hat.

Lewicki: Ja, im Büro, am Freitagnachmittag. Ich saß da und habe mich gefühlt, als ob mich eine Dampfwalze überfahren hätte. Dann bin ich nach Hause und habe rumgebrüllt. Und am Ende geweint, weil ich so ein Stück persönliches Versagen in Marcels Verhalten gesehen habe. Mensch, was hast du falsch gemacht, dass dein Kind nicht sagen konnte, Mama, kannst du mir eine Entschuldigung schreiben, ich habe Mist gebaut.