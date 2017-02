Es ist nicht leicht, Sedat Şimşek zu treffen. Der 43-Jährige ist Vorstandsvorsitzender der Ditib-Gemeinden in Hamburg und Schleswig-Holstein, seiner Landesgruppe gehören 35 Moscheen an. Jemand wie er sollte Pressearbeit gewohnt sein. Aber Şimşek will kein Interview geben und ist nur nach wiederholter Bitte zu einem Gespräch bereit.

Es ist nicht leicht, in seiner Moschee in Pinneberg, der Zentrale von Ditib-Nord, den Eingang zu finden, so verwinkelt ist dieses Gebäude, das eher an eine Garage erinnert als an ein Gotteshaus. Şimşek, Physiker von Beruf, wirkt zurückhaltend, fast überfordert von den heftigen Vorwürfen, die gegen seinen Verband erhoben werden.

Sein Verband hat sich angreifbar gemacht. Ditib-Imame in Deutschland sind Angestellte des türkischen Staats. Einige von ihnen haben hier lebende Anhänger des Erdoğan-Widersachers Fethullah Gülen bespitzelt und die Informationen nach Ankara weitergegeben. Dokumente belegen diesen Vorwurf für Gemeinden in der Umgebung von Köln, Düsseldorf und München. Inzwischen ermittelt die Bundesanwaltschaft.

Reicht Erdoğans Einfluss über Ditib also bis nach Hamburg?

Şimşek hat von dem Vorwurf gehört, dass Imame auch in Hamburg Gülen-Leute bespitzelt haben sollen. Er könne das weder dementieren noch bestätigen, sagt er. So ganz scheint Şimşek den Imamen nicht zu trauen, die aus der Türkei entsandt werden. Er selbst, sagt der Pinneberger Physiker, sei 2013 zuletzt in Ankara gewesen. Mit der dortigen Religionsbehörde habe er nichts zu tun.

Seit dem Putschversuch in der Türkei im Sommer werden die innertürkischen Konflikte auch offen in der Diaspora ausgetragen: Nationalisten gegen Kurden und Liberale, Erdoğan-Unterstützer gegen Gülen-Anhänger, Religiöse gegen Laizisten. Wer meinte, solche Auseinandersetzungen ließen sich auf Facebook-Seiten und politische Demonstrationen beschränken, der wurde spätestens im Dezember eines Besseren belehrt. Eine Spezialeinheit des Bundeskriminalamts in Hamburg nahm einen mutmaßlichen türkischen Agenten fest, der offenbar mit der Vorbereitung von Mordanschlägen gegen kurdischstämmige Politaktivisten beschäftigt war.

Inzwischen ist die Auseinandersetzung eskaliert. Politik und Medien greifen die innertürkischen Auseinandersetzungen auf und stellen Ziele und Strategien der Hamburger Integrationspolitik infrage.

Die hat eine Grundlage: Vor vier Jahren schloss die Stadt einen Vertrag mit einigen islamischen Religionsgemeinschaften. Auf der Basis gemeinsamer Werte legt dieses Abkommen unter anderem fest, dass die Islamverbände den interkonfessionellen Religionsunterricht in den Schulen mit entwickeln dürfen. Die Vertragsparteien, heißt es in der Vereinbarung, "sind sich einig in der Ächtung von Gewalt und Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Glauben oder religiöser oder politischer Anschauungen und werden gemeinsam dagegen eintreten". Auch "die Verwirklichung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Mädchen ungeachtet ihrer religiösen Überzeugungen an Bildung, Erwerbstätigkeit und gesellschaftlichem Leben" wird gefordert.