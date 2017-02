Fragen zur Trennung von Mirja du Mont will er nicht beantworten. Aber über Frauen redet er dann doch ausgiebig – schwärmend, lobend, dankbar. Sky du Mont, 69, lädt zum Interview ins Hotel Louis C. Jacob. Natürlich erwartet man ihn in der Rolle des Charmeurs und Leinwandbeaus, als den ihn die Regisseure so schätzen. Und auch den Schurken soll er spielen, den hat er perfektioniert von "Derrick" bis "Der Schuh des Manitu" wie kein anderer Darsteller seiner Generation. Im Gespräch kommt dann aber alles ganz anders.

Sky du Mont: Schön hier, nicht? Ich war früher öfter hier, als ich noch Geld hatte.

DIE ZEIT: Haben Sie jetzt keins mehr?

Du Mont: Bei einer Trennung gibt es finanzielle Arrangements. Das habe ich jetzt diplomatisch gesagt, oder? Ich könnte Politiker werden.

ZEIT: Sie haben viermal geheiratet und sind viermal geschieden. Finanziell muss Sie das sehr strapazieren.

Du Mont: Natürlich. Wenn man sich trennt, ist man fair und teilt.

ZEIT: Wird man nach mehrmaligem Trennen und Teilen nicht vorsichtiger?

Du Mont: Ich kann jede Trennung erklären. Genauso weiß ich bei jeder Frau, warum ich sie geliebt habe. Ich habe versucht, so manche Frau zu erobern. Und bin grandios gescheitert. Diese Frauen haben mich nicht mal auf drei Meter in ihre Nähe kommen lassen, weil sie dachten: Der ist eingebildet, mit dem will ich nichts zu tun haben. Viele Leute leben eben mit ihren Vorurteilen.

ZEIT: Vor der Kamera haben Sie oft den blasierten Beau verkörpert.

Du Mont: Ich habe einmal ein Drehbuch bekommen, die Sekretärin hatte vergessen, den Brief beizulegen, welche Rolle ich spiele. Da steht ein Mann an der Reling seiner Jacht, trägt einen Blazer mit Goldknöpfen und hat ein Glas Champagner in der Hand. Ich wusste: Das kann nur meine Rolle sein. Aber das ist über 20 Jahre her. Die Angebote haben sich Gott sei Dank geändert.

ZEIT: Woher kommt das Klischee?

Du Mont: Ich kam 1969 aus England hierher und hatte einen etwas anderen Stil. Wenn jemand früher auf einer Premiere mit einem Blazer erschien oder solche Rollen gespielt hat, wurde er nur noch mit solchen Rollen besetzt. Es war die deutsche Mentalität, Menschen in Schubladen zu sortieren.

ZEIT: Was war also zuerst da, Henne oder Ei?

Du Mont: Ganz am Anfang meiner Karriere rief mich ein Regisseur an und sagte: "Ich habe eine Rolle für dich. Aber überlege es dir gut: Du spielst einen Bösewicht, und wenn du in Deutschland einen Bösewicht spielst, spielst du ihn die nächsten 15 Jahre." Ich habe die Rolle angenommen. Und spielte tatsächlich die nächsten 15 Jahre den Schurken in der Fernsehserie Derrick. Ach was, länger!

ZEIT: Sie hätten doch beim zweiten Rollenangebot den Bösewicht ablehnen können.

Du Mont: Wie denn? Ich hatte anfangs kein anderes Angebot. Ich bekam 5.000 Mark, ein Vermögen. Ich habe mich damals mit Nebenjobs am Leben gehalten, als Gärtner und Tellerwäscher. Der Start war schwer. Ich hatte nichts!

ZEIT: Sie kommen aus der wohlhabenden Verlegerfamilie Neven DuMont, haben Internate in der Schweiz und England besucht. Warum hat Ihre Familie Sie in der Zeit nicht unterstützt?

Du Mont: Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Meine Mutter ist Britin, sie wollte nicht, dass ich Schauspieler werde, sondern Diplomat oder irgendetwas Schickimickimäßiges. Das wollte ich nicht. Wir hatten damals Probleme miteinander.

ZEIT: Und dann kam es zum Bruch?

Du Mont: Mit Anfang 20 habe ich in London Musik studiert und mit dem Verkauf von Immobilien Geld verdient. Ich war damals wahnsinnig verliebt in eine Frau, die in Kitzbühel lebte. 1969 fuhr ich sie besuchen. Nach einer Woche Skifahren kam ich mit schmutzigen Unterhosen und drei Pfund in der Tasche zurück nach London. An der Passkontrolle fragten sie mich: "Do you intend to go back to your job?" Ich sagte: "I don’t know." Das darf man nicht. Das war keine Europäische Union damals – ja, so alt bin ich. Der Beamte machte einen Strich durch meine Arbeitserlaubnis und schickte mich zurück nach Deutschland. Ich hatte keine Kreditkarte, nichts. Ich durfte zwei Anrufe machen. Meine Mutter war natürlich nicht erreichbar, der zweite Anruf ging an die deutsche Botschaft. Aber es war Sonntag, es gab nur einen Notdienst. Also setzte man mich ins Flugzeug zurück nach München. Dort schlief ich bei einem Freund auf dem Sofa. Damals sagte ich mir: In dieses Scheißland will ich nie wieder zurück.

ZEIT: Die Rebellion gegen Ihre Familie kam eher unfreiwillig?

Du Mont: Ich war schon revoluzzerhaft drauf. Ich hatte gegen den Vietnamkrieg demonstriert, wollte nach Israel. Dann aber saß ich in München. Meine Mutter hat mir nicht geholfen und auch sonst niemand. Ich habe gejobbt, unter anderem als Filmkomparse. Irgendwann fragte mich ein Regisseur: Bist du Schauspieler? Ich: Natürlich. Durch Glück bekam ich eine Agentur, aber ich musste erst Schauspielunterricht nehmen.

ZEIT: Wie haben Sie das finanziert?