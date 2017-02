In Köln gibt es einen Zeitungsverkäufer namens Oktay, der mit Fake-News seit Jahren gutes Geld verdient. "Angela Merkel ist schwanger!", ruft er zum Beispiel, wenn er mit dem Kölner Express durch die Kneipen zieht. Die Leute stutzen, erkennen Oktays Absicht und sehen spätestens beim Blick aufs Titelblatt: Stimmt nicht. Lachen. Und kaufen, weil es Oktay gelungen ist, sie für einen Moment hinters Licht zu führen.

Im Internet scheint diese Selbstkontrolle nicht zu funktionieren. In sozialen Netzwerken wie Facebook werden Falschmeldungen geteilt, ohne dass ihr Inhalt überprüft oder die Absicht ihrer Urheber hinterfragt wird – selbst wenn das durch kurzes Googeln so einfach wäre wie im Fall von Oktays Schlagzeilen. Die Verbreiter können damit nicht nur ein Vielfaches von Oktay verdienen. Sie richten auch großen Schaden an, etwa weil sie Menschen glauben machen, an Silvester hätten Ausländer in Dortmund eine Kirche angezündet oder Hillary Clinton unterhalte einen Kinderpornoring.

Nun will Facebook mit Correctiv zusammenarbeiten, um Fake-News zu bekämpfen. Correctiv bezeichnet sich selbst als "das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum". Auf ihrer Homepage gibt die Initiative an, von wem sie Geld bekommt – überwiegend von Stiftungen, aber auch von Unternehmen wie der Deutschen Bank. Ob sie also ganz so unabhängig ist, wie sie sagt, kann man diskutieren. In jedem Fall ist sie transparent. Und sie beschäftigt erfahrene Rechercheure, deren Recherchen und Geschichten in vielen Medien gedruckt wurden, auch in der ZEIT. In Zukunft soll Correctiv überprüfen, was Nutzer auf Facebook anzweifeln; Falschmeldungen werden dann mit einem Warnhinweis versehen.

Was erst mal eine gute Idee ist, hat, wenn man genau hinschaut, viele Haken. Seltsam ist schon einmal, wer die Rechercheure für Facebook bezahlt. Nämlich nicht Facebook. Zumindest in der Testphase will Correctiv kostenlos für Facebook arbeiten. Das mag aussehen, als bleibe Correctiv so unabhängiger von Facebook. Doch es bedeutet auch, dass das Netzwerk von fremdem Geld profitiert. Und das, obwohl der Konzern allein 2015 mehr als drei Milliarden Dollar Gewinn erzielt und natürlich auch an Fake-News verdient hat. Es ist nicht ganz verständlich, dass Facebook so etwas Zentrales wie das Finden der Wahrheit an Menschen delegieren will, die von anderer Stelle bezahlt werden.

Aber selbst wenn Facebook Correctiv für sein Fact-Checking bezahlen würde, wäre es damit nicht getan. Correctiv hat sich einen Ruf aufgebaut, genau wie andere etablierte Medien, die für solide Recherche nach journalistischen Prinzipien stehen. Sie bilden unterschiedliche politische Tendenzen ab. Und sie alle sollten mit begründeten Korrekturen bei Facebook durchdringen und Fake-News entlarven können – nicht nur ausgewählte Initiativen, die von einzelnen Geldgebern abhängig sind oder das werden könnten.

Und Facebook? Es wäre wünschenswert, wenn das Netzwerk Fake-News im Nachrichtenstrom intelligenter mit Beiträgen bündelt, die Falschinformationen nachweisen; wenn es häufige Fehlerquellen in seinem Algorithmus so herunterstuft, dass sie im Nachrichtenstrom weniger prominent auftauchen. Wenn es seinen Nutzern besser erklärt, nach welchem Algorithmus es Nachrichten verbreitet. Wenn es die Erkenntnisse, die es aus der Kooperation mit Correctiv gewinnt, öffentlich dokumentiert. Wenn es einen Teil seiner Einkünfte Initiativen spenden würde, die für Medienbildung eintreten – damit die Facebook-Nutzer selbst Meldungen kritischer hinterfragen. Damit Menschen lernen, zu erkennen, wann sie verführt werden sollen – so wie sie es bei dem Zeitungsverkäufer Oktay ganz selbstverständlich tun. Das alles kostet Geld und erfordert, dass Facebook sich in seine Karten schauen lässt. Es gehört aber dazu, wenn das Netzwerk wieder glaubwürdiger werden will.