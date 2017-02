Riad Ismail in Amman braucht 44 Tage, um seinen Entschluss umzusetzen, den Schriftsteller Nahed Hattar zu töten. Als Erstes sucht der 50-jährige Elektroingenieur und Ex-Imam im Internet nach Fotos des Mannes, von dem er nur den Namen kennt. Über einen Bekannten besorgt er für 800 Dinar (1.000 Euro) eine Pistole. Sein Versuch, die Privatadresse des Schriftstellers auszukundschaften, schlägt fehl. Aber Riad Ismail googelt nach "Hattar und Gerichtstermin" – und wird fündig.

Am Sonntag, den 25. September 2016 um 9.30 Uhr nimmt der 56 Jahre alte Nahed Hattar die Stufen zum Justizpalast der jordanischen Hauptstadt Amman, dort hat er eine Anhörung. Auf den Moment hat Riad Ismail gewartet. Als er Hattar erkennt, läuft er auf ihn zu, zieht die Pistole aus der Tasche und feuert fünf Kugeln auf dessen Kopf, Hals und Brust ab. Nahed Hattar stirbt am Tatort; Riad Ismail wird festgenommen.

Die jordanische Justiz braucht 97 Tage, um ihm den Prozess zu machen. Er findet vor dem Staatssicherheitsgericht statt. Die Luft ist stickig. Riad Ismail steht in einem deckenhohen Metallkäfig, seine Hände umfassen die Stangen vor dem Gesicht. Er hat eine Glatze und einen langen Salafistenbart. Er spricht leise, aber bestimmt, als er das Wort erhält. Nicht er, der Staat gehöre vor Gericht, sagt er. Wer Gott lästere, sei des Todes. Am 20. Dezember wird Riad Ismail wegen Ausübung eines Terroraktes zum Tod durch den Strang verurteilt. Ob und wann das Urteil vollstreckt wird, ist offen.

Es gab Hunderte Todesdrohungen gegen Hattar: Warum wurde er nicht geschützt?

Dschihadist tötet (angeblichen) Gotteslästerer: ein bekanntes Szenario, nicht erst seit dem Anschlag auf Charlie Hebdo oder den Attacken auf den dänischen Mohammed-Zeichner Kurt Westergaard. Doch der Mord an Nahed Hattar ist mehr als die Fortsetzung dieser Serie. Und mit dem Todesurteil für den Mörder ist der Fall auch nicht abgeschlossen.

In Jordanien hat das Attentat bohrende, unangenehme Fragen aufgeworfen, die sich nicht einfach wieder wegwischen lassen. Sie berühren das Selbstverständnis des Landes und seiner Bürger: Wie steht es um die Meinungsfreiheit und den Schutz von Minderheiten? Wie viel Unterstützung genießen islamistische Ideen? Und wie soll sich der Staat verhalten, der zugleich ein moderner Rechtsstaat und ein sozialkonservatives, religiös durchtränktes Gemeinwesen sein will?

"Diese Sache ist größer als Nahed Hattar", schrieb der liberale Blogger Nassem Tarauneh nach dem Attentat luzide. "Sicher, nicht jeder ist verhärtet genug, um eine Pistole in die Hand zu nehmen, aber viele Menschen unterstützen den Angriff und teilen die Motive, jedenfalls zu einem gewissen Grad."

Auf einem Bett in einem Zelt liegt ein grimmig dreinblickender Mann mit Fusselbart. Rechts und links von ihm rekeln sich zwei Frauen, vor dem Bett steht eine Karaffe mit Wein. Durch einen Spalt in der Zeltwand schiebt sich ein gütiges, übergroßes Gesicht: "Abu Salah, brauchst du noch irgendetwas?" – "Ja, hol mir einen Becher Wein", antwortet der Fusselbart. "Und Gabriel soll Cashewkerne bringen."

"Im Paradies", steht über der Zeichnung. Mit ihr fing alles an. Es ist nicht schwer, sie zu dechiffrieren. Das übergroße Gesicht: der liebe Gott. Gabriel: der Erzengel. Abu Salah: der Prototyp eines Dschihadisten. Die Karikatur gilt der Selbstherrlichkeit der IS-Anhänger.

Nahed Hattar stellt die Karikatur am 12. August auf seine private Facebook-Seite. Auch er denkt, sie sei leicht zu verstehen. Doch er irrt. Sie ist leicht misszuverstehen. Vor allem, wenn man sie missverstehen will. Im Islam ist es ein Tabu, Gott darzustellen. Darum geht es plötzlich, nicht um den kranken, verkorksten Pseudo-Islam des IS.

Hattar ist ein linker, säkularer Intellektueller, in Jordanien ist er prominent, und seine Facebook-Seite wird nicht nur von Freunden besucht. Innerhalb von Stunden ist die Karikatur Stadtgespräch in Amman. Das ist keine Übertreibung. Islamisten verlangen in sozialen Medien, in Radiosendungen und überall, wo man ihnen zuhört, Hattars Bestrafung. Einige wenige Intellektuelle verteidigen den Autor und pochen auf Meinungsfreiheit, die offiziell in Jordanien gilt, wenn auch nicht uneingeschränkt. Ein drittes Lager wirft Hattar unnötige Provokation und die Verletzung der religiösen Gefühle anderer vor; zu dieser Gruppe zählen auch christliche Geistliche, aber dazu später mehr. Am folgenreichsten ist es, dass die Behörden Nahed Hattar festsetzen lassen: Religionsbeleidigung und Anstachelung zur Zwietracht sind strafbar, ihm drohen bis zu drei Jahre Haft. Dass Hattar öffentlich erklärt, er habe niemanden beleidigen wollen, spielt keine Rolle.