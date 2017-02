Derzeit leide ich unter einer Wahrnehmungsstörung: Ich sah im Fernsehen Trumps erste Pressekonferenz und glaubte, das kann nicht wahr sein. Aber in der darauffolgenden Sendung erklärte mir ein Politikwissenschaftler, was ich gesehen hatte, nämlich einen Politiker, der halt neben der Nationalisierung der Wirtschaft den Nachbarstaat Mexiko ein bisschen einzumauern wünscht.

Ich räume ein, dass angesichts des sterilen Alarmismus, der in der Öffentlichkeit den Ton angibt, die Banalisierung angenehme Nebenwirkungen hat. Aber was ich wahrnehme, ist, dass sich in Donald Trump das politische System des Westens selbst parodiert. Wenn der neue Präsident erklärt, er werde nicht zugleich seine Firma und den Staat lenken, obwohl er der Einzige auf der Welt sei, der so etwas könne, dann parodiert er nicht nur den Staat, sondern "die Macht" überhaupt – wie es auf dem Theater König Ubu tut, der genau wie Trump Familiensinn und Machtinstinkt besitzt und Kritik gar nicht aushält. Sollte ich das richtig sehen, dann ist mit Barack Obama der vorerst letzte Politiker an der Spitze der USA gegangen, der eine nachvollziehbare Staatsräson verkörperte. Es ist dieser Einschnitt, diese historische Zäsur, die mich ehrfürchtig dieses Taschenbuch lesen lässt.

Obamas Rede zur Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis aus dem Jahr 2009 folgt dem Schema der Differenz von Gesinnungs-und Verantwortungsethik. Obama zitiert einerseits Martin Luther King: "Gewalt führt nicht zu dauerhaftem Frieden. Sie löst kein soziales Problem, sie erzeugt nur neue und kompliziertere." Dem stimmt Obama nicht nur zu, sondern er nennt sich selbst "den lebendigen Beweis für die moralische Kraft von Gewaltlosigkeit", und er stellt in Abrede, dass Gandhi oder King in ihren Überzeugungen etwas Schwaches, Passives oder Naives gehabt hätten.

Andererseits stellt sich Obama bei der Überreichung des Friedenspreises auch als Staatschef dar. Wie sehr ihm die Gesinnung der Gewaltlosigkeit auch willkommen ist, er ist "kraft seines Amtseides" verpflichtet, sein Land zu schützen und zu verteidigen. Gar nicht gelassen spricht Obama große Worte aus: "Es ist kein Aufruf zum Zynismus, wenn man sagt, dass Gewalt manchmal notwendig sein kann – es ist eine Anerkennung der Geschichte, der Unvollkommenheit des Menschen und der Grenzen der Vernunft."

Michelle Obama hatte eine ihrer Abschiedsveranstaltungen in der Jimmy-Fallon-Show. Fallon fragte sie, ob es im Weißen Haus ein Zimmer gebe, das sie vermissen werde, weil ihr dort ein besonderes Glück zuteilwurde. Das Publikum lachte und begriff schneller als der Fragesteller. Lachend sagte Frau Obama: "Werdet erwachsen!" Auch so stelle ich mir den Frieden vor.

