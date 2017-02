Als er begreift, dass in wenigen Sekunden alles vorbei sein wird, sitzt Oliver Rast auf der Rückbank eines gelben Renault Clio, der mit 120 km/h über die Bundesstraße 1 in Richtung Berlin fährt. Es ist kurz nach zwei Uhr nachts, 31. Juli 2007, die Felder links und rechts der Straße verschwimmen in der Dunkelheit. Im Rückspiegel sieht Rast, wie die Polizisten sich nähern, drei Autos, die Lichtkegel der Scheinwerfer blenden ihn. Wenig später bremsen die Polizisten Rast und seine zwei Freunde aus. Der Renault rutscht über den Asphalt, bleibt stehen, und für einen winzigen Augenblick ist alles still. Vier Autos bei Nacht auf einer verlassenen Bundesstraße in Brandenburg.

Oliver Rast sagt, in diesem Moment habe er eingesehen, dass ihn der Staat, gegen den er jahrelang gekämpft hatte, besiegt habe.

Rast sieht noch heute vor sich, wie die Beamten des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) brüllend aus ihren Autos springen, wie sie die Scheiben des Renault einschlagen, wie Glas splittert und er in den Lauf einer Glock 17, neun Millimeter schaut, ehe er bäuchlings auf einem Acker liegt, das Gesicht im Sand, die Hände auf dem Rücken in Handschellen. Dann richten sie ihn auf. Jemand zieht Rast einen Sack aus Stoff über den Kopf. Alles ist schwarz.

Endstation, denkt Rast.

Rast versuchte, Lastwagen der Bundeswehr zu "flambieren" – und wurde observiert

Oliver Rast war Mitglied der "mg", der Militanten Gruppen, einer linksradikalen Untergrundorganisation, die zwischen 2001 und 2009 rund 30 Anschläge verübt haben soll, meist Brandanschläge, meist auf Ziele, die für sie das verhasste System verkörperten, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung etwa oder ein Polizeipräsidium in Berlin. Menschen wurden nie verletzt, das ist Rast wichtig.

Schon monatelang hatten die Polizisten ihn observiert, als er an diesem Abend im Juli versucht hatte, Bundeswehr-Lkw auf einem Gelände des Autobauers MAN in Brandenburg an der Havel mit Brandsätzen anzuzünden, zu "flambieren", wie er sagt. Die MEK-Beamten konnten den Zündmechanismus entschärfen. Rast wurde nach Paragraf 129 wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Doch diese Nacht in Brandenburg war der Beginn einer Verwandlung.

Neun Jahre später sitzt Rast an einem Abend im Dezember bei seinem Stammitaliener in Berlin-Mitte, bei sardischem Rotwein und Pasta Ossobuco. Am Mittag hat er den neuen Justizsenator Berlins getroffen. Am Nachmittag mit mehreren Journalisten telefoniert, vom Tagesspiegel und dem stern. Vor Kurzem wurde er mit dem Fritz-Bauer-Preis ausgezeichnet, den vor ihm schon Edward Snowden und Günter Grass gewonnen haben.

Rast selbst würde sich immer noch als ein Linksradikaler bezeichnen, er redet von Kadern, Genossen, unter anderem von der "Genossin Ulrike Meinhof", aber er ist kein Terrorist mehr, er zündet nichts mehr an, er will nichts mehr zerstören. Er hat etwas aufgebaut. Während der anderthalb Jahre, die er in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel saß, gründete er Deutschlands erste Gefangenengewerkschaft, die GG/BO, das BO steht für "bundesweite Organisation".

Viele Gefangene in Deutschland arbeiten für große Firmen, was kaum jemand weiß, weil die Firmen kein Interesse daran haben, dass das bekannt wird. Eine Wahl haben die meisten Inhaftierten nicht. Für sie gibt es in vielen Bundesländern eine Arbeitspflicht, jeder muss acht Stunden am Tag arbeiten und bekommt dafür zwischen 1,20 und 1,50 die Stunde. Rasts Gewerkschaft, die mittlerweile auf 1.000 Mitglieder angewachsen ist, setzt sich auf politischer Ebene dafür ein, dass Inhaftierte den gesetzlichen Mindestlohn bekommen und Rentenbeiträge abführen können, um sich vor Altersarmut zu schützen.

Schuften im Gefängnis Infobox Schuften im Gefängnis: Der Arbeitgeber Hinter den Gefängnismauern ist ein Mikrokosmos der deutschen Volkswirtschaft entstanden. Die 200 Justizvollzugsanstalten (JVAs) machen einen jährlichen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich. Insgesamt gibt es in Deutschland 64.000 Strafgefangene. Die meisten von ihnen arbeiten. In zwölf von sechzehn Bundesländern ist die Arbeit Pflicht. Einen Rentenanspruch erwerben die Gefangenen aber nicht. Im Alter droht ihnen Armut. Die Kunden Die Art der Beschäftigung unterscheidet sich von Gefängnis zu Gefängnis. In der JVA Tegel, in der Oliver Rast einsaß, gibt es zwölf Anstaltsbetriebe, unter anderem eine Bäckerei, eine Polsterei, eine Schlosserei und eine Schneiderei. Viele Gefangene arbeiten für große Firmen, etwa für Siemens, Miele und Rewe, für Gardena und Enercon, den größten deutschen Windkrafthersteller. Direkt oder über Subunternehmer profitieren auch alle großen Automobilkonzerne von der Knastarbeit.

Rast weiß, dass sich das Mitleid für Mörder und Kinderschänder, die auch Mitglieder seiner Gewerkschaft sind, in Grenzen hält. Aber es geht ihm nicht um Mitleid, es geht ihm um Gerechtigkeit. "Die Gefangenen werden ausgebeutet. Das Gefängnis ist ein Ort, an dem vorwilhelminische Arbeitsbedingungen gelten und die Bismarcksche Sozialgesetzgebung außer Kraft gesetzt ist. Warum bekommen sie nicht einen gerechten Lohn für ihre Arbeit?", fragt Rast.

Er ist ein gedrungener Mann, 44 Jahre alt, der viel von Marcuse, Lenin und Trotzki gelesen hat und weiß, dass er zu viele Fremdwörter benutzt, um immer sofort verstanden zu werden. Er sieht anders aus, als man es von einem Intellektuellen erwarten würde: Braune Turnschuhe von New Balance, schwarze adidas-Trainingsjacke, breite Schultern, breite Brust, die Haare sehr kurz und im Blick die Gewissheit, dass seine Faust ihn mindestens so oft gerettet hat wie seine Rhetorik.