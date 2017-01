Dem Gefängnis ist er gerade noch einmal entronnen. Lee Yae Jong, 48, Multimilliardär und zentrale Führungsfigur des südkoreanischen Konzerns Samsung, muss nicht in Untersuchungshaft. Das hat ein Gericht in der Hauptstadt Seoul am Donnerstag vergangener Woche entschieden. Kurz zuvor war Lee intensiv verhört worden: 22 Stunden dauerte die Vernehmung, ohne Schlaf, nur mit einer Fünf-Dollar-Lunchbox als Mittagessen. Und selbst wenn einer der reichsten und einflussreichsten Männer in ganz Asien nun in Freiheit bleibt, werden die Ermittlungen gegen ihn fortgeführt.

Die Strafverfolger sind überzeugt davon, dass Lee die treibende Kraft in einer Korruptionsaffäre ist, die weit in koreanische Regierungskreise hineinreicht. Schon vor Wochen wurden mehrere Büros von Samsung durchsucht. Gegen die Präsidentin Park Geun Hye läuft ein Verfahren zur Amtsenthebung, ihre enge Vertraute Choi Soon Sil wurde festgenommen. Ausläufer der Affäre reichen bis nach Deutschland, wo die Staatsanwaltschaft ebenfalls ermittelt.

Samsung soll Schmiergeld in Höhe von umgerechnet 36 Millionen Dollar an mehrere Organisationen der Präsidentenfreundin Choi gezahlt haben. Im Gegenzug, so der Vorwurf, soll diese ihren politischen Einfluss genutzt haben, um eine umstrittene Fusion innerhalb der Samsung-Gruppe gegen zahlreiche Widerstände durchzusetzen. Die Beteiligten bestreiten die Vorwürfe allerdings.

Der Fall geht weit über gewöhnliche Wirtschaftskriminalität hinaus. Er zeigt die Probleme und Sollbruchstellen eines Wirtschaftssystems auf, das von wenigen Riesenkonzernen dominiert wird. In Korea entstanden in der Vergangenheit Firmenkonglomerate von einer Größe und Bedeutung, die in anderen Ländern der Welt kaum vorstellbar wären. Lange galten die sogenannten Chaebols, die stets von Familienclans kontrolliert werden und politisch bestens vernetzt sind, als unangreifbar. Doch nachdem im Zuge der Affäre um Samsung und die Präsidentin Park in den vergangenen Monaten mehrfach Zehntausende Koreaner auf den Straßen der Hauptstadt demonstriert hatten und die Ermittler hart durchgreifen, scheint ihre Macht zu bröckeln. Lee ist der erste prominente Chaebol-Führer, der je in Untersuchungshaft genommen werden sollte. Bis auf Weiteres darf er das Land nicht verlassen.

Die Rolle und die Bedeutung von Lee und Samsung sollte man nicht unterschätzen. Der Konzern ist im Westen vor allem für seine Unterhaltungselektronik bekannt. Samsung ist der weltweit größte Hersteller vieler Produkte, zum Beispiel von Fernsehern und Smartphones wie dem Galaxy Note 7, dessen schadhafte Akkus den Konzern knapp fünf Milliarden Euro gekostet haben. Doch die Sparte Samsung Electronics ist nur ein Teil des sehr großen Ganzen. Das Konglomerat besteht aus Unternehmen zahlreicher Branchen: Samsung produziert Schiffe und Batterien, betreibt Krankenhäuser und Minen, verkauft Versicherungen, verwaltet Vermögen, stattet Chemiefabriken aus und vieles mehr. Der Umsatz der Samsung-Gruppe zusammengerechnet entspricht fast einem Viertel der gesamten koreanischen Wirtschaftsleistung. Auf hiesige Verhältnisse übertragen, wäre das so, als wären Volkswagen, Daimler, BMW, E.on, Siemens und die Deutsche Telekom zusammen nicht nur ein einziger Großkonzern – sondern auch noch unter der Kontrolle von nur einer Familie.

Cho Chung Un ist Wirtschaftsjournalistin bei der koreanischen Tageszeitung The Korea Herald

Der Koloss entstand innerhalb von nur drei Generationen. Was heute der ökonomische Machtfaktor in Korea ist, startete 1938 als kleines Handelsunternehmen von Lee Byung Chull, dem Großvater der heutigen Schlüsselfigur Lee Yae Jong. Politisch protegiert, expandierte er in zahlreiche Geschäftsfelder und besetzte strategisch wichtige Positionen mit seinen Kindern. Sohn Lee Kun He bekam die Kontrolle über Samsung, inzwischen führt Lee Yae Jong die Geschäfte. Dessen Cousins sitzen heute auf anderen mächtigen Posten der koreanischen Wirtschaft, etwa beim Nahrungs- und Unterhaltungskonzern CJ Group und der Warenhauskette Shinsegae.