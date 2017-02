Die Welt des Konsums war immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Keine öffentliche Debatte, die sich nicht auch in den Regalen von Supermärkten, Drogerien oder Apotheken abbildet. So auch die Diskussion über Reichtum und Armut. Leser Stephan von R. fiel auf, dass Reichtum als subtiles Lockmittel eingesetzt wird. Hundefutter zum Beispiel ist "reich an saftigen Fleischbrocken", Orangen werden angepriesen als "reich an natürlichem Vitamin C". In der Apothekenumschau ging es neulich um Hautcremes, die in den Texturvarianten "leicht" oder "reichhaltig" erhältlich seien.

Der Unterschied wird nie richtig erklärt. "Reich" ist ja noch einfach. Jemand, der reich ist, hat viel. Viel Geld normalerweise. Eine Textur, die reichhaltig ist, enthält auch viel, zwar kein Geld, wahrscheinlich aber Mikronährstoffe oder Ähnliches. Man könnte also ebenso gut "viel von" sagen. Oder "voll mit".

Schwieriger ist die Abgrenzung von "leicht" als Gegensatz zu "reich". Leicht soll bedeuten, dass von irgendwas nicht so viel drin ist. So wie Kalorien in Coca-Cola light. Warum spricht man nicht von "wenig" oder "arm"? Wahrscheinlich ist Armut einfach kein gutes Verkaufsargument. Und wenn man "mit weniger" auf die Packung schriebe, würde ein Kunde gleich fragen, warum der Preis dann so hoch sei.

Arme Hautcreme-Verkäufer. Sie schreiben "leicht", weil sie nicht "arm" schreiben wollen, können aber im anderen Fall das "reich" nicht durch "schwer" ersetzen, weil man dann ja denken könnte, dass die schwere Paste womöglich die Augenlider noch tiefer nach unten zieht als Mutter Natur. Der Konflikt kann aber ungelöst bleiben, weil der Preis aller so beworbenen Produkte in der Regel gleich ist – egal ob viel drin ist (wovon auch immer) oder wenig (egal wovon). Was nur belegt, dass die oft massiv beworbenen Inhaltsstoffe von Hautcremes, Orangensaft oder Hundefutter für die Preisbildung offenbar gar keine Rolle spielen.