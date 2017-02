"Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen", dichtete Eduard Mörike. Träumen Wald und Wiesen heute seltener als früher? Die Wetterstatistiken bestätigen das eindeutig. Es gibt zwei Faktoren, die für weniger Dunst in der Luft sorgen: die verbesserte Luftqualität und die globale Erwärmung. Wobei die beiden auf komplexe Weise zusammenhängen.

Von Nebel sprechen Meteorologen bei einer Sicht von weniger als einem Kilometer, darüber redet man von Dunst. Eine Nebelbank ist eine Wolke, die den Boden berührt. Sie entsteht auf die gleiche Weise wie eine Wolke am Himmel. Enthält die Luft mehr Feuchtigkeit, als sie aufnehmen kann, bilden sich Tröpfchen – umso mehr, je mehr Kondensationskeime, sprich Schmutzpartikel, sich in der Luft befinden. Je kühler es ist, desto weniger Wasser kann die Luft aufnehmen. Und umso eher bildet sich Nebel. Deshalb gibt es im Winterhalbjahr mehr Nebel als im Sommer.

Umgekehrt gilt aber auch: Wenn sich weniger Nebel bildet, wird es wärmer. Im Jahr 2009 berichteten Klimaforscher in der Zeitschrift Nature Geoscience über den langjährigen Nebeltrend in Europa. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Zahl der jährlichen Nebeltage zwischen 1970 und 2000 glatt halbiert hat. Diese Entwicklung korreliert räumlich und zeitlich mit der Abnahme des Schadstoffs Schwefeldioxid in der Luft. So ging der Nebel aufgrund des Umweltschutzes in Westeuropa auch früher zurück als in Osteuropa, wo die Luft erst ab den 1980er Jahren besser wurde. Die Forscher erklären sogar einen Teil der Klimaerwärmung in Europa mit dem Rückgang des Nebels.

Seit dem Jahr 2000 verlangsamt sich der Trend – inzwischen ist die Luft in ganz Europa recht sauber. Die Klimaerwärmung aber geht (aus anderen Gründen) weiter. Daher müssen wir damit rechnen, dass in Zukunft noch seltener Dichter Gelegenheit finden, nebelverhangene Tage in dunkler Jahreszeit zu preisen.

