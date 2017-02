DIE ZEIT: Arthur Schopenhauer hat geschrieben, der Mund eines Menschen sei weniger interessant als dessen ganzes Gesicht: denn der Mund formuliere nur den Gedanken eines Einzelnen, aber das Gesicht formuliere einen Gedanken der Natur. Deshalb die Frage, Herr Selge: Sehen Sie sich manchmal Ihr Gesicht im Spiegel an und fragen sich, was Ihnen die Natur mit diesem Gesicht sagen will?

Edgar Selge: Also, ich sehe das ganz anders als Schopenhauer.

ZEIT: Das ist schon ein guter Anfang.

Selge: Ich finde es seltsam, dass Schopenhauer beim Mund die abstrakten Sätze einfallen, die da rauskommen. Ich sehe den Mund als sinnliches Ereignis. Der Mund ist das intimste Organ, das wir öffentlich anschauen dürfen. Ich schaue gern Menschen auf den Mund, trau mich aber nicht so richtig und blicke dann schnell wieder in die Augen des Gegenübers. Was mein eigenes Gesicht betrifft: Ich habe manchmal Angst, dass mein Mund verkniffen sein könnte. Dass er schmallippig ist, dass die Winkel nach unten zeigen. Wie bei Schopenhauer.

ZEIT: Was tun Sie, wenn Sie diesen Verdacht haben?

Selge: Ich mache Übungen (er pustet Luft in seine Backen und macht ein pffff-Geräusch); also, ich pludere die Luft so raus, dass die Lippen wieder nach draußen kommen. Und ich versuche, die negativen Dinge, die ich sage, mit einem fröhlichen Gesicht zu sagen: "Is‘ eine Scheißaufführung gewesen" (er sagt es mit einem schneidenden Lächeln), damit die Mundwinkel nicht so runtergehen. Ich mag nicht diesen engen, bösen, abwertenden Zug, den ich manchmal auch an meinen eigenen Lippen ablesen kann. Wenn ich beispielsweise den Satz sage: "Das war jetzt aber nicht gut", dann spür ich, wie meine Mundwinkel sich runterziehen und so einen abwertenden Gesichtsausdruck herstellen. Damit verkleinere ich mich doch, denke ich. Wenn man möchte, dass der Mund schön bleibt, sollte man Wertungen vernachlässigen.

ZEIT: Im Hamburger Schauspielhaus, wenn Sie Michel Houellebecqs Unterwerfung spielen, stehen Sie zweieinhalb Stunden lang allein 1.200 Zuschauern gegenüber. Haben Sie die Gabe, sich zu sehen, wie Sie vielleicht ein Zuschauer aus dem zweiten Rang in 20 Meter Entfernung sieht?

Selge: Die Gabe habe ich nicht. Ich versuche seit einiger Zeit, überhaupt nicht mehr daran zu denken, wie ich aussehen könnte. Eigentlich habe ich das nie gewollt. Spielen heißt für mich: Ich möchte mit etwas anderem beschäftigt sein und nicht mit mir. Sich selber zu beobachten ist eine Strafe. Wenn man sich selber beobachten muss beim Spielen, fühlt man sich offenkundig nicht besonders wohl. Ich möchte mich ganz mit dem Gegenstand beschäftigen – und mit meinem Gegenüber.

ZEIT: Wenn Sie in Unterwerfung auf die Bühne treten, stehen Ihnen unzählige Seiten Monolog bevor. Haben Sie Panik vor dem Beginn?

Selge: Ich komme rein und sehe diesen vollen Saal an, der mich mehr glücklich macht, als dass er mich erschreckt.

ZEIT: Ein Fest beginnt?

Selge: Es ist ein besonderer Augenblick. Die sind alle extra in das Theater gekommen, haben sich eine Karte gekauft, sind neugierig. Es liegt eine große naive Neugierde darin, auf einen geschlossenen Vorhang zu schauen. Eine Welt tut sich auf. Oft, wenn ich selber ins Kino oder Theater gehe, ist das auch mit Enttäuschungen verbunden – wenn das Neue, auf das ich hoffe, gar nicht eintrifft. Wenn ich sofort merke: Aha, dahinter steht die und die Absicht, ich soll jetzt etwas ganz Bestimmtes empfinden. Das ist eine große Ernüchterung. Dennoch gebe ich mich dem Theater- und Kinobesuch immer wieder hin. Der Wechsel von Neugierde, Erwartung und Enttäuschung – das gehört offensichtlich zusammen. In Rilkes vierter Elegie heißt es: "Wer saß nicht bang vor seines Herzens Vorhang" – das trifft die Situation im Theater genau.

ZEIT: Haben Sie den Text parat, ehe Sie beginnen?

Selge: Ich bin völlig leer, ich hab keinen Text im Kopf, wenn ich auf die Bühne komme. Ich taste mich entlang, Satz für Satz. Jeder Satz enthält so eine inhaltliche Schubkraft für einen nächsten Satz, der mir im letzten Moment auch einfällt. Gott sei Dank!

ZEIT: Sie wissen auf der Bühne nie, was Sie in zwei Minuten sagen werden?

Selge: Wenn Sie vorausdenken, sind Sie "außen". Sie sind nicht im Augenblick. Ich muss unmittelbar das Entstehen der Geschichte erleben, damit die anderen sie erleben können. Schauspieler müssen eine Fähigkeit zur Selbstverführung haben. Wenn Sie zweieinhalb Stunden am Reden sind, müssen Sie sich selbst verführen, wenn Sie die anderen verführen wollen. Am Ende des Abends spüre ich, dass ich Teil einer Geschichte geworden bin. Der Applaus wäscht diese Geschichte wieder ab, und ich verlasse die Bühne so leer, wie ich gekommen bin.

ZEIT: Sie sagen ganz zu Anfang, in der Rolle des François, der in einem vom Islam beherrschten Frankreich der Zukunft lebt, zu Ihrem Publikum: Ohne Karl Martell, der die Muslime damals aus Europa zurückgeschlagen hat, wären wir jetzt gar nicht hier, in einem Theater, um uns dieses Stück zu Gemüte zu führen. Das könnten wir gar nicht machen. Mir scheint, dies ist auch ein Schlüsselsatz für die spezielle Stimmung, die bei diesem Stück im Saal herrscht: Die Leute, die das hören, fühlen sich in einer Art Trutzburg. Hier drin werden jetzt Dinge gesagt, die draußen gar nicht mehr gesagt werden können ...