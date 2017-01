Plötzlich lagen die altbekannten Gerüchte wieder in der Luft: Koalitionsbruch, Neuwahlen. Diesmal war es die Familienministerin Sophie Karmasin von der Volkspartei, der es oblag, die Atmosphäre mit raunenden Bemerkungen zu würzen. Bundeskanzler Christian Kern, so klagte sie dienstags am Rande des Ministerrates, stelle die "Inszenierung vor die Arbeit", eile in allen Bundesländern von Termin zu Termin und betreibe offensichtlich eine Art "Vorwahlkampf". All das sei für die gelernte Meinungsforscherin ein Indikator dafür, dass eine vorgezogene Neuwahl "ein bisschen in der Luft liegt".

Kaum dass die Neujahrsoffensive der Regierung Fahrt aufgenommen hat, scheint sie schon wieder ins Stocken zu kommen. Vor allem die Volkspartei dürfte nicht so recht wissen, wie sie mit der neuen Dynamik, die ihr Koalitionspartner ausgelöst hat, umgehen soll.

Mit der gekonnt orchestrierten Präsentation seines Plan A in Wels hat Christian Kern das Gesetz des Handelns an sich gerissen. Seitdem wird der Regierungschef nicht müde, die vielen unterschiedlichen Reformen, die er vorgeschlagen hat, bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder und wieder herunterzubeten. Den schwarzen Regierungsmitgliedern bleibt nichts anderes übrig, als auf die Absichtsbekundungen des Kanzlers zu reagieren. Mal mit brüsker Ablehnung wie Finanzminister Hans Jörg Schelling, der jeden Versuch, irgendeine neue vermögensbezogene Steuer einzuführen, schon im Keim ersticken will. Mal mit hinhaltendem Entgegenkommen, wie Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der zugesteht, einem gemeinsamen Plan für ein flexibles Arbeitszeitmodell einiges abgewinnen zu können. Dadurch dass er diesen Gedanken in sein Reform-Potpourri aufnahm, hat Kern schließlich eine alte Forderung der Volkspartei aufgegriffen, die bislang immer von den Genossen entschieden abgelehnt wurde. Doch nun wittert die ÖVP plötzlich die Gefahr, sie könnte demnächst nur mehr als Steigbügelhalter für ein großes, sozialdemokratisches Reformprojekt wahrgenommen werden. Vorerst hat sie dem roten Ideenfeuerwerk nur sehr wenig an eigenen Vorschlägen entgegenzusetzen. Kern hat die Regierungspolitik ganz auf sich zugeschnitten und dominiert fast spielerisch das Geschehen. Selbst Sonnyboy Sebastian Kurz, auf dem so viele schwarze Erwartungen ruhen, ist ein gutes Stück ins Hintertreffen geraten.

Der raffinierte Aspekt an dem Eröffnungszug des Kanzlers liegt darin, dass seine Rede in Wels in jeder Situation ihre Wirkung entfalten kann. Einerseits kann sie als Aktualisierung des Regierungsprogramms gesehen werden – das derzeit geltende hatte ja noch sein Vorgänger ausgehandelt. Im Augenblick bevorzugt Kern diese Sichtweise. Er nennt den 147 Seiten dicken Katalog einen Vorschlag für alle Österreicher, der sich weit über die gegenwärtige Legislaturperiode hinaus erstrecke. Manche Ideen sind dazu angetan, freiheitliche Wähler zu ködern – etwa der Schutz des österreichischen Arbeitsmarktes durch eine Einschränkung der europäischen Personenfreizügigkeit. Andere sollen Konservative locken, und einige zentrale Punkte appellieren mit ihrem Fokus auf soziale Gerechtigkeitsargumente an die rote Stammwählerschaft. Dadurch können diese Forderungen bei Bedarf auch dazu genutzt werden, die eigene Gefolgschaft zu mobilisieren.

Denn alternativ kann Kerns Plan A auch als komplettes Wahlprogramm angesehen werden, sollte in der Regierungskoalition keine Bewegung in die erstarrten Fronten geraten. Dann dient die programmatische Ideensammlung als ein an Kreisky orientiertes Modernisierungsversprechen für Österreich, mit dem Kern aus dem Stand um Stimmen kämpfen kann – wann immer die Wähler zu den Urnen gerufen werden.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 5 vom 26.1.2017.

Einmal von dem Rückwind der politischen Dynamik beflügelt, drückt Christian Kern aufs Tempo. Noch in dieser Woche will er sich Klarheit über die Kooperationsbereitschaft der Volkspartei verschaffen. Dann sollen erste Übereinstimmungen erzielt werden – etwa ein gemeinsames Paket mit Maßnahmen zum Absicherung der inneren Sicherheit. Da liegen die Vorstellungen beider Parteien ohnehin eng beieinander, und mit dem zuständigen Ministerduo Wolfgang Sobotka und Hans Peter Doskozil sind zwei Politiker am Werk, die ihr grimmiges Mienenspiel bereits vor geraumer Zeit synchronisiert haben.

Ein Übereinkommen, einige Punkte aus dem Kanzler-Plan nach und nach auch tatsächlich zu verwirklichen, ist allerdings ein heikler Balanceakt für Vizekanzler Mitterlehner. Es könnte leicht der Eindruck entstehen, eine defensive ÖVP würde von ihrem Regierungspartner geradezu überrollt. Der ÖVP-Chef steckt in einem strategischen Dilemma. Einerseits muss er seinem Regierungspartner überzeugend Paroli bieten und damit auch riskieren, dass die Koalition mit lautem Donner auseinanderkracht. Anderseits schadet jeder Gedanke an vorzeitige Neuwahlen seiner eigenen Position, denn in dem Augenblick, in dem diese Option wieder etwas greifbarer wird, taucht sofort wieder die dringliche Forderung nach einem Wechsel an der Parteispitze aus der Versenkung auf, in die sie in der Phase scheinbarer Stabilität zurückgedrängt wurde. Schneller als ihm vielleicht selbst lieb ist, könnte dann sich Sebastian Kurz gezwungen sehen, am Schleudersitz der Volkspartei Platz zu nehmen.

Bei einem Urnengang noch in diesem Jahr haben beide Regierungsparteien derzeit kaum etwas zu gewinnen. Nach dem Marathonwahlkampf vom Vorjahr ist eine Fortsetzung des politischen Schlagabtausches nur mäßig populär, und vor allem jene Partei, die eine neuerliche Kampagne provoziert, dürfte unliebsame Folgen zu spüren bekommen. Zugleich sind Umfragen, die angeblich der jeweiligen Koalitionspartei einen Überraschungserfolg prophezeien und dadurch zu einer Lemming-Aktion ermuntern, äußerst fragwürdig. Sie basieren wohl eher auf Hoffnungsdenken denn auf demoskopischen Methoden.

Trotz der trüben Aussicht bleibt der Regierung nicht mehr viel Zeit. Will sie einen Teil des Terrains, das sie in dem Abnützungskrieg der vergangenen Jahre verloren hat, wieder gutmachen, darf sie nicht nach alter Methode tatenlos zusehen, wie sich noch eine Reformoffensive festfährt. Ob sie dann demnächst oder erst in eineinhalb Jahren abgewählt wird, macht keinen großen Unterschied.