Roberto Escobar beugt sich vor und zeigt auf ein zwei Zentimeter großes Einschussloch im Wohnzimmerfenster. "Sehen Sie? Einbrecher haben vor ein paar Jahren versucht, ins Haus einzudringen, weil sie nach dem verschwundenen Vermögen meines Bruders suchten", sagt der klein gewachsene Mann mit dem Käppi und den dicken Brillengläsern. "Ich konnte rechtzeitig die Polizei alarmieren, sie nahm die Halunken nach einer Schießerei fest."

Roberto ist der ältere Bruder von Pablo Escobar, dem schillerndsten Drogenboss aller Zeiten. In den 1980er Jahren kontrollierte Pablo von seiner Heimatstadt Medellín aus gut 70 Prozent des internationalen Kokainhandels und gehörte zu den reichsten Menschen der Welt. Der Bruder Roberto Escobar war der Buchhalter des Drogenkartells. Damals hat die kolumbianische Regierung jeweils zehn Millionen Dollar Kopfgeld auf die Brüder ausgesetzt. Am 2. Dezember 1993 wurde Pablo von einer kolumbianisch-amerikanischen Spezialeinheit gestellt und beim Fluchtversuch erschossen, heißt es im Polizeibericht. Da saß Roberto bereits im Gefängnis, verurteilt zu 14 Jahren Haft.

Heute verdient der 70-jährige Rentner sein Geld mit ausländischen Touristen: Für 10. 000 Pesos, umgerechnet 30 Euro, kann man Escobars Haus besuchen und mit ihm über seinen Bruder sprechen. Zudem droht er dem Medienkonzern Netflix, der das Leben von Pablo Escobar in der Serie Narcos verfilmt hat, mit einer Milliardenklage. Er meint, die Rechte an der Geschichte gehörten ihm. Und wirft dem Unternehmen vor, Lügen über seinen Bruder zu verbreiten.

Im Knast wurde Roberto durch eine Bombe verletzt. Er glaubt, die Regierung war schuld

Roberto Escobar begrüßt seine Gäste mit einem immer noch kräftigen Händedruck. In seiner Jugend war er ein erfolgreicher Radrennfahrer, gewann viele nationale und internationale Trophäen und trainierte die kolumbianische Nationalmannschaft. Damals wurde er von Freunden wegen seiner Ausdauer Osito genannt, "das Bärchen".

Der weiße Bungalow im Stadtteil Poblado, der sich in einem Hain über dem Tal von Medellín versteckt, ist eine der wenigen Immobilien der Familie Escobar, die nach Pablos Tod nicht konfisziert und verstaatlicht wurden. Auf dem Anwesen feierte Pablo am Tag vor seinem Tod seinen 44. Geburtstag. Er war damals auf der Flucht. Ein paar Monate zuvor hatte er seine Frau und seine beiden Kinder ins Ausland schicken wollen, aber kein Land wollte sie aufnehmen. Escobar machte sich deswegen Sorgen, telefonierte mit seinem Sohn. Das war sein Todesurteil: Am 2. Dezember 1993 konnte sein Standort zurückverfolgt werden, sein Versteck wurde umstellt und gestürmt.

Kleiner Bruder, großer Boss Der Drogenhändler Roberto Escobars kleiner Bruder Pablo kontrollierte bis zu 70 Prozent des Kokainhandels. Tausende Menschen arbeiteten für ihn. In die USA ließ er die Droge mit einer Flotte von Kleinflugzeugen und Mini-U-Booten schmuggeln. Der Politiker 1978 ließ sich Pablo in den Stadtrat von Medellín wählen, 1982 in den kolumbianischen Kongress. Die Zeitung El Espectador enthüllte seine Drogengeschäfte, Escobar wurde zum Rücktritt gezwungen und rächte sich: Er ließ eine Bombe in der Redaktion zünden, mehrere Journalisten starben. Der Massenmörder Wer sich Pablo widersetzte, den ließ er kidnappen, foltern, töten. Sein Kartell ist für den Tod von mindestens 4.000 Menschen verantwortlich, darunter 30 Richter und 457 Polizisten. Der Drogenboss ließ sogar eine Linienmaschine in die Luft sprengen, um den Präsidentschaftskandidaten César Gaviria zu töten. 107 Menschen starben, der Politiker war nicht an Bord.

Gleich zu Beginn der Tour erklärt Roberto: "Pablo wurde nicht von den Polizisten erschossen, wie es im Polizeibericht steht. Als er merkte, dass er umzingelt ist, schoss er sich selbst in den Kopf." Lieber habe er sterben wollen, als an die USA ausgeliefert zu werden. Ob das stimmt, lässt sich nicht überprüfen. Fest steht: Pablo wurde dreimal getroffen, tödlich war ein Schuss durch das Ohr. Roberto behauptet, Pablo habe ihm gesagt, dass er sich auf diese Weise umbringen werde, sollte er umstellt werden. Um seine Version zu bestätigen, wollte Roberto den Leichnam seines Bruders exhumieren lassen. Die Regierung hat es abgelehnt.

Es war Pablo, der seinem Bruder Roberto 1992 riet, sich den Behörden zu stellen. "Er sagte mir: Im Gefängnis hast du die größte Überlebenschance", erinnert sich Roberto. Das war ein fast tödlicher Irrtum. Nur Wochen nach Pablos Tod erhielt der Häftling Roberto Escobar in seiner Zelle eine Briefbombe, die ihn schwer verletzte. Seitdem ist er fast blind und schwerhörig, auch wenn er sich vor den Besuchern nichts anmerken lässt. "Dahinter steckt die Regierung", sagt er. Er ist davon überzeugt. "Wer sonst konnte eine Bombe in den Hochsicherheitstrakt schmuggeln? Jeder Brief wurde durchleuchtet und kontrolliert." Der Anschlag ist nie aufgeklärt worden. Die Regierung leugnet jede Beteiligung.